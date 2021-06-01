Наследие Стивена Хокинга выставят в музее

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Коллекцию предметов из кабинета покойного выдающегося физика-теоретика Стивена Хокинга выставят в Музее науки в Лондоне. Предметы включают инвалидные кресла, синтезаторы речи, личную справочную библиотеку, и другое. Кроме того, значительная часть научных и личных работ ученого будет передана в библиотеку Кембриджского университета.
Английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер в 2018 году в возрасте 76 лет, но память о нем стараются сохранить до сих пор. Скоро в стенах Музея науки в Лондоне появится коллекция личных вещей из его кабинета, включая инвалидные кресла, синтезаторы речи, личную справочную библиотеку, письма и документы, подписанные его отпечатком большого пальца, докторскую диссертацию, медали и другие памятные вещи. Все предметы взяты из кабинета ученого в Кембриджском университете.
Кроме того, библиотека Кембриджского университета оцифрует значительную часть научных и личных работ ученого с 1944 года по 2008-й, что составляет более 10 тыс. страниц документов. Также сохранен напечатанный сюжет эпизода "Симпсонов" 1999 года, в котором Хокинг изучает теорию о пончиковой вселенной, выдвинутую Гомером. Также имеется большая коллекция фотографий, документов и переписки с папами римскими, президентами США и ведущими учеными.
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"Мы очень рады, что два значимых британских учреждения сохранят труды нашего отца на благо будущих поколений, и сделают его наследие доступным для широкой аудитории. Наш отец твердо верил, что у каждого должна быть возможность заниматься наукой, поэтому он сам был бы счастлив," - сказали дети ученого, Люси, Роберт и Тим Хокинг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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