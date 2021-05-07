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Елена Малышева посоветовала пенсионерам с лишним весом взять пример с блокадников

Елена Малышева посоветовала пенсионерам с лишним весом взять пример с блокадников (2 фото)

Автор:
07 мая 2021 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   глупость   елена малышева   знаменитости   комментарии   люди   медицина   слава   
490
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Телеведущая-врач высказалась про жалобы на маленькие пенсии и нарвалась на критику в соцсетях.

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Метки: Instagram   глупость   елена малышева   знаменитости   комментарии   люди   медицина   слава   
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19  комментариев
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3k
Горожанин 54 минуты назад
Знаете, что особенно обидно. Ну, ладно эта дура делает шоу. Делает и делает. Многим нравится. Но ведь ума хватает у технологов, причем государственных, чтобы эту дуру засовывать на общественные общероссийские площадки, делать на этой дуре общественный пиар. Это, признаться, позор, товарищи.
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1k
Вадим 5 минут назад
Ну б.ть, гнида поганая, нахапала, ну сиди себе, завали своё поганое е.ло.. Твоё мнение по этому вопросу на..й никому не впилось.. От греха подальше..Ну ведь не ровен час когда нибудь распнут же. Стабильности меньше и меньше
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4k
Ya 14 минут назад
Вот харю раскормила, за неделю не обсерешь.
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2k
andrey morozov 21 минуту назад
Тупая дура, даже я не профессионал знаю что лишний вес может быть не только от чрезмерного употребления калорийной пищи но и от не правильного питания или питания не качественными дешёвыми продуктами
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−1
RUSOFOB119LVL 24 минуты назад
Мы, русские люди , питаемся духовностью, нечего кушать , ну ничего зато Крым наш )
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1k
Жакуй Полчаса назад
Тупая и мерзкая медсестра !
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вообще-то она права... Но, ведь, проще обвинить некую Малышева во всех грехах, нежели питаться даже не ограниченно, но хотя бы умеренно, взвешенно. Поглядите на школьников. Если, скажем, в 70-80-е годы среди школьников детей с избыточным весом практически не было, хотя, и голода не наблюдалось, то сегодня...
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20k
pssst Полчаса назад
Все правильно Малышева сказала. Чтобы похудеть, не надо нести ей деньги за новый набор. С точки зрения рекламы, правда, не очень умно.
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948
Moon24 38 минут назад
Просто тварь скудоумная
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3k
Dmitrii Ivanov 39 минут назад
Почему Навальному до сих пор срок не добавили за это?
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1k
Вероника- Мара Лутс 40 минут назад
Сволочь!
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431
zodiak 40 минут назад
еб@ть дура
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32k
Alex 41 минуту назад
мразь
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26k
Антон 42 минуты назад
Людям за 60 врачи вообще-то запрещают сидеть на диетах для похудания. Так так это для них уже вредно.
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8k
Nikita 45 минут назад
Да какой она доктор? Была бы доктором, то работала бы, а не одевала народ в мошонки и вагины с фурункулами.
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61k
Доктор Джонс 48 минут назад
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12k
albedo 53 минуты назад
Дура.
Вес меняется от лет, а не котлет (с)
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8k
Караганда 55 минут назад
странная любовь 1 канала к Малышевой.
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