10 занимательных изображений, которые оценят любознательные люди

Это одно из самых загадочных мест Финляндии. Прогулка по этому парку напоминает путешествие в подсознание сумасшедшего. Но Вейо Ренкконен, создатель этого парка, был не психопатом, а известным художником, который в течение 41 года строил это место. Он создал 450 бетонных скульптур людей и животных в натуральную величину и разместил их в саду.