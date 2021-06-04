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Женщина попросила защиты у президента, т.к. опасается за жизнь своей семьи.
28 мая в селе Мошково под Новосибирском сотрудник ДПС Гусев во время задержания пьяного водителя авто ранил 19-летнего азербайджанца Абдуллаева, который после скончался в больнице. Александра Гусева арестовали, но на этом история не закончилась.
В адрес полицейского и его семьи стали поступать угрозы, а представители азербайджанской диаспоры даже предприняли попытку надавить на МВД, устроив стихийную сходку около мошковского отделения.
Во избежание осложнений ситуации, родственников сотрудника ДПС вывезли из поселка. Но, по-видимому, это не спасло положения, и теперь жена Александра Гусева, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких ей людей, записала обращение к президенту РФ.
Наталья Гусева рассказывает, что получает угрозы в свой адрес, а также в адрес своих детей и родных. Она просит защиты у президента, а также у главы следственного комитета и начальника ФСБ. Женщина также выражает надежду, что расследование будет беспристрастным.
В этом же видео адвокат Александра Гусева говорит, что со слов своего подзащитного знает об угрозах, поступавших в его адрес. Однако на него, адвоката Юрия Голубицкого, никто из представителей азербайджанской диаспоры лично не выходил.
В этом же видео адвокат Александра Гусева говорит, что со слов своего подзащитного знает об угрозах, поступавших в его адрес. Однако на него, адвоката Юрия Голубицкого, никто из представителей азербайджанской диаспоры лично не выходил.
Напомним, что ранее жители Новосибирска создали петицию на сайте Change.org, в которой попросили у пркурора города снисхождения для Гусева. Сотруднику ДПС вменяют причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) и превышение должностных полномочий.
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Надо немедленно выдать полицая азер-диаспоре. Азеры - милые, приятные, цивилизованные люди. Они знают, как с ним поступить. Ну, может, порежут его немножко, но это в порядле вещей - у них такие национальные традиции.
"При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности", говорится в сообщении ГУ МВД.
В каком смысле? Её семье никто не угрожал?
Тогда почему семью вывезли (!!!) из поселка?
Или в региональную полицию не поступали жалобы об угрозах?
Так она напрямую обратилась к главе следственного комитета и начальнику ФСБ. Возможно, что у неё есть основания не доверять региональной полиции?
И что такое «региональная полиция»? Это полиция Мошковского района или полиция Новосибирской области? Что-то непонятно…
« А это уже пиз*ежом попахивает. Видимо этот ход адвокат подсказал, чтобы вызвать жалость и сформировать мнение. Теперь на весь мир будут стенать об угрозах, чтоб превратить полицейского в жертву. Доказать то, были угрозы или нет, все равно невозможно.»