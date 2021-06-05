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Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области

Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области (7 фото + 2 видео)

Автор:
05 июня 2021 00:02
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   дпс   несчастный случай   новосибирская область   освобождение   табельное оружие   
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И более того, следователей, настоявших на аресте сотрудника ГИБДД, ожидает серьезная порка проверка.

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Метки: Бастрыкин   дпс   несчастный случай   новосибирская область   освобождение   табельное оружие   
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13  комментариев
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33
Юстас ЗаПутинцев Полчаса назад
Хорошая новость, добрая!!
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11k
Великий Кормчий 2 минуты назад
А еще, негры живут в африке, айзера в айзербаджане и тд...
Всех на историческую родину!
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3k
Димка Смола/67 6 минут назад
Был бы парень чеченцем а не азером, полицейскому бы вышку в меняли бы !!! Там за слова в сторону Кадырова люди трясутся а тут такое ! Жаль и парня и полицейского, уверен он тоже жалеет но парня не вернуть !
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−75
Кукулькан 7 минут назад
В тюрьме ему было безопасней
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37k
dima423 16 минут назад
Ну дай бог, дай бог...) после того как эти чуробасы там еще взбунтовались у меня лично реально пригорать начало...
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5k
SR 16 минут назад
По ходу, азеры мало занесли.
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312
Vital Idol 17 минут назад
новость часа....
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763
Веселый Пук 23 минуты назад
Запоздал с отпусканием. Азеров в вагон и в солнечный Азербайджан. Черномазое говно права качать будет.
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13k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Глава СК освободил полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области"
"следователей, настоявших на аресте сотрудника ГИБДД, ожидает серьезная проверка."
===========================
Это охренительно!

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312
Vital Idol Полчаса назад
1. полицеского можно отпустить под подписку, он не преступник...пока
2. видео вырезано на самом интересном месте ...
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