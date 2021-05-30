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Вечером в пятницу, 28 мая в районе посёлка Мошково Новосибирской области сотрудники ДПС попытались остановить на трассе тонированный автомобиль «Тойота». Водитель проигнорировал требования инспектора и увеличил скорость.
После непродолжительной погони автомобиль свернул к придорожному кафе. Все находившиеся там молодые люди бросились врассыпную, но сотрудники ДПС все же задержали водителя, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Видя, как их товарища ведут к полицейской машине для установления личности, один из нетрезвых приятелей попытался отбить задержанного у сотрудников, второй же снимал все происходящее на камеру.
Как выяснилось позже, парень, который пошел в атаку, являлся хозяином тонированного автомобиля.
Видя, как их товарища ведут к полицейской машине для установления личности, один из нетрезвых приятелей попытался отбить задержанного у сотрудников, второй же снимал все происходящее на камеру.
Как выяснилось позже, парень, который пошел в атаку, являлся хозяином тонированного автомобиля.
В ходе потасовки инспектор, не удостоверившись, что табельное оружие находится на предохранителе, извлек его из кобуры. Момент выстрела в кадр почему-то не попал.
Сотрудники полиции оказали раненому первую помощь и вызвали бригаду врачей.
Сотрудники полиции оказали раненому первую помощь и вызвали бригаду врачей.
Сейчас 19-летний пострадавший находится в Мошковской районной больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи уже провели операцию. В некоторые СМИ начала поступать информация о его смерти, но следственный комитет ее опровергает. В отношении инспектора уже возбуждено уголовное дело. Пьяного водителя доставили в отделение полиции.
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Метки: Автомобиль Новосибирск водитель дпс ранение стрельба
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А так,в борьбе со стволом в своей руке можешь и сам себя пристрелить.
2. А может это ныне новый "ход конем" от полиции? Типа, случайно выстрелил.
Все лучше чем писать объяснительную за преднамеренный выстрел.)
При задержании оказывал сопротивление
Другой организм, который пытался физически препятствовать задержанию получил пулю
А судят полицейского?!
У нас точно правовое и конституционное государство? (#сарказм)
Drunk guys matter.
Вообще на 00:21 слышно как он дослал патрон...
1. Почему они пьяными сели за руль?
2. Почему сопротивлялись полиции
3. Почему напали на полицейского?
НО!!! Пределы необходимой самообороны для всех должны быть одинаковы. Почему, если я если я возьму палку или кирпич и огрею по голове. нападающего на меня агрессивного алкаша, то меня посадят за превышение, а человека, который призван охранять Закон должны отпустить за выстрел в пьяного, но безоружного? Это ни что иное, как превышение пределов самообороны. И есть чётко прописанные правила применения оружия.
Так что, не смотря на то, что у меня данные алкаши тоже вызывают сильную неприязнь, но и инспектор должен ответить по Закону.
Полицейского наградить, макакам серьезные сроки, чтобы другим неповадно было.
Шо за бред уе.бка??На тебя напали,ты должен сказать"парни стоп,я ствол проверю!" и достаешь пистоль,достаешь обойму,снимаешь с предохранителя проверяя патронник.Так???На видео все есть,бред несут,чтобы защитить сотрудника?Так тут прямое нападение и не подчинение сотруднику+попытка завладеть табельным!
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Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
п. 2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;
Именно так и нужно расценивать борьбу этого оленя с полицейским у которого в РУКЕ табельное оружие.