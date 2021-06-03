Режиссеры с отвратительным характером

Один из самых известных тиранов на площадке. Кто с ним работали, рассказывали, что зачастую, обстановка на съемке была напряженнее, чем в кадре.

Когда шли съемки "39 ступеней" Хичкок пристегнул актеров Мэдлен Кэролл и Роберта Доната наручниками друг к другу, а потом изобразил, что потерял ключ. Ну так, чтобы не расслаблялись. А еще он известен своими сексуальными преследованиями актрис и очень жестокой местью за отказы. Показательна история с Типпи Хедрен, когда на съемках "Птицы" он бросал в нее, страдающей фобией птиц, живых пернатых, чтобы создать реалистичный эффект. А потом он просто заморозил ее карьеру, подписав с ней пятилетний контракт и не снимая ни в одной картине.

Хичкок явно был женоненавистник, потому что свои ужасные выходки он адресовал только женщинам, а мужчины называли его вполне "приятным в работе".