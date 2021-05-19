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Солдат-срочник открывал ворота для проезда военного грузовика, однако водитель транспорта не заметил парнишку.
Трагедия произошла 17 мая в одной из воинских частей Подмосковья. Водитель грузовика "Урал" не заметил открывшего ему ворота солдата-срочника и наехал на него. Парня с множественными повреждениями доставили в клинику, но от полученных травм он скончался.
Как сообщил подписчик закрытого паблика в ВК, инцидент произошел не на полигоне "Алабино", как писали ранее СМИ, а на КПП-3 в в/ч 31134 (15 мотострелковый Шавлинский полк). Военнослужащий рассказал, что открывавший ворота солдат стоял в наряде даже не со своим подразделением. "Т. е. он был с реактивной батареи, а его поставили с другими ворота открывать. Вчера на совещании командир полка довёл, что теперь в наряды все встают ТОЛЬКО со своим подразделением, требования безопасности будут проверяться лучше (орфография и пунктуация сохранены)." "Каска выглядит как дыня-торпеда после случая",- добавил срочник.
Как сообщает агентство РИА, водитель "Урала" просто не справился с управлением грузового транспорта. А вот интернет-пользователи считают, что подобные случаи происходят исключительно из-за неопытности.
Также у интернет-пользователей появились вопросы к тому, как оказывалась первая помощь пострадавшему.
В любом случае, парня жаль, а еще ясно, что от такой нелепой смерти никто не застрахован.
В любом случае, парня жаль, а еще ясно, что от такой нелепой смерти никто не застрахован.
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Они на ,,Урале,, воздушные - ,,разряжаются,, при ,,дёрганом,, вождении, как в городе, запросто.
Посмотришь несколько подобных роликов и кажется в нашей армии служат одни упоротые наркоманы