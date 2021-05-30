Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову пьяному парнюВечером в пятницу, 28 мая в районе  посёлка Мошково Новосибирской области сотрудники ДПС попытались остановить на трассе тонированный автомобиль «Тойота». Водитель проигнорировал требования...