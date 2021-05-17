Подписчики канала полностью поддержали действия полиции и заявили, что неплохо было бы и вовсе запретить спиртное в Дагестане. Также интернет-пользователи задаются вопросом, сколько подобных преступлений сошло с рук, только потому что у нарушителей оказались высокопоставленные родственники, а потерпевшие были обычными людьми.