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Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице

Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице (3 фото)

Автор:
30 мая 2021 17:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Полицейский произвол   Россия   видео   дпс   жесть   новости   
6309
3
29 мая на участке дороги Р-255 "Сибирь" инспектор ДПС остановил водителя, который нарушил скоростной режим.
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Метки: Полицейский произвол   Россия   видео   дпс   жесть   новости   
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
"Дядя погибшего Векиля Абдуллаева рассказал, что его племянник не предпринимал попыток уйти от погони. Он просто не слышал сирен и не видел мигающих фонарей"
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11k
net 3 минуты назад
Дядя погибшего отмазывает племянника и говорит, что тот не видел мигалок и не слышал сирен.
У меня возникли вопросы.
Как погибший рассказал это дяде?
Зачем дядя пи.дит? за рулём ведь сидел другой человек. Погибший не сидел за рулём, погибший отбивал друга у полиции.
Вообще жалко, что молодой парень погиб по своей глупости. Если бы ему родители чему-то толковому учили, не дрался бы он пьяный с полицией.
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1k
Георгий 8 минут назад
на **й нам такая молодежь не нужна.
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1k
Гном 17 минут назад
Полицейский конечно же проявил непрофессионализм - При первой же попытки этого терпилы отбить своего бирата нужно было стрелять. Должно было быть несколько прицельных выстрелов на поражение, а не один случайный
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3k
Горожанин 20 минут назад
Нет пока в России реальной власти. Как была потеряна реальная власть в СССР, потому он и развалился, так и сейчас пока ее нет до конца в России. Федеральный центр в реальности - дипломатия, игра на противоречиях и компромиссах, а власти как таковой полной нет. Вот и сейчас все будет решаться на переговорах с диапорой и компромиссах, в итоге - полицейского сдадут ради "национального согласия", а по факту просто сдадут ради мнимой тишины и спокойствия. Вот именно так СССР и разваливался.
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41k
Соломей 20 минут назад
Жалко у полицейского только один раз ,случайно
выстрелилл пистолет.а не по количеству ...
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10k
gnyS i Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Сергей Попов Полчаса назад
Я считаю, что, если оказываешь сопротивление полиции, то будь готов получить и пулю в голову. Ибо нефиг. Сейчас при наличии видеофиксации такие случаи легко доказываются, что было нападение на полицейского. И даже в этом видео было нападение. То есть, если нет видеосвидетельства, то применение оружие под вопросом. В остальных случаях: есть нападение - может быть и применение оружия. И тогда сразу отпадет множество вопросов. И гонору поубавится у отмороженных.
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40k
Александр Полчаса назад
Чурбану прострерили башку, а он еще был живой? Мозг не задело, хотя о чем это я )
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152
lukamudishev007 54 минуты назад
Минус обезьяна!
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487
Vladimir Solomatin lukamudishev007 43 минуты назад
да и хрен с ним
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3k
Allmaster 59 минут назад
Имя такое, исконно русское, как ни событие, так прям одни иваны да михаилы. И дяди тоже...
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21
Purple_Bear 59 минут назад
Тупой озверевший гопник кинулся на представителей закона в форме и вполне справедливо получил кусок свинца. Да, получилось жестковато, да, чуток перестарался дпсник, но всё в рамках здравого смысла.
Я уж опущу тот факт, что этот гопник азер. Даже если бы сибирский гопник так себя вёл - это было бы слишком. А уж азеру надо было и подавно уткнуться мордой в асфальт.
Я так понимаю, что проблема не столько в том что борзого зверёныша застрелили, сколько в том что это произошло случайно. Если бы шмальнули сначала в воздух, а потом в голову зверьку - было бы все в порядке.
Очень сочувствую нашему сибирскому парню в форме. Можно сказать, что отстоял честь мундира. На мой взгляд достоин премии, а не порицания. Желаю ему легко пройти этот сложный этап жизни и не получить никакого срока (хотя бы реального).
А других сотрудников ДПС, полиции, рос гвардии и прочих служителям закона прошу подумать над тем, кого вы защищаете и как ваши же начальства сольют вас в любой неудобной ситуации.
Был такой хороший повод навалять зарвавшимся азерам в сибирской глубинке, а весь топ-менеджмент упустил момент. Видать, наглые азеры выше закона и важнее коренных сибиряков.
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169
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Ну премию полицейскому конечно не дадут, за такое надо медаль и внеочередной отпуск летом.
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6k
Administrator Час назад
"На видео можно увидеть очевидное превышение полномочий"
Это может установить только суд
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76
Kukish Час назад
« Он просто не слышал сирен и не видел мигающих огней»… Он в коме был?
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1k
Александр Час назад
Как было дело
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86
Тварь Александр Полчаса назад
А у первого не нож ли там случайно из руки вырвали и выкинули?
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58
Rom Час назад
Полицейские должны иметь полное право стрелять в таких случаях сразу. Например, как в сша. Да.
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12k
albedo Час назад
Основная проблема нашей страны (России) в том, что нет страха перед человеком в погонах при исполнении.
Что человек в погонах у нас не защищен так, как он защищен в США.
В США никакому придурку не придет в голову даже протянуть руку к полицейскому.
Потому что сразу пуля в лоб и без всякого предупреждения.
Если ты считаешь, что полицейский неправ - иди ПОТОМ в суд или жалуйся еще куда.
Но ПОТОМ, а до этого слово полицейского ЗАКОН.
И это правильно!!!!
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9k
Бендер Родригес Час назад
Интересно, у нас стартанëт ALM(azers leves metter) движняк?
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1k
Александр Туманов Час назад
Не умер, а сдох. Больше переживаю за судьбу полицейского!
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12k
albedo 2 часа назад
Диаспора=ОПГ.
Всех причастных азербайджанцев в кучу и депортировать на Родину.
Вообще не понимаю - что дети гор делают в Сибири.

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