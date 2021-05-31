FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4439 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
BLM по-азербайджански: сотруднику ДПС пригрозили расправой за случайное убийство соотечественника

BLM по-азербайджански: сотруднику ДПС пригрозили расправой за случайное убийство соотечественника (11 фото)

Автор:
31 мая 2021 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Мошково   Новосибирск   диаспора   дпс   полиция   смерть по неосторожности   табельное оружие   
1080
11
28 мая в селе Мошково под Новосибирском сотрудник ДПС при задержании случайно ранил пьяного водителя. Позже тот скончался, а его земляки потребовали строгого расследования гибели парня и пригрозили устроить самосуд, если дело будет замято.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Мошково   Новосибирск   диаспора   дпс   полиция   смерть по неосторожности   табельное оружие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
tamin Час назад
Чего?????????выслать всех пришедших к отделению нах. Из страны. В 24 часа. Пусть валят к себе. Совсем оборзели. Лучше бы за своими отпрысками следили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака Полминуты назад
Надо всех этих обезьян отправить в грузию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
bumtester 43 секунды назад
Всех кто собирался у полицейского участка взять за организацию массовых беспорядков. Все кот угрожал - за угрозы.
Родственников, заявляющих что "рафик неуиноват" - за дачу заведомо ложных показаний.
Всех без гражданства выселить на родину.
Всех кто с гражданстом проверить - а насколько вообще законно гражданство получено.
Когда уже наконец мы, на своей земле будем чувствовать себя в безопасности??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 5 минут назад
Ну в Европе то ещё хуже, в Европе их чурки, страшно сказать, ибут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мистер Фикс 8 минут назад
А взять брандспойт и разогнать этот азерский обезьянник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
Andrii Pohudin 9 минут назад
т.е. самый не защищенный оказался сотрудник ДПС? прибежали горцы и обещали атата... зря ОМОН сдержали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли 14 минут назад
А представьте, что соберется еще одна толпа, только уже русских, и потребует от диаспоры выдать им тех, кто собирался убить семью полицейского. Что тогда запоют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−31
v-50 19 минут назад
над сша смеялись а в своем огороде дерьма не замечали, урапатриотизм напрочь ослепил и обезумел население страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Андрей 23 минуты назад
Депортировать всех!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов Полчаса назад
В России у всех свои диаспоры со своими законами. Цыгане, например, закрепили за собой право бесплатно пользоваться газом, электроэнергией, социальными льготами при этом не работая от слова совсем, а также заниматься индивидуальным строительством без всяких на то разрешительных документов и т.д.. Только у русских в России нет своей диаспоры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Alex Полчаса назад
Так валите в свой засраный азербайджан. Сначала оттуда выгнали Русских и в итоге все просрали и развалили, а теперь сюда понаехали со своими обезьяньими обычаями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Евгений Кондратьев 36 минут назад
На до тоже выехать в Новосиб, и организовать свою сходку русской диаспоры
Или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Белов 36 минут назад
Я реально возмущен! Всех кто пришел с угрозами к полицейскому участку опознать и в 24 часа из РФ вместе с семьями с запретом на въезд 10-15 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гном 37 минут назад
Это же хорошо, что сами съехались. Всех в автозак и в лес бам строить лет на 25. Просто потому что члены уголовной диаспоры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 41 минуту назад
Одна дерзкая смелая мартышка уже отправилась к проотцам. И всех кто приехал угрожать расправой, так же просто завалить и все. Псдц диаспоры диктовать еще свои условия будут. Вокзла-аул-досвидули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VL 41 минуту назад
Где инфа, что возбуждено дело по угрозе убийством сотруднику полиции и членам его семьи. Где, мля? Колокольцев, Золотов, Бастрыкин, нехер сопли жевать, работайте!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
сеньер Леонсио 45 минут назад
Просто отправить на историческую родину всех "неравнодушных",пусть там свои законы гор продвигают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
хз 45 минут назад
Уприехваших к ОВД интересно гражданство то есть? И где наш солнцеликий всезнающий вручнуюуправляющий лидер, почему не санкционирует диаспоры к ногтю прижать или он только до МКАДа своим оком видит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся 48 минут назад
Да надо было расхерачить все стадо обезьян нахер, без всяких разговоров. Какие, нафиг, требования, какие еще диаспоры?! Пулемет в окно и валить всю шоблу, а потом пару гранат в кучу, для уверенности.

Диаспоры придумали... все эти черножопые диаспоры есть бандформирования, и разговоров с ними не должно быть вообще. Состоишь в диаспоре - велкам на нары лет на 20, или в гроб.
И мигом половина свалит к себе в кишлак, а другая резко станет русскими, будут как овечки смирные.

В Кондопоге однажды такой диаспоре наваляли, так быстро разбежались, кто успел, а кто не успел, тот сел, и надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Михалыч 48 минут назад
Россияне, вы там совсем сдурели? Если мер Новосибирска не организует депортацию всего этого выводка борзых уродов на историческую родину, снимайте его нахрен, как недееспособного! Если есть гражданство - лишать и высылать! Плюс за угрозы по отношению к полиции, всех обезьян ещё и посадить сначала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
хз 48 минут назад
Азеры в край охренели, да и вообще диаспоры, у нас вообще влась за пределами Мск есть какя-нибудь или срочно вооружаемся и вали пришлых наглухо, пока они нас не захерачили, они даже ментов уже ни в орган не ставят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью Подросток прокатил полицейского на капоте "Жигулей" и заработал уголовную статью Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

714694



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
40 неожиданных фото, которые вас удивят
4
120
40 неожиданных фото, которые вас удивят
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
0
65
35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь
﻿
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
"Смелость приходит с опытом" - фишки жизни пожарного из мотогруппы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Друзья познаются в беде
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#фото#СССР#люди#сатира#подборка#новости#познавательно#комментарии#хоккей
#Юмор#картинки#факты#животные#эстетика#страна#позитив#спорт#мемы#шоу бизнес
#интересно#фотографии#Россия#приколы#прикол#дети#прикольные#интернет#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться