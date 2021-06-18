13 знаменитостей, которые являются рекордсменами «Золотой малины»





У каждой кинопремии есть свои герои и рекордсмены, даже у той, которая вручается неудавшимся фильмам и актёрам, сыгравшим крайне неубедительно. Знаменитая «Золотая малина» с самого своего основания задалась целью привлекать к себе как можно больше внимания, номинируя и награждая знаменитых актёров, режиссёров и продюсеров, поэтому среди «самых худших» в разные годы можно найти множество больших фамилий.

Давайте посмотрим, кто из знаменитостей является лауреатом и номинантом наибольшего количества «малин». В этом списке только известные лица, в обход таких людей, как Поли Шор (4 победы, 1 номинация), Пиа Задора (4 победы, 2 номинации) и Бо Дерек (4 победы, три номинации) — ведь об этих актёрах мало кто слышал.

Арнольд Шварценеггер — 10 номинаций