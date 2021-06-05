И более того, следователей, настоявших на аресте сотрудника ГИБДД, ожидает серьезная
порка проверка.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин освободил из-под стражи новосибирского полицейского Александра Гусева, который в ходе задержания буйных нарушителей случайно ранил одного из них в голову.
«Сегодня по поручению председателя СКР следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», - говорится на сайте СК.
Судя по тому, как новость преподносится на официальном сайте СК, в деле сотрудника ГИБДД намечается интересный поворот
Впрочем, он уже случился. Во-первых, сегодня задержали двух товарищей застреленного азербайджанца Векила Абдуллаева. Им предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Во-вторых, Бастрыкин распорядился передать уголовное дело Александра Гусева в центральный аппарат СК, а в отношении следователей, ходатайствовавших о заключении полицейского в СИЗО, распорядился организовать служебную проверку.
Инцидент, всколыхнувший азербайджанскую диаспору Новосибирской области, случился 28 мая. Сотрудники ДПС преследовали автомобиль в поселке Мошково Новосибирской области. После непродолжительной погони машина остановилась рядом с кафе и из нее выбежали трое нарушителей. Полицейским удалось задержать водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев это, двое пассажиров решили вернуться и отбить товарища. И, как говорится в протоколе МВД, - «в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел». Пуля попала в голову Векила Абдуллаева. 30 мая он скончался в местной больнице.
Против инспектора сразу же возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). И на два месяца поместили в СИЗО. А тем временем азербайджанская диаспора устроила что-то вроде локального BLM. Они устраивали митинги и автопробеги, развесив на машинах фотографию погибшего собрата. Требовали наказать Гусева по всей строгости закона. А еще угрожали семье полицейского...
Автопробег азербайджанцев:
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Родственников сотрудника ДПС пришлось вывезти из поселка Мошково. Но это не избавило его жену от опасений за жизнь детей. Женщина была настолько напугана, что записала обращение к президенту России и попросила у него защиты.
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А на сайте Change.org неравнодушные жители Новосибирской области создали петицию с требованием отпустить Александра Гусева из-под стражи и провести тщательное расследование. В обращении также говорится, что вытащить табельный пистолет его спровоцировали пассажиры автомобиля, которые препятствовали законному задержанию нетрезвого водителя. Сейчас петиция находится в шаге от того, чтобы стать самой подписываемой на платформе для онлайн-обращений граждан. И похоже, новосибирцев наконец-то услышали: полицейского отпустили, а товарищам погибшего Векила предъявили заслуженное обвинение.
Ну вот водитель из-за которого и началась вся буча теперь пойдёт по статье "применении насилия и оскорбление в отношении представителя власти." Осталось только подшить дела ещё и тем кто возле отдела полиции кричал угрозы в адрес семьи. Баранов этих надо разгонять в разные углы!— Владимир Цыганков (@V_Tsygankov) June 4, 2021
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Всех на историческую родину!
"следователей, настоявших на аресте сотрудника ГИБДД, ожидает серьезная проверка."
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Это охренительно!
Но господа "решили показать, кто в городе власть", и чтобы "пусть все бздят"
Это и стало их роковой ошибкой.
Дело приняло резонансный характер, и все начало раскручиваться в обратную сторону. . Было бы очень здорово, если что-то поменяется в правоприменительной практике, благодаря этому делу, и г-ну Бастрыкину.
Нам тут, в России, никакой ALM не нужен.
А кто захочет его "раскачать" - пусть раскачивает на берегах Моря Лаптевых.
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Да и на БАМе рабочие руки нужны...
2. видео вырезано на самом интересном месте ...