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13 знаменитостей, которые являются рекордсменами «Золотой малины»

13 знаменитостей, которые являются рекордсменами «Золотой малины» (14 фото)

Автор:
18 июня 2021 08:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Золотая Малина   Награда   антинаграда   антипремия   звезды   знаменитости   люди   
960
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Список хорошо известных всем актеров и актрис, которые являются рекордсменами антипремии «Золотая малина» по числу наград и номинаций. В подборке не учитывались номинации за восстановление репутации и не относящиеся к кино.

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Метки: Золотая Малина   Награда   антинаграда   антипремия   звезды   знаменитости   люди   
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690
val 42 минуты назад
Особенно удивительна победа Мур в категории «Худшая актриса» за фильм «Солдат Джейн» (1997), который в России любят гораздо больше, чем на родине.

если и любят - то как комедию. вот тот редкий случай, когда соглашусь с критиками.
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