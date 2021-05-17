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Более 200 дагестанцев перегородили полицейской машине путь, устроили потасовку, разбили стекла, требуя отдать нарушителя "на поруки". В честь праздника.
На автодороге Ботлих — Рахата — Беледи 15 мая нетрезвый водитель Toyota Camry, выехавший в магазин за сигаретами, наехал на инспектора ДПС, который нес службу на дороге, и скрылся.
Позже его задержали. Такой оборот не понравился местным жителям, и они попытались отбить нарушителя у полицейских, мотивируя тем, что в такой праздник (Ураза-Байрам) мусульманина можно и отпустить.
Выяснилось, что предводителем толпы стал брат подозреваемого в ДТП. Этот мужчина был неоднократно судим за хранение и кражу наркотиков. В официальном сообщении ведомства также отмечается, что сам задержанный более 30 раз привлекался к административной ответственности. Кроме прочего, его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. " Какой праздник стоит отмечать так бурно, чтоб выпив немало спиртного, самому сесть за руль и поехать за сигаретами? Религиозный? Точно? Поистине религиозный человек не "терпит" месяц, чтоб потом пуститься во все тяжкие. Он соблюдает все правила и запреты не 1, а все 12 месяцев в году. А иначе, это фарс", - комментируют видео потасовки, устроенной дагестанцами в МВД Республики.
Отпустить того, кто пьяный ездит за рулём и может стать виновником чьей-то смерти? Того, кого уже даже права этого лишили, но он не остановился? Все так жаждут справедливости, негодуют по любому поводу, но сами при этом готовы сделать скидки, только потому, что "праздник" и он "свой". Эти 200 человек точно из Дагестана, из того Дагестана, который живёт по законам ислама? Неожиданно было услышать фразу: "В такой праздник можно было и отпустить!" В такой праздник можно было и НЕ ПИТЬ! Религиозные законы и запреты гораздо более суровы, чем федеральные. Но и их мало кто соблюдает. Ведь с отрубленной за кражу кистью, руль не пьяным, ни трезвым, не удержать...", - недоумевает поведением своих земляков админ официального аккаунта МВД Дагестана в Инстаграм.
Подписчики канала полностью поддержали действия полиции и заявили, что неплохо было бы и вовсе запретить спиртное в Дагестане. Также интернет-пользователи задаются вопросом, сколько подобных преступлений сошло с рук, только потому что у нарушителей оказались высокопоставленные родственники, а потерпевшие были обычными людьми.
Удивило фолловеров и количество вступившихся за нарушителя. По мнению многих, и подстрекатель подобного сборища, и те, кто в нем участвовали, тоже достойны наказания.
В настоящее время в отношении 34-летнего нарушителя СУ СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")". В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Метки: видео дагестан дпс нарушитель толпа
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Короче, когда надо они все кричат, что закон для них - шариат.
Когда их подтягивают по шариату, они кричат, что шариат конечно супер, но есть местные традиции и обычаи предков и для них это священно.
А когда понимают, что скорее всего, что по шариту, что по обычаям им вилы, то кричат "меееелиииция"!
вот в принципе и всё, что нужно знать о законе гор.