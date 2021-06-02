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Жители Новосибирска создали петицию на сайте Change.org и просят у прокурора города снисхождения для Александра Гусева.
28 мая в селе Мошково под Новосибирском произошла трагедия: сотрудник ДПС при задержании случайно ранил 19-летнего парня, который попытался воспрепятствовать аресту водителя, игнорировавшего требования полицийских. Спустя сутки Векиль Абдуллаев скончался в местной больнице.
31 мая сотрудник ДПС Александр Гусев был арестован. В тот же день жители Новосибирска создали на сайте Change.org петицию, в которой обратились к прокурору города с требованием освободить из-под стражи Гусева. Кроме этого подписавшие петицию требуют "тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержания и оказание сопротивления сотруднику ДПС!"
Среди активистов, подписавших петицию, большинство считает, что сотрудник ДПС просто выполнял свою работу, а Абдуллаев препятствовал его действиям, потому арест Гусева не является правомерным.
А член Общественной палаты России Мария Бутина и вовсе предложила не только снять обвинения с Гусева, но и наградить его за доблестную службу.
А член Общественной палаты России Мария Бутина и вовсе предложила не только снять обвинения с Гусева, но и наградить его за доблестную службу.
Реакция соцсетей
С теми, кто подписал петицию, солидарны и многие пользователи соцсетей, хотя некоторые, напротив, уверены, что убийца должен понести наказание.
На данный момент за особождение Гусева подписали петицию более 11 тысяч человек. Эта история с ранением Абдуллаева стала резонансной во многом из-за поведения его соотечественников.
Напомним, что смерть молодого человека и обстоятельства, которые к ней привели, возмутили азербайджанскую диаспору, и несколько десятков родственников и друзей убитого приехали в Мошково с требованием выдать им арестованного полицейского для совершения самосуда. В поселок был выслан отряд ОМОНовцев, которые следили за порядком во время массовой встречи соотечественников Абдуллаева. Раздававшиеся в толпе призывы о расправе над полицейским не остались без внимания, и дом Александра Гусева сначала взяли под охрану, а затем родственников сотрудника ДПС вывезли из поселка.
Акция прощания с погибшим
Несмотря на то, что глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев утверждал, что никаких инцидентов, связанных с протестами и возмездием не будет, муж сестры полицейского утверждает, что ситуация не такая радужная. «Нам начали угрожать, всем членам семьи. Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. Как только парень умер, близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», - рассказывал он.
Александру Гусеву вменяют причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). По информации некоторых СМИ, убитый Векил Абдуллаев ранее привлекался к ответственности за нарушение ст. 116 УК РФ (побои).
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кто "незамечает" что его брату менту угрожает расправой? их всех нахер из органов надо гнать, а предварительно провести расследование на такое избирательное реагирование на одних и игнорирование других.
а каждого кто рыпнулся и вякнул должны упаковать и при возможности выслать из страны.
Совсем прокуратура с катушек съехала?
Нападение на полицейского при исполнении никто из них а глаза не видит?!
Да он не случайно, а намеренно обязан был обезвредить второго ублюдка. А уж выживет он или нет - его проблемы. Напал на полицейского - получи пулю.
Но вот с тем что не привлекают за призывы самосуда и угрозы родственникам, тут точно косяк власти.
Что еще нужно? Чтобы в полицейского пару раз ножиком ткнули?
Американские копы выдрессированы - приближаться к ним в такой ситуации нельзя. Сначала предупредят, остановят жестом, потом при неповиновении пристрелят.