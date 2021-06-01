Наследие Стивена Хокинга выставят в музее

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер в 2018 году в возрасте 76 лет, но память о нем стараются сохранить до сих пор. Скоро в стенах Музея науки в Лондоне появится коллекция личных вещей из его кабинета, включая инвалидные кресла, синтезаторы речи, личную справочную библиотеку, письма и документы, подписанные его отпечатком большого пальца, докторскую диссертацию, медали и другие памятные вещи. Все предметы взяты из кабинета ученого в Кембриджском университете.