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"Он выполнял свою работу": новосибирцы требуют освободить инспектора ДПС, убившего азербайджанца

"Он выполнял свою работу": новосибирцы требуют освободить инспектора ДПС, убившего азербайджанца (9 фото)

Автор:
02 июня 2021 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Change.org   Мошково   дпс   новосибирская область   петиция   полиция   смерть по неосторожности   
2342
9
Жители Новосибирска создали петицию на сайте Change.org и просят у прокурора города снисхождения для Александра Гусева.

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Метки: Change.org   Мошково   дпс   новосибирская область   петиция   полиция   смерть по неосторожности   
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42  комментария
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952
Anna S 2 часа назад
Полицейского однозначно оправдать! Ну а всем недовольным землякам преступника предложить отправиться на родину!
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9k
Sergey Минуту назад
Представить к награде. Не зассал и пристрелил бабуина. Не человека, а тупое и наглое животное.
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10k
BWSHARK 2 минуты назад
Петицию подписал. Всю азерботную диаспору нах из страны. Пускай домой едут абрикосы выращивать!
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12k
Alex Ato 4 минуты назад
а мне вот всегда в таких случаях интересно, как ситуация разруливается для тех кто принял решение арестовать дпсника,
кто "незамечает" что его брату менту угрожает расправой? их всех нахер из органов надо гнать, а предварительно провести расследование на такое избирательное реагирование на одних и игнорирование других.
а каждого кто рыпнулся и вякнул должны упаковать и при возможности выслать из страны.
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7k
Кенвуд 5 минут назад
Диаспоры диаспоры. "Приехали требовать самосуд"... Всех кху ям на родину или так же нечаянно в башку шмальнуть. Задолбали эти переселенцы-захватчики.
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12k
gavrosh 7 минут назад
Нехрен выёживаться. Напал на полицейского жди беды. Полицейский конечно мог избежать этого, но сами виноваты абреки.
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1k
sokol 12 минут назад
"Причинение смерти по неосторожности"?!!!
Совсем прокуратура с катушек съехала?
Нападение на полицейского при исполнении никто из них а глаза не видит?!
Да он не случайно, а намеренно обязан был обезвредить второго ублюдка. А уж выживет он или нет - его проблемы. Напал на полицейского - получи пулю.
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40k
Элек Мек 14 минут назад
Предложить Думе принять закон,что любая диаспора приравнивается к ОПГ.
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40k
Элек Мек 17 минут назад
Категорически согласен с Новосибирцами, а то чмо что снимал и обозвал полицейского посадить для начала на 15 суток и оштрафовать.
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126
Alex 21 минуту назад
15 чучмеков ходят по улице твоего поселка и что-то требуют. 1000 русских мужиков сидят по хатам смотрят тв и бухают водочку в этот момент. Когда до вас дойдет уже, что истинная причина того, что они чувствуют себя здесь как дома в том, что вы нихрена не делаете что бы они помнили что они тут гости?!
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2k
Pill 24 минуты назад
Поддерживаю! Макаки совсем ох"уели.
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12k
Kost Полчаса назад
Видос обрезан, но азер никакого оружия в руках не держал, на капот и так лег, уже потом получил пулю. Имхо мент решил попугать попонтоваться, допонтовался. Виновность какая то есть.
Но вот с тем что не привлекают за призывы самосуда и угрозы родственникам, тут точно косяк власти.
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7
Сергей Макаров Полчаса назад
Народ, все дружно подписываем петицию.
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25
Алиса Полчаса назад
Чурбаны, возвращайтесь на свои пальмы и там качайте свои права.
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126
Alex Полчаса назад
Что вас здесь надо? Вам оставили вашу свободу, промышленность, школы, больницы. Все бесплатно. Хуле вы сюда едите?
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Они что, совсем охренели?!! Его что, пристрелили за то, что он азер? Уроды, бля...
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−38
orys shoshka Полчаса назад
Мента на нож. Вопрос закрыт
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9k
Kostick 45 минут назад
где новосиб, и где тот сраный азибаржан? давно пора к статье 210 ч1 добавить и все эти чортовы диаспоры. кста, а как же угрозы убийством? посадить всех этих баклажанов, другим наука будет
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8k
Шурум-бурум 47 минут назад
что там у нас в законе о несанкционированных митингах кто-нибудь знает???
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2k
Евгений 49 минут назад
Все правильно. Валить чурбанье быкующее. Пошли нахер в свой сраный азеросран
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46k
noName 57 минут назад
Интересно:сначала довести сотрудников ДПС,активно сопротивляться задержанию...Ну этого же мало?Дождаться уже появления ствола и рыпаться дальше...Безумству храбрых-венки со скидкой!
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