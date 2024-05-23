10 занимательных изображений, которые оценят любознательные люди

1543
11
На нашей замечательной планете постоянно происходят удивительные вещи, от которых перехватывает дыхание. В этом посте вы увидите любопытные фотографии и узнаете некоторые странности мира. Взгляните!
×
2. Эта бесформенная штука на дереве - гнездо ткачей. Каждая птица делает для себя маленькое гнездо, но в результате получается огромное жилище
3. Рыба-худвинкер, семейство Osteichthyes имеет плоскую эллиптическую форму. Она может весить до 1,87 тонны и достигать 2,4 метра в длину
4. Пещера Гомантонг
В городе Гомантонг в Малайзии есть трещина, ведущая к сложной системе пещер, в народе называемых “пещерами ужасов”. Это потому, что посещение этого места не доставляет особого удовольствия людям со слабыми нервами. Тысячи летучих мышей гнездятся на сырых потолках, стены и пол покрыты тараканами, насекомыми, крысами и змеями. Здесь царит густой запах аммиака, отложения отходов этих существ достигают глубины нескольких метров.
5. Парк скульптур в коммуне Париккала
Это одно из самых загадочных мест Финляндии. Прогулка по этому парку напоминает путешествие в подсознание сумасшедшего. Но Вейо Ренкконен, создатель этого парка, был не психопатом, а известным художником, который в течение 41 года строил это место. Он создал 450 бетонных скульптур людей и животных в натуральную величину и разместил их в саду.
6. Окаменелости древнего броненосца, обнаруженные в Аргентине. Эти гиганты, известные как Глиптодонты, бродили по земле около 20 000 лет назад
7. Массивные колонны базальтовых скал высоко над туманом в Исландии. Эти столбы созданы базальтовой лавой, которая охлаждается иначе, чем обычная лава, в процессе, называемом столбчатым соединением, создавая таким образом эти формы
8. Дюгонь обыкновенный — единственный вид водных млекопитающих из семейства дюгоневых
. Это травоядные морские животные, обитающие на мелководье и питающиеся водными растениями и водорослями. Дюгонь занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид.
9. Австралийский художник Китт Беннетт рисует гигантские иллюстрации на улицах, дорогах, площадях и стенах. Но только с высоты можно увидеть авангардное искусство в полной красе
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 занимательных изображений для любознательных людей
- 17 увлекательных фотографий для любознательных людей
- 13 занимательных изображений, которые оценят любознательные люди
- 12 интересных изображений для любознательных людей
- 13 человек, которым попались любопытные находки
Новости партнёров
реклама