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30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца

30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца (31 фото)

Автор:
02 июня 2021 10:59
Сообщество : Истории
Метки: жизнь   истории   креатив   люди   подборка   предложение девушке   свадьба   фото   
1320
31
Когда дело доходит до предложения руки и сердца, некоторые будущие женихи решают отличиться. Они придумывают оригинальные сценарии и самые нестандартные способы, чтобы сделать этот важный момент запоминающимся. Вот несколько историй тех, кто сделал то самое предложение креативным способом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   истории   креатив   люди   подборка   предложение девушке   свадьба   фото   
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2  комментария
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8k
xexeylhf 2 часа назад
В общественном туалете - это "днище"
Получить предложение, когда кто-то в метре от тебя сидит на толчке - романтика.
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10k
Taximaxi 53 минуты назад
Больше всего не повезло водолазу брендону. Пока выёживался за стеклом,какой-то хрен его бабу увёл.
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