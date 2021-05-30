После непродолжительной погони автомобиль свернул к придорожному кафе. Все находившиеся там молодые люди бросились врассыпную, но сотрудники ДПС все же задержали водителя, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видя, как их товарища ведут к полицейской машине для установления личности, один из нетрезвых приятелей попытался отбить задержанного у сотрудников, второй же снимал все происходящее на камеру.

Как выяснилось позже, парень, который пошел в атаку, являлся хозяином тонированного автомобиля.