Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке

Инцидент произошел 22 мая вечером. Дрессировщика увезли в больницу. Он получил рваные раны руки и ноги. К счастью, травмы оказались несерьезными, после наложения повязок его отпустили. Что касается агрессивной львицы по имени Вега, от выступлений ее отстранили и собираются отдать в зоопарк.





«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство», - дал комментарий журналистам сам Максим Орлов.



