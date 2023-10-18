Пять законов человеческой глупости

В 1976 году этот профессор экономической истории Калифорнийского университета в Беркли опубликовал эссе, в котором излагаются основные законы той силы, которую он воспринимает как величайшую экзистенциальную угрозу человечества. А именно — глупости.

Глупые люди, согласно Чиполле, имеют несколько характерных черт:

они всегда в избытке;

они иррациональны;

они создают проблемы для других без очевидной выгоды для самих себя.

В результате человеческая глупость сама по себе намного опаснее, чем мы привыкли о ней думать. Большое количество идиотов в социуме снижают общее благосостояние общества, особенно когда нет никакой защиты от них. Краткий перевод Карла Чипполы:

Первый закон. Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают.

Звучит как размытая банальность и снобизм, но жизнь доказывает его истинность. Как бы вы ни оценивали людей, вы постоянно будете сталкиваться со следующими ситуациями:

Человек, который всегда выглядел умным и рациональным, оказывается невероятным идиотом;

Глупцы все время возникают в самых неожиданных местах в самое неподходящее время, чтобы разрушить ваши планы.