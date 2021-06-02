Безграмотные знаменитости: осторожно, из глаз может пойти кровь!

3056
15
Практически все медийные звезды ведут Инстаграм или другие социальные сети, куда они пишут свои мысли и переживания. И советы...
И потому что они очень заняты, то и с правописанием они не любят заморачиваться. Надо скорее делать контент, а те, кому надо - поймут, что они имеют в виду. Ну подумаешь, у людей кровь из глаз пойдет... Это мелочи.
Бузова и ее красный диплом Санкт-Петербургского университета
Причем девушка даже не стесняется собственной безграмотности.
"Да, я дура!" - гордо говорит она и даже собирает свои выражения в золотой фонд цитат. Ну что ж. Хотя бы честно.
Но особой любовью у нее славятся поговорки. Под шедевром про "даешь - бери, бЪют - беги" отметилась Ксения Собчак: "Правила русского языка тоже простые".
"Да, я дура!" - гордо говорит она и даже собирает свои выражения в золотой фонд цитат. Ну что ж. Хотя бы честно.
Но особой любовью у нее славятся поговорки. Под шедевром про "даешь - бери, бЪют - беги" отметилась Ксения Собчак: "Правила русского языка тоже простые".
×
Экс-супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов тоже хорош
Он лишен дорогостоящих контрактов с топовыми клубами и теперь решил "обучиТся" финансовой грамотности. Лучше бы со учебников по орфографии начал.
Победительница шоу "Холостяк", 23-летняя Катя Сафарова тоже мастерица выдавать перлы:
"счастье любит тишЕну"...
Что такое "заного" вообще? Русский язык у девушки вроде бы родной, но, очевидно, сказывается чтение исключительно ценников в магазинах.
Но барышня своим ошибкам тут же находит объяснение. В России она училась до шестого класса, а школу закончила уже в Испании. И это, возможно, сошло бы за аргумент, если бы она не обозвала каталанский язык калаканским.
Но барышня своим ошибкам тут же находит объяснение. В России она училась до шестого класса, а школу закончила уже в Испании. И это, возможно, сошло бы за аргумент, если бы она не обозвала каталанский язык калаканским.
Но утешает, что с "холостяком" Тимати она точно на одной волне
Если посмотреть на его посты в соцсетях, то пишет он также как читает рэп. Да он даже собственный клип "Дорога в аэропорт" испортил ошибками в письме, которое показывают крупным планом в кадре. Там просто удивительное количество ошибок. "Пропость", например...
Виктория Боня посочувствовала, а кажется, будто оскорбила
К сожалению, Инстаграм-звезды в погоне за трендами и охватами не гнушаются даже показной скорби. Например Боня в прошлом году, когда писала слова поддержки Бейруту (там прогремел мощный взрыв), написала следующее: "Очень страшно! ЛЕван, мы с вами!". Ну хорошо, что о каком-то неизвестном нам Леване беспокоится такая звезда.
Еще одна инстаблогерша высказалась по поводу стрельбы в казанской школе
Ну подумаешь, перепутала Татарстан с Казахстаном, ерунда какая. Но она даже не подумала извиниться: "Ошиблась в спешке, суть от этого не меняется" - гордо ответила она людям, указавшим на ошибку.
Да что уж тут. И Филипп Киркоров, который еще из того поколения, когда люди читали книги, тоже может отмочить такое, что только диву даешься
Он 30 лет ездит по всей стране и как-то раз, возвращаясь из очередного города, он причинил боль местным жителям, поблагодарив за прием "гостеприимную Нижненовгородскую область".
И такую ошибку он допустил несколько раз, невзирая на то, что подписчики указали ему на то, что область Нижегородская.
И такую ошибку он допустил несколько раз, невзирая на то, что подписчики указали ему на то, что область Нижегородская.
Джиган вообще имена детей перепутал
Исполнитель как-то раз устроил сюрприз для жены и трех дочерей. Он арендовал ледовый дворец, поставил в центр богатый праздничный стол, а для гостей выступали фигуристы.
Имена любимых родственников Джигана ярко светились на видеокубе. И... вместо Майя певец указал имя Мая, а Ариелу он превратил в Ареэллу. Фирма-исполнитель явно не рискнула указать отцу семейства на ошибки и сдали как было указано в ТЗ.
Имена любимых родственников Джигана ярко светились на видеокубе. И... вместо Майя певец указал имя Мая, а Ариелу он превратил в Ареэллу. Фирма-исполнитель явно не рискнула указать отцу семейства на ошибки и сдали как было указано в ТЗ.
Ксения Бородина просто ворует чужие тексты
Если Бузова хотя бы в открытую признается в собственной безграмотности, то Бородину постоянно ловят на копипасте чужого. Как-то раз Ксения рассказывала своим подписчикам о семейных отношениях, про материнскую любовь и сепарацию (она слово такое знает вообще?) ребенка. И все это было украдено с форума по психологии.
Бородина еще как-то раз описала как же прекрасны книги Набокова, которые она прочитала, а выяснилось, что это самый популярный отзыв, который первым показывается в поисковике.
Собчак тоже хороша
Высмеивая безграмотных коллег по шоу-бизнесу она и сама недалеко ушла. Разница между ее текстами и текстами, которые за нее пишет команда - очевидна. В одном из постов экс-кандидат в президенты допустила 8 ошибок в семи предложениях.
Абсолютная грамотность - это не то, что нужно ставить во главу угла. Все делают ошибки и опечатки.
Однако, завидная регулярность, с которой российские звезды пишут свои перлы, наводит на мысли, что они действительно ограничиваются чтением ресторанного меню.
Но хотя бы школьную литературу можно было не в кратком содержании прочесть?
Однако, завидная регулярность, с которой российские звезды пишут свои перлы, наводит на мысли, что они действительно ограничиваются чтением ресторанного меню.
Но хотя бы школьную литературу можно было не в кратком содержании прочесть?
Источник:
Ссылки по теме:
- Какие дома на курортах у звезд
- Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение
- Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками"
- 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей
- Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
17
Понравилось17
Новости партнёров
Шкуры из борделя под названием "Дам двум", тупорылый ногомячер и естественно, Прилип Педросович
Что у Собчачки не так с "мастерклассом"? Если через черточку хотите писать, то это заимствованное слово от английского masterclass и пишется слитно.
У-у, клопы-недоучки, а туда же ...
Король Швеции Карл Густав В Швеции Король фигура не политическая. ...
Дженифер Энистон ...
Вупи Голдберг ...
Том Круз ...
Стивен Спилберг ...
Гай Ричи ...
Генри Форд..... И еще писать и писать ...Умения расставлять правильно буквы не дает вам ни какого приоритета .Ваши умения и знания минимальны для нынешнего времени ....Да и раньше тоже.
Хоть бы заголовки на грамотность проверяли. О текстах вообще молчу...