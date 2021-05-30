Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице

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29 мая на участке дороги Р-255 "Сибирь" инспектор ДПС остановил водителя, который нарушил скоростной режим.
После остановки машины из нее вышли несколько человек и попытались сбежать. И когда водителя пригласили на составление протокола он попытался сбежать, а приятели начали отбивать его у сотрудников ДПС. При попытке задержания подозреваемого один из полицейских случайно выстрелил в голову и ранил его знакомого.
Это был 19-летний юноша, его экстренно увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Врачи сделали все возможное.
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Дядя погибшего Векиля Абдуллаева рассказал, что его племянник не предпринимал попыток уйти от погони. Он просто не слышал сирен и не видел мигающих фонарей.
Также он заверил, что компания молодых людей просто спокойно остановились у заправки и пошли в туалет, когда ни них, не назвав своих имен и чинов, набросились полицейские.
Превышали скорость или нет - это уже второй вопрос. На видео можно увидеть очевидное превышение полномочий, повлекшее за собой смерть по неосторожности.
Превышали скорость или нет - это уже второй вопрос. На видео можно увидеть очевидное превышение полномочий, повлекшее за собой смерть по неосторожности.
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У меня возникли вопросы.
Как погибший рассказал это дяде?
Зачем дядя пи.дит? за рулём ведь сидел другой человек. Погибший не сидел за рулём, погибший отбивал друга у полиции.
Вообще жалко, что молодой парень погиб по своей глупости. Если бы ему родители чему-то толковому учили, не дрался бы он пьяный с полицией.
Кто власть возьмет? Пассивное население мечтающее о твердом куе "отца народов"?
выстрелилл пистолет.а не по количеству ...
Я уж опущу тот факт, что этот гопник азер. Даже если бы сибирский гопник так себя вёл - это было бы слишком. А уж азеру надо было и подавно уткнуться мордой в асфальт.
Я так понимаю, что проблема не столько в том что борзого зверёныша застрелили, сколько в том что это произошло случайно. Если бы шмальнули сначала в воздух, а потом в голову зверьку - было бы все в порядке.
Очень сочувствую нашему сибирскому парню в форме. Можно сказать, что отстоял честь мундира. На мой взгляд достоин премии, а не порицания. Желаю ему легко пройти этот сложный этап жизни и не получить никакого срока (хотя бы реального).
А других сотрудников ДПС, полиции, рос гвардии и прочих служителям закона прошу подумать над тем, кого вы защищаете и как ваши же начальства сольют вас в любой неудобной ситуации.
Был такой хороший повод навалять зарвавшимся азерам в сибирской глубинке, а весь топ-менеджмент упустил момент. Видать, наглые азеры выше закона и важнее коренных сибиряков.
Это может установить только суд
Вырезаны "невинным" оператором? (сарказм).
Пусть полное видео выложит.
Что человек в погонах у нас не защищен так, как он защищен в США.
В США никакому придурку не придет в голову даже протянуть руку к полицейскому.
Потому что сразу пуля в лоб и без всякого предупреждения.
Если ты считаешь, что полицейский неправ - иди ПОТОМ в суд или жалуйся еще куда.
Но ПОТОМ, а до этого слово полицейского ЗАКОН.
И это правильно!!!!
Всех причастных азербайджанцев в кучу и депортировать на Родину.
Вообще не понимаю - что дети гор делают в Сибири.