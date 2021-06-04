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"Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину

"Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 14:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мошково   видео   конфликт   политика   полиция   
1685
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1
Женщина попросила защиты у президента, т.к. опасается за жизнь своей семьи.

Источник:

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Метки: Мошково   видео   конфликт   политика   полиция   
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241
parhi Час назад
Азерботы в РОССИИ угрожают семье сотрудника милиции!? Дожили. Всех цыган на родину....
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1k
Дмитрий Минуту назад
Всю диаспору лишить гражданства и выслать для страны. Для начала. Чтобы создать благоприятные условия для разбирательства дела. А полиции запретить вступать в кулачные поединки, если нарушитель сопротивляется. Ввести правило трёх патронов. Предупредительный в воздух, потом в ногу, потом на поражение. Можно даже слоган красивый придумать " Если хочешь подраться, то мы всегда услышим на один выстрел больше чем ты". И писать его прям на машинах.
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10k
uutb 5 минут назад
А, о чем думал этот хрен с аула когда кидался на полицейского при исполнении? Типа он тут царь, а этот мент ему в ноги падать должен? Вот и получил то, что заслужил... Сотруднику -внеочередное звание(за устранение асоциальных элементов) и путевку в санаторий для всей семьи. Диаспоре- конфискация всего имущества, билет домой и пожизненный запрет въезда на территорию РФ для них и всех ихних родственников! Это- будет справедливо!
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19k
мистер Конвей Твитти 6 минут назад
Нашла к кому обращаться...К человеку,который за 21 год сделал миграцию в Россию неконтролируемым процессом.Причем миграцию из самых отсталых стран постсоветского пространства плюс "друзей" из Китая.Вместо того,чтобы платить достойную зарплату своим собственным гражданам...
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230
Fedor 8 минут назад
Трагедии можно было избежать, если бы молодые люди из тойоты вели себя как законопослушные граждане. Ведь сами спровоцировали проблему!
Зачем водитель сел бухой за руль?
Зачем удирали от ДПС?
Зачем пострадавший кидался на сотрудника ДПС при исполнении служебных обязанностей?
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2k
Frank Borman 12 минут назад
Специально для модератора:
Надо немедленно выдать полицая азер-диаспоре. Азеры - милые, приятные, цивилизованные люди. Они знают, как с ним поступить. Ну, может, порежут его немножко, но это в порядле вещей - у них такие национальные традиции.
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4k
tamin 19 минут назад
Твари. Показательно выслать пару десятков тысяч тварей этих. Охамели
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32k
Alex 24 минуты назад
Одно немного обнадеживает, резонанс есть. Может теперь азеры угомонятся. Хотя это зверье может до поры до времени затаиться. Как с Будановым.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
А это уже пиз*ежом попахивает. Видимо этот ход адвокат подсказал, чтобы вызвать жалость и сформировать мнение. Теперь на весь мир будут стенать об угрозах, чтоб превратить полицейского в жертву. Доказать то, были угрозы или нет, все равно невозможно.
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707
Олег Шишкин Полчаса назад
Полицейский в России это бесправное чмо перед черножопым преступником - это очень печально.
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8k
portmen77 37 минут назад
То есть жена сотрудника МВД не надеется на профессионализм коллег из МВД?
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2k
DNK Час назад
Поймите правильно - нам нужны гастарбайтеры, а вот русские с их исторической памятью - вот совсем не уперлись. Чем бесхозней страна - тем проще нам воровать...
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5k
kleyman Час назад
Даже интересно, будет ли у нас по все стране теперь движение ЖАВ (жопы азеров важны) по аналогии с blm в США?
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9k
Andrey Час назад
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил немедленно доложить ему данные по инциденту в поселке Мошково Новосибирской области, где сотрудник ДПС случайно застрелил 19-летнего россиянина.
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3k
Алексей Час назад
НОВОСИБИРСК, 4 июн РИА Новости. Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД, после случайного выстрела которого погиб азербайджанец, сообщила СМИ об угрозах, но в региональной полиции заверили, что ее слова не соответствуют действительности.
"При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности", говорится в сообщении ГУ МВД.
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