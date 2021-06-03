15 изображений, доказывающих, что человеческая глупость неискоренима

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На земле живёт огромное количество разных людей, большинство из которых вполне адекватны. Но попадаются и такие чудики, которые творят очевидные глупости, и заставляют сомневаться в присутствии у них человеческого интеллекта. В этом посте собраны некоторые вопиющие выходки таких "умников", и не сразу можно понять, что же здесь происходит...
Каковы шансы, что что-то пойдёт не так?
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