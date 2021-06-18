13 знаменитостей, которые являются рекордсменами «Золотой малины»

Список хорошо известных всем актеров и актрис, которые являются рекордсменами антипремии «Золотая малина» по числу наград и номинаций. В подборке не учитывались номинации за восстановление репутации и не относящиеся к кино.
У каждой кинопремии есть свои герои и рекордсмены, даже у той, которая вручается неудавшимся фильмам и актёрам, сыгравшим крайне неубедительно. Знаменитая «Золотая малина» с самого своего основания задалась целью привлекать к себе как можно больше внимания, номинируя и награждая знаменитых актёров, режиссёров и продюсеров, поэтому среди «самых худших» в разные годы можно найти множество больших фамилий.
Давайте посмотрим, кто из знаменитостей является лауреатом и номинантом наибольшего количества «малин». В этом списке только известные лица, в обход таких людей, как Поли Шор (4 победы, 1 номинация), Пиа Задора (4 победы, 2 номинации) и Бо Дерек (4 победы, три номинации) — ведь об этих актёрах мало кто слышал.
Арнольд Шварценеггер — 10 номинаций
Несмотря на 0 в графе «победы», железный Арни удостаивался номинаций антипремии за восемь своих разных ролей. Больше всего Шварценеггеру досталось за фильм «6-й день» (2000) — 3 номинации за «Худшего актёра», «Худшую экранную пару» (в картине актёр играл главного героя и его клона) и «Худшего актёра второго плана» (как раз за роль клона).
Последний раз Арнольд номинировался за фильм «Тайна печати дракона» (2019) в категории «Худший актёр второго плана».
Уилл Смит — 3 победы и 1 номинация
Все победы и номинации Смит схватил за два своих фильма — «Дикий, дикий Запад» (1999) и «После нашей эры» (2013). Небольшое количество наград и номинаций актёр компенсировал разнообразием: он побеждал в категориях «Худшая песня», «Худшая экранная пара» (дважды), «Худший актёр второго плана» и номинировался за «Худший сценарий».
Линдси Лохан — 3 победы и 5 номинаций
Все три победы актрисы связаны с фильмом «Я знаю, кто убил меня» (2007). Лохан удивительным образом дважды за один фильм победила в категории «Худшая актриса» — за главную героиню и её сестру-близнеца, которую тоже играла Линдси, а ещё они «обе» обошли всех остальных в номинации «Худшая экранная пара». Типичный троллинг от организаторов «Золотой малины».
Эдди Мёрфи — 3 победы и 6 номинаций
Ещё один случай, когда актёр брал несколько «малин» за один фильм. У Мёрфи это провальная комедия «Уловки Норбита», где он сыграл аж три роли, в том числе даму по имени Распьюша. Как результат, награды за «Худшего актёра», «Худшего актёра второго плана» и «Худшую актрису второго плана».
Шэрон Стоун — 3 победы и 7 номинаций
В 1995 году актриса стала лауреатом «малины» в категории «Худшая актриса» сразу за два фильма — «На перепутье» и «Специалист» (на фото). То есть формально у Шэрон Стоун аж четыре победы.
Бен Аффлек — 3 победы и 7 номинаций
Период с 2001 по 2004 годы в карьере актёра оказался не очень удачным, он получил номинации на «малину» за фильмы «Перл Харбор», «Сорвиголова», «Час расплаты», «Девушка из Джерси», «Пережить Рождество» и «Джильи» — особенно актёру досталось за последний фильм.
Деми Мур — 4 победы и 5 номинаций
Особенно удивительна победа Мур в категории «Худшая актриса» за фильм «Солдат Джейн» (1997), который в России любят гораздо больше, чем на родине.
Пэрис Хилтон — 5 побед
Ни одной проигранной номинации! «Дом восковых фигур» (2005), «Красавица и уродина» (2008, 2 номинации) и «Рипо! Генетическая опера» (2008) — те фильмы, которые в итоге помогли Пэрис получить в 2010 году специальную награду: «Худшая актриса десятилетия».
Спросите, а кто же тогда стал «Худшим актёром десятилетия» в нулевых? Отвечаем, предыдущий участник нашего списка — Эдди Мёрфи.
Кевин Костнер — 6 побед и 10 номинаций
Костнеру, как режиссёру и продюсеру своих фильмов, часто доставалось много «малин» за одну картину. За «Почтальона» (1997) он удостоился наград за «Худшую мужскую роль», «Худшую режиссуру» и в целом за «Худший фильм».
Джон Траволта — 6 побед и 11 номинаций
«Поле битвы: Земля» — три слова, которыми обозначен главный провал в карьере Траволты. В год выхода фильма Джон получил за него три «малины» в номинациях «Худшая мужская роль», «Худшая экранная пара» (официальная формулировка: «Джон Траволта и любой другой актёр в кадре»), а также «Худший фильм» (ведь Траволту угораздило выступить ещё и в качестве продюсера боевика).
Но на этом не всё. В 2005 году фильм получил от «Золотой малины» звание «Худшего фильма последних 25 лет». А в 2010 году «Поле битвы: Земля» победил в категории «Худший фильм десятилетия», присоединившись к Пэрис Хилтон и Эдди Мёрфи.
Мадонна — 9 побед и 7 номинаций
Мадонна — абсолютно точно любимая жертва организаторов «Золотой малины». Вот список фильмов, за которые она получила награды только как «Худшая актриса» или «Худшая актриса второго плана»: «Шанхайский сюрприз» (1986), «Кто эта девчонка?» (на фото, 1987), «Тело как улика» (1993), «Четыре комнаты» (1995), уже легендарные «Унесённые» (2002) Гая Ричи и «Умри, но не сейчас» (2002).
Вскоре после выхода последнего Мадонна решила завязать с актёрской карьерой. Сколько бы «малин» у неё скопилось, не прими исполнительница этого решения — страшно подумать!
Адам Сэндлер — 9 побед и 30 номинаций
Адам Сэндлер, как и Мадонна — завсегдатай премии, но все девять побед ему принесли лишь три фильма. По одному трофею Сэндлер захватил за картины «Большой папа» (1999) и «Папа-досвидос» (2012) и целых СЕМЬ — за комедию «Такие разные близнецы» (2011).
Вообще этот фильм в свой год выиграл абсолютно во всех 11 категориях, поставив рекорд «Золотой малины». А то, что в этой ленте снялся Адам Сэндлер — крайне символично!
Сильвестр Сталлоне — 10 побед и 23 номинации
Ну и вот он — рекордсмен по количеству побед! Впрочем у такого результата есть две объективные причины: продолжительность актёрской карьеры Сталлоне и его участие в своих картинах как актёра, режиссёра, продюсера и сценариста. Тут всё просто, чем больше позиций человек занимает, тем в большем количестве номинаций он может оказаться.
Причём у Сильвестра нет какого-то одного особо провального фильма, за который он получил бы сразу очень много «малин», просто на премию заезжали аж 26 разных картин с его участием. И это тоже рекорд!
Источник:
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если и любят - то как комедию. вот тот редкий случай, когда соглашусь с критиками.