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15 изображений, доказывающих, что человеческая глупость неискоренима

15 изображений, доказывающих, что человеческая глупость неискоренима (15 фото + 2 видео)

Автор:
03 июня 2021 20:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Изображения   Неискоренима   Происходит   Человеческая   глупость   люди   чудики   
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На земле живёт огромное количество разных людей, большинство из которых вполне адекватны. Но попадаются и такие чудики, которые творят очевидные глупости, и заставляют сомневаться в присутствии у них человеческого интеллекта. В этом посте собраны некоторые вопиющие выходки таких "умников", и не сразу можно понять, что же здесь происходит...

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Метки: Изображения   Неискоренима   Происходит   Человеческая   глупость   люди   чудики   
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ых Полчаса назад
А что не так на фото, где женщина везет газовый баллон в коляске? Не, если автор хочет, он может (если сможет) и на плече его таскать, это не кислородный, этот полегче, но еще легче и проще везти его на коляске.
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