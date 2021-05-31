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28 мая в селе Мошково под Новосибирском сотрудник ДПС при задержании случайно ранил пьяного водителя. Позже тот скончался, а его земляки потребовали строгого расследования гибели парня и пригрозили устроить самосуд, если дело будет замято.
19-летний азербайджанец Векиль Абдуллаев был тяжело ранен сотрудником ДПС, применившим табельное оружие при задержании.
Полицейские сразу же вызвали скорую помощь, но парень, игнорировавший требования инспектора при задержании, 30 мая скончался в больнице. Смерть Абдуллаева разгневала азербайджанскую диаспору Новосибирска, и ее активисты пригрозили силовику убийством семьи, если расследование дела об убийстве будет недостаточно прозрачным.
В минувшие выходные несколько десятков представителей диаспоры подъехали к местному отделению полиции с требованием выдать им выстрелившего в соотечественника сотрудника ДПС. В случае отказа, как сообщает "МК", они обещали расстрелять его семью.
Из Новосибирска в Мошково срочно прислали силовиков. Хорошо, что прямого столкновения удалось избежать благодаря непосредственному участию главы азербайджанской национально-культурной автономии Расима Сахиб-оглы Бабаева. Именно он смог успокоить соотечественников, уговорив их дождаться официальных итогов расследования.
В интервью региональному изданию он отметил, что массовых выступлений и каких-либо иных инцидентов после убийства своего соотечественника не будет. "На всякие агрессии и провокации мы не поддаемся, ну, конечно, может быть, есть там кое-какие элементы…", - отреагировал Расим Сахи-оглы Бабаев на вопрос о протесте. Оно, может, и так, но когда родственники и друзья убитого нагрянули в Мошково, туда срочно прислали силовиков - местные жители рассказывают, что сотрудников ОМОНа было довольно много. Возможно такое усиление было кстати, т.к. в толпе были слышны разговоры о расправе. Дом сотрудника ДПС был взят под охрану.
Известно, что сразу после инцидента в отношении сотрудника ДПС Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ. После того, как пострадавший скончался, 30 мая дело было переквалифицировано по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности").
а я правильно понял что граждане другого государства могут с оружием приехать к госучреждению и требовать выдачи его сотрудника угрожая при этом еще и его семье? не оправдываю его поступка, но все таки не понимаю как такое возможно— zoltretinyak (@zoltretinyak) May 30, 2021
То есть russian lifes don't metter?? Парень был вооружён и отстреливался от полицейского? У него были заложники? Что за дурь и обожествление мента, который ведёт себя как быдло???— Листалка новостей (@mynewsscroll) May 31, 2021
Есть мнение.— Рудольф Сикорски (@exel_lence) May 31, 2021
Имперские нации не образуют диаспор за рубежом.
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Родственников, заявляющих что "рафик неуиноват" - за дачу заведомо ложных показаний.
Всех без гражданства выселить на родину.
Всех кто с гражданстом проверить - а насколько вообще законно гражданство получено.
Когда уже наконец мы, на своей земле будем чувствовать себя в безопасности??
Или нет?
Диаспоры придумали... все эти черножопые диаспоры есть бандформирования, и разговоров с ними не должно быть вообще. Состоишь в диаспоре - велкам на нары лет на 20, или в гроб.
И мигом половина свалит к себе в кишлак, а другая резко станет русскими, будут как овечки смирные.
В Кондопоге однажды такой диаспоре наваляли, так быстро разбежались, кто успел, а кто не успел, тот сел, и надолго.