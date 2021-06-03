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Режиссеры с отвратительным характером

Режиссеры с отвратительным характером (11 фото)

Автор:
03 июня 2021 18:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересное   кино   люди   режиссеры   слава   съемки   факты   
1136
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Профессия режиссера обязывает, порой, быть жестким со съемочной командой, чтобы добиться того результата, которого он хочет. Но есть некоторые, которые переходят все границы...
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Метки: знаменитости   интересное   кино   люди   режиссеры   слава   съемки   факты   
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476
анатолий горленко 52 минуты назад
Лень гуглить. Фильм "Самая обаятельная и привлекательная".
Актёры просто с ума сходили от того, что режиссёр требовал строго по сценарию, и ни миллиметра в сторону.
Были конфликты!
Но он так видел.. Пресекал все попытки импровизации, актёры были в ярости. Реиссёр: НЕТ только как я сказал, или никак!!!!
В итоге, всенароднолюбимый фильм.
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476
анатолий горленко 43 минуты назад
Ой, забыл добавить: Олег Даль... скандал на скандале, а режиссёры ставили его на место.
А Василий Шукшин вообще поступил стратегически: не нравится как я играю, буду снимать, и играть, в своих фильмах.
Л.Быков итд..
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1k
Гур 20 минут назад
Да пид@ры они все (с)
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−178
ЦСКА 49 минут назад
Ну советские режиссеры тоже имели много жен и недвижимости.
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48
Vladson 57 минут назад
Вот сейчас модеры только доказали то что было написано.
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48
Vladson 56 минут назад
Только не понятно где там было написано про национальность, в сообщении про наркоманов или про геев...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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