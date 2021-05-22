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Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке

Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 мая 2021 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Мошково   видео   львицы   нападение   новосибирская область   представление   цирк   
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Вместо развлекательного номера получился смертельный. К счастью, мужчина отделался незначительными рваными ранами конечностей. А все могло закончиться куда печальней.

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Метки: Мошково   видео   львицы   нападение   новосибирская область   представление   цирк   
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15  комментариев
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11k
net 2 часа назад
Я за львицу болел. Достали живодеры всякие.
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816
thor2006 4 минуты назад
кусь!
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149
Александр Цуркан 18 минут назад
Хороший дрессировщик - мертвый дрессировщик!
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17k
Сталкер Полчаса назад
А нефиг к барышне лезть, когда у неё критические дни. ))
А теперь ещё и бросить решил, падлюка!
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13k
Альф 57 44 минуты назад
Жаль что не порвали на куски.
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2k
Spanki 59 минут назад
Дикие животные, на потеху публике в цирке сегодня, это варварство и пережиток прошлого!
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81
комнатный сибиряк Час назад
Ну прям цирк на колёсах
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3k
Пополь Вух Час назад
Не бойтесь, она не кусается. Она просто поиграть хочет.
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176
Елена Букреева Час назад
Все потому что дрессируют голодом и насилием. Интересно другое, какой зоопарк захочет принять животное, которое попробовало крови человека?
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1k
max Час назад
По тому что, эти злые человек иначе не понимают. И почему живодёра называют дрессировщик?
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234
Александр Поляков Час назад
зачем шапито? купил бы шашлык из льва
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46k
noName Час назад
Ибо не хрен котиков обижать!!!
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
.хуета ниче страшного.
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Не цирк а шапито. Видео не смотрел. Нафига сегодня животные в цирке?
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