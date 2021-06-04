Наталья Гусева рассказывает, что получает угрозы в свой адрес, а также в адрес своих детей и родных. Она просит защиты у президента, а также у главы следственного комитета и начальника ФСБ. Женщина также выражает надежду, что расследование будет беспристрастным. В этом же видео адвокат Александра Гусева говорит, что со слов своего подзащитного знает об угрозах, поступавших в его адрес. Однако на него, адвоката Юрия Голубицкого, никто из представителей азербайджанской диаспоры лично не выходил.

2021-06-04T14:15:45+03:00