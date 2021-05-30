Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице

Также он заверил, что компания молодых людей просто спокойно остановились у заправки и пошли в туалет, когда ни них, не назвав своих имен и чинов, набросились полицейские.



Превышали скорость или нет - это уже второй вопрос. На видео можно увидеть очевидное превышение полномочий, повлекшее за собой смерть по неосторожности.