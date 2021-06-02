Среди активистов, подписавших петицию, большинство считает, что сотрудник ДПС просто выполнял свою работу, а Абдуллаев препятствовал его действиям, потому арест Гусева не является правомерным.

А член Общественной палаты России Мария Бутина и вовсе предложила не только снять обвинения с Гусева, но и наградить его за доблестную службу.