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Наследие Стивена Хокинга выставят в музее

Наследие Стивена Хокинга выставят в музее (9 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Стивен Хокинг   Хокинг   в мире   люди   музей   новости   ученые   фото   
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Коллекцию предметов из кабинета покойного выдающегося физика-теоретика Стивена Хокинга выставят в Музее науки в Лондоне. Предметы включают инвалидные кресла, синтезаторы речи, личную справочную библиотеку, и другое. Кроме того, значительная часть научных и личных работ ученого будет передана в библиотеку Кембриджского университета.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стивен Хокинг   Хокинг   в мире   люди   музей   новости   ученые   фото   
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