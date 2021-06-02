30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца

Девушка парня по имени Винни Капальдо-Смит - тату-мастер, и он пришел к ней в салон, попросив сделать тату на лодыжке. Подняв штанину, девушка увидела уже готовую татуировку с надписью "Ты выйдешь за меня?" - в окошках "да" или "нет" парень попросил ее дать свой ответ. Действительно, и как тут не сказать "да"?