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Телеведущая-врач высказалась про жалобы на маленькие пенсии и нарвалась на критику в соцсетях.
Одна из подписчиц ее блога в Инстаграм оставила комментарий под постом телеведущей о сбалансированном питании и авторском курсе о похудении. Подписчица обратила внимание, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно питаться здоровой пищей и уж тем более приобретать наборы Малышевой для снижения веса.
В ответ Елена Малышева отрезала, что российские пенсионеры набирают вес, потому что едят калорийные блюда. И решила, что самым удачным примером станут жители блокадного Ленинграда: "Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!".
В ответ Елена Малышева отрезала, что российские пенсионеры набирают вес, потому что едят калорийные блюда. И решила, что самым удачным примером станут жители блокадного Ленинграда: "Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!".
На нее тут же налетели подписчики, которые порекомендовали ей попробовать питаться на восемь тысяч рублей или покинуть страну и уехать в США.
"Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей".
"Сытый голодного не разумеет... Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная".
"Скажите пожалуйста, через какое время на диете блоадников я начну терять вес. Спасибо заранее."
Теледоктор не выдержала и удалила пост.
"Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей".
"Сытый голодного не разумеет... Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная".
"Скажите пожалуйста, через какое время на диете блоадников я начну терять вес. Спасибо заранее."
Теледоктор не выдержала и удалила пост.
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