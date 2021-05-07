Одна из подписчиц ее блога в Инстаграм оставила комментарий под постом телеведущей о сбалансированном питании и авторском курсе о похудении. Подписчица обратила внимание, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно питаться здоровой пищей и уж тем более приобретать наборы Малышевой для снижения веса.



В ответ Елена Малышева отрезала, что российские пенсионеры набирают вес, потому что едят калорийные блюда. И решила, что самым удачным примером станут жители блокадного Ленинграда: "Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!".