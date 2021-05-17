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Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС

Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 09:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дагестан   дпс   нарушитель   толпа   
1785
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Более 200 дагестанцев перегородили полицейской машине путь, устроили потасовку, разбили стекла, требуя отдать нарушителя "на поруки". В честь праздника.

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Метки: видео   дагестан   дпс   нарушитель   толпа   
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3k
Том Сойер 47 минут назад
Новый фильм!!!

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1k
имя пользователя 4 минуты назад
Кража наркотиков? )))) очень интересно стало))
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5k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Кто так "просит"? А лезгинку станцевать?
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3k
rutt 12 минут назад
А давно муслимам алко стало можно? Этож харам! За праздник попытался спрятаться не имея к празднику никакого отношения. Подрезаня писька не делает его мусульманином,а этот поступок доказывает, что он и сам себя муслимом не считает.
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8k
Павел Полчаса назад
Там всё давольно весело.
Короче, когда надо они все кричат, что закон для них - шариат.
Когда их подтягивают по шариату, они кричат, что шариат конечно супер, но есть местные традиции и обычаи предков и для них это священно.
А когда понимают, что скорее всего, что по шариту, что по обычаям им вилы, то кричат "меееелиииция"!
вот в принципе и всё, что нужно знать о законе гор.
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6k
Ivan Полчаса назад
Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПСПосмотреть
Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС
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4k
Александр Полчаса назад
Для таких случаев нужна бронированная машина с пулеметом на турели.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Это видео для тех, кто считает, что Северный Кавказ, это часть РФ. Не Россия это. Кавказские зверьки живут и всегда жили по своим звериным законам. Даже во времена СССР они жили по своим законам. Сейчас они сидят в РФ только из за дотаций. Если дотации закончатся, то немедленно начнется 3я Чеченская война, ну или 1я Дагестанская.
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2k
Чувак 36 минут назад
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4k
livaneth 39 минут назад
По шириатским законам ему положено суровое наказание уже за то, что пил водку. Что пьяным кого-то сбил - это уже не важно.
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11k
Oleg 39 минут назад
и что, и что? всем по 5 лет за нападение на сотрудника полиции дадут то? или тут другое?
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3k
Борис Карабанов 40 минут назад
А очевидное нападение на работников полиции организованной группой предъявить слабо? Это - другое?
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37
tutu 40 минут назад
это не республика, а резервация племени дикарей!
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5k
insaider 42 минуты назад
Так то получается,что своим пьянством в такой праздник этот кусок говна харкнул в лицо всем мусульманам! Хабиб уже выступил с осуждением-неодобрением?
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32k
Alex 45 минут назад
Зае**сь мусульманин, нажрался как свинья.
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3k
Горожанин 46 минут назад
Это те дагестанцы, кто во вторую чеченскую войну с оружием в руках отстоял свою республику от бандитов, кто вместе с милицией и российской армией защищал свои дома, женщин и детей?.. Да, не те уже дагестанцы...
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