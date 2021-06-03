Режиссеры с отвратительным характером

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Профессия режиссера обязывает, порой, быть жестким со съемочной командой, чтобы добиться того результата, которого он хочет. Но есть некоторые, которые переходят все границы...
Некоторые актеры остаются травмированы до конца жизни, после съемок с такими злыми гениями, члены его команды рискуют жизнями и остается один вопрос: а оно того стоило?
Роман Полански
Один из немногих "по-настоящему международных" кинематографистов. У него в анамнезе пять номинаций на "Оскар", две BAFTA, премия "Золотой глобус", "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля во Франции, четыре Césars.
Непростым детством режиссера частично можно объяснить, наверное, его отвратительное поведение. Фэй Данауэй рассказывала, что когда снимали "Китайский квартал" Полански орал на нее, грубил ей и даже как-то раз вырвал ей клоки волос, поправляя прическу. Он не разрешал актерам отлучаться в туалет во время съемок и Данауэй как-то раз пришлось помочиться в кофейную чашку, которую она и выплеснула в лицо режиссеру в перерыве между сценами.
Непростым детством режиссера частично можно объяснить, наверное, его отвратительное поведение. Фэй Данауэй рассказывала, что когда снимали "Китайский квартал" Полански орал на нее, грубил ей и даже как-то раз вырвал ей клоки волос, поправляя прическу. Он не разрешал актерам отлучаться в туалет во время съемок и Данауэй как-то раз пришлось помочиться в кофейную чашку, которую она и выплеснула в лицо режиссеру в перерыве между сценами.
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Мэл Гибсон
Да, у него "Оскар" за "Храброе сердце" и не один успешный фильм, но вот он больше известен своей несдержанностью, оскорбительными высказываниями и хамством. У него несколько десятков судебных исков за оскорбления евреев, гомосексуалистов, также он склонен к алкоголизму и домашнему насилию. Гибсон был в черном списке Голливуда почти 10 лет, с ним отказывались работать все. Но не так давно он триумфально вернулся с драмой "По соображениям совести". Интересно, он исправился или же набрал команду тех, кого он еще не оскорбил?
Орсон Уэллс
Один из самых талантливых в индустрии. Уэллс хорош и как актер, и в написании сценариев и в режиссуре. "Гражданин Кейн" находится в списке самых влиятельных фильмов в истории кинематографа. Но у него репутация невыносимого коллеги. Уэллс склонен к тотальному контролю, при этом ненадежен, игнорирует свои обязательства и не соблюдает договоренности.
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Его фильмография состоит из шести фильмов и за каждый из них он получил множество номинаций и признание критиков. Но актеры не бегут к нему сниматься - он жуткий эгоист. Те, кто работали на фильме "Выживший" говорили, что весь процесс был настоящим адом: общая нервозная обстановка, долгие задержки актеров, жесткие требования, что выливалось в скандалы, последующие увольнения.
Стоит заметить, что Иньярриту в одном из интервью признался, что пока шло производство фильма принял ряд "плохих и безответственных" решений.
Стоит заметить, что Иньярриту в одном из интервью признался, что пока шло производство фильма принял ряд "плохих и безответственных" решений.
Акиро Куросава
Его считают одним из величайших режиссеров. За 57 лет своей карьеры он снял 30 фильмов и каждый из них считается действительно новаторским. Но во время создания своих шедевров он буквально выматывал съемочную команду своими требованиями и был жесток к актерам. У него была своя метода: он выбирал одного актера и начинал мучить его бесконечными придирками, ругал его, в надежде, что остальные, в страхе, будут играть на пределе. Метод, конечно, жестокий, но тем не менее, его картины уже вошли в классику мирового кинематографа.
Вернер Херцог
Один из самых знаковых людей немецкого кинематографа. Он известен своей любовью выбирать фильмы, съемки которых потребуют очень сложных физически и опасных для жизни условий. Херцог вообще не считал безопасность коллег чем-то приоритетным. Как-то раз он чуть не погубил съемочную группу фильма "Агирре, гнев божий", заставив их пять недель плавать на плотах в притоках Амазонки и преодолевать опасные пороги.
Сесил Б. ДеМилль
ДеМилль признан основателем американского кинематографа и он самый коммерчески успешный продюсер-режиссер в истории. Его фильмы масштабны, мастерски выполнены и запоминающиеся. Но, как и многие гении, он был настоящим тираном: требование тотальной преданности от каждого, кто работал с ним.
Пример: чтобы сохранить "духовную природу" "Царя зверей" он вынудил своих актеров подписать документ, согласно которому они не имели права в течение пяти лет делать что-то "небиблейское", вроде езды на автомобилях и походов в ночные клубы.
Пример: чтобы сохранить "духовную природу" "Царя зверей" он вынудил своих актеров подписать документ, согласно которому они не имели права в течение пяти лет делать что-то "небиблейское", вроде езды на автомобилях и походов в ночные клубы.
Джеймс Кэмерон
Этот режиссер, по прозвищу "Железный Джим" очень любит, когда актеры играют на надрыве, на пределе своих эмоциональных и физических возможностей. Для съемок в "Терминаторе 2" он посадил Линду Хэмилтон на крайне жесткую диету на год, а в тренеры ей нанял экс-агента Моссада. А когда снимали "Бездну", то он не делал перерывов и строго запретил Мэри Элизабет Мастрантонио идти в туалет, предложив ей "справить нужду в свой гидрокостюм".
Стэнли Кубрик
Перфекционист и трудоголик. Кубрик славится своим невниманием к людям, с которыми работал, не уважал своих актеров, никогда не хвалил их, боясь, что это завысит их самооценку. Кубрик, добиваясь идеальности, заставлял актеров делать бесконечные дубли. Когда снимали "Сияние" он как-то раз заставил Шелли Дювалл повторить одну и ту же сцену 147 раз, а Скэтмен Крозерс, пожилой актер, сделал как-то раз 148 дублей и это стало мировым рекордом.
С Дювалл он вообще обращался на съемках по-скотски, игнорируя ее и заставляя всю съемочную группу делать то же самое, чтобы она была в социальной изоляции и не выходила из состояния истерики.
С Дювалл он вообще обращался на съемках по-скотски, игнорируя ее и заставляя всю съемочную группу делать то же самое, чтобы она была в социальной изоляции и не выходила из состояния истерики.
Альфред Хичкок
Один из самых известных тиранов на площадке. Кто с ним работали, рассказывали, что зачастую, обстановка на съемке была напряженнее, чем в кадре.
Когда шли съемки "39 ступеней" Хичкок пристегнул актеров Мэдлен Кэролл и Роберта Доната наручниками друг к другу, а потом изобразил, что потерял ключ. Ну так, чтобы не расслаблялись. А еще он известен своими сексуальными преследованиями актрис и очень жестокой местью за отказы. Показательна история с Типпи Хедрен, когда на съемках "Птицы" он бросал в нее, страдающей фобией птиц, живых пернатых, чтобы создать реалистичный эффект. А потом он просто заморозил ее карьеру, подписав с ней пятилетний контракт и не снимая ни в одной картине.
Хичкок явно был женоненавистник, потому что свои ужасные выходки он адресовал только женщинам, а мужчины называли его вполне "приятным в работе".
Когда шли съемки "39 ступеней" Хичкок пристегнул актеров Мэдлен Кэролл и Роберта Доната наручниками друг к другу, а потом изобразил, что потерял ключ. Ну так, чтобы не расслаблялись. А еще он известен своими сексуальными преследованиями актрис и очень жестокой местью за отказы. Показательна история с Типпи Хедрен, когда на съемках "Птицы" он бросал в нее, страдающей фобией птиц, живых пернатых, чтобы создать реалистичный эффект. А потом он просто заморозил ее карьеру, подписав с ней пятилетний контракт и не снимая ни в одной картине.
Хичкок явно был женоненавистник, потому что свои ужасные выходки он адресовал только женщинам, а мужчины называли его вполне "приятным в работе".
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Метки: знаменитости интересное кино люди режиссеры слава съемки факты
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Актёры просто с ума сходили от того, что режиссёр требовал строго по сценарию, и ни миллиметра в сторону.
Были конфликты!
Но он так видел.. Пресекал все попытки импровизации, актёры были в ярости. Реиссёр: НЕТ только как я сказал, или никак!!!!
В итоге, всенароднолюбимый фильм.
А Василий Шукшин вообще поступил стратегически: не нравится как я играю, буду снимать, и играть, в своих фильмах.
Л.Быков итд..