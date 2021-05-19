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В подмосковной воинской части водитель грузовика не заметил военнослужащего и задавил его

В подмосковной воинской части водитель грузовика не заметил военнослужащего и задавил его (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 10:09
Сообщество : Аварии
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   армия   кпп   несчастный случай   служба   солдаты   урал   
1460
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Солдат-срочник открывал ворота для проезда военного грузовика, однако водитель транспорта не заметил парнишку.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   армия   кпп   несчастный случай   служба   солдаты   урал   
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14  комментариев
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12k
Колька Валеркин сын Час назад
кого он там не заметил, он влетел в закрытые ворота
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1
Леонид Минуту назад
Нет. Я с каждым годом все больше утверждаюсь в мысли, что моим детям в армии делать нечего. У меня лишних нет. А гибнут военнослужащие один за другим. Так что пусть сами расхлебывают как хотят.
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8k
Клёст 9 минут назад
Ясно видно что тормоза не сработали.
Они на ,,Урале,, воздушные - ,,разряжаются,, при ,,дёрганом,, вождении, как в городе, запросто.
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1k
Mikhail K 10 минут назад
Да, дебил, решил повыеживаться и машиной ворота открыть, понторез. Видно, что проехал ворота и остановился, а не дальше уехал типа "не справившись" с управлением.
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17k
nobody® 14 минут назад
Остановился, посигналил - открывай. А так сам заехал, и открывать не надо было
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863
Vladimirs Orlovskis 21 минуту назад
Представьте, может этот водила-салага всю ночь полотером казарму хреначил , либо сортир убирал, либо после физо, либо его еще как-то чмырили. К утру никакой, а утром в парк и за руль. Сколько уж я дерьма в армии повидал. Такое впечатление, что о последствиях никто не думает. Служил в Эстонии. Зимой холодно и большая влажность. При -18 какой-то идиот выгнал солдат на зарядку в форме номер 2 голый торс. Итог: трое с менингитом, один комиссован, двое домой в цинке. В армии дебилизм просто зашкаливает.
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11k
Inlex 23 минуты назад
мляя на ровном месте... так жалко пацана... а другого молодого отправят на нары... пипец
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2k
RRK Полчаса назад
Два варианта. 1. водила бухой, после выпитого не заметил закрытые ворота. 2. Посадили срочника за руль без опыта вождения.
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6k
КОСТЯН Полчаса назад
Сначала он не заметил ворота...
Посмотришь несколько подобных роликов и кажется в нашей армии служат одни упоротые наркоманы
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Нифига себе , да он просто вломил в ворота ...
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1k
rider2 38 минут назад
Вот и отдавай детей в армию служить.
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973
Moon24 39 минут назад
Что за идиот за рулем ? Просто таранил ворота . Умышленное убийство , а не не справился с управлением . Сел за руль - отвечаешь за все последствия
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3k
Vladimir 41 минуту назад
Нарушение ТБ к этой трагедии не имеет никакого отношения, но раз полковник сказал, то надо выполнять.
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971
Алексей 45 минут назад
тут что-то не так с водителем, потому что он просто протаранил ворота на ходу.
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