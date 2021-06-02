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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4937 постов • 669 подписчиков подписаться
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Безграмотные знаменитости: осторожно, из глаз может пойти кровь!

Безграмотные знаменитости: осторожно, из глаз может пойти кровь! (15 фото)

Автор:
02 июня 2021 17:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   грамотность   звезды   знаменитости   люди   русский язык   слава   шоу бизнес   
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15
Практически все медийные звезды ведут Инстаграм или другие социальные сети, куда они пишут свои мысли и переживания. И советы...
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Метки: Instagram   грамотность   звезды   знаменитости   люди   русский язык   слава   шоу бизнес   
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15  комментариев
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2k
Ertin 3 часа назад
Безграмотных вижу. А где обещанные знаменитости?
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486
Алексей Попов 6 минут назад
Грешно смеяться над убогими :-)
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117
Nane First NameLast 11 минут назад
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8k
kaboza 22 минуты назад
паноптикум
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472
solosolovov Час назад
А Я то думаю кто те дебилы что подписаны на этих "звезд" вот он кто.
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14k
KOSTELLO Час назад
Я смотрю отобрали самых "достойных".
Шкуры из борделя под названием "Дам двум", тупорылый ногомячер и естественно, Прилип Педросович
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14k
vikklu 2 часа назад
А где знаменитости?
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49k
alertol 2 часа назад
Часть из них автозамена в телефоне. Я сам такой перл выдал как-то (просто не знал что автозамена включена, сначала отправил потом заметил и отключил)
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Это что за биомусор ?!
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89
Andiks 2 часа назад
"сумасшедьшая"...? Это автор так исправил или не в состоянии переписать с картинки?
Что у Собчачки не так с "мастерклассом"? Если через черточку хотите писать, то это заимствованное слово от английского masterclass и пишется слитно.
У-у, клопы-недоучки, а туда же ...
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398
да пох 3 часа назад
Ой автор тут список очень большой Кэрол Грайдер В 2009 году Кэрол стала лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии за открытие теломеразы. ...
Король Швеции Карл Густав В Швеции Король фигура не политическая. ...
Дженифер Энистон ...
Вупи Голдберг ...
Том Круз ...
Стивен Спилберг ...
Гай Ричи ...
Генри Форд..... И еще писать и писать ...Умения расставлять правильно буквы не дает вам ни какого приоритета .Ваши умения и знания минимальны для нынешнего времени ....Да и раньше тоже.
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17k
Сталкер 3 часа назад
Вы б за аффтарами своими "фишечными" последили бы, а потом кому-то что-то выговаривали. Даже таким дебилам, как бузова.
Хоть бы заголовки на грамотность проверяли.
О текстах вообще молчу...
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−40
Ви 3 часа назад
нахой нам эта инфа?
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719
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Почерк у девочки, на уровне 3 класса.
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