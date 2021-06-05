Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин освободил из-под стражи новосибирского полицейского Александра Гусева, который в ходе задержания буйных нарушителей случайно ранил одного из них в голову.





«Сегодня по поручению председателя СКР следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», - говорится на сайте СК.