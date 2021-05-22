Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке

Вместо развлекательного номера получился смертельный. К счастью, мужчина отделался незначительными рваными ранами конечностей. А все могло закончиться куда печальней.
В поселке Мошково Новосибирской области коронный номер гастролирующего Уральского цирка-шапито под названием "Африканские львицы" едва не закончился гибелью дрессировщика.
Главный номер вечера, в котором на протяжении получаса должны были "выступать" две львицы и дрессировщик Максим Орлов, с самого начала пошел не по плану. Очевидно, хищники не хотели принимать участие в представлении и одна из львиц накинулась на Орлова. Первую атаку дрессировщику удалось отбить, однако затем к нападавшей львице присоединилась ее сестра и они вдвоем повалили его на пол. А зрители в панике начали покидать свои места.
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Инцидент произошел 22 мая вечером. Дрессировщика увезли в больницу. Он получил рваные раны руки и ноги. К счастью, травмы оказались несерьезными, после наложения повязок его отпустили. Что касается агрессивной львицы по имени Вега, от выступлений ее отстранили и собираются отдать в зоопарк.
«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство», - дал комментарий журналистам сам Максим Орлов.
Надо уходить отсюдова! Ты зачем туда вообще пришла?— Вечный мытарь. Апологет черного саботажа. (@NoirSabotage) May 22, 2021
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А теперь ещё и бросить решил, падлюка!