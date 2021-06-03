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Женщина говорит, что она из-за своего опухшего лица стала походить на «монстра» после того, как провела целый день на солнце.
26-летняя Лорен Стейси (Lauren Stacey) поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце, плохо нанеся солнцезащитный крем на своё лицо.
Сотрудник NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) из Суонси, Южный Уэльс, Великобритания, в июне 2019 года находилась на девичнике на Барбадосе.
«Во время отпуска я постоянно наносила крем на всё своё тело, но, должно быть, в какой-то момент просто пропустила и не намазала свой лоб, из-за чего и обгорела», — вспоминает Лорен.
«Во время отпуска я постоянно наносила крем на всё своё тело, но, должно быть, в какой-то момент просто пропустила и не намазала свой лоб, из-за чего и обгорела», — вспоминает Лорен.
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На следующий день Лорен проснулась с опухшим лицом.
«Я проснулась, чувствуя себя немного не в себе, — рассказала она. — Я попыталась открыть глаза, но не смогла, после чего спросила подругу, нормально ли выглядит моё лицо.»
«Она ахнула, когда увидела моё лицо, и сказала мне взглянуть в зеркало.»
«Я попыталась посмотреть, но мои глаза были настолько слипшимися и опухшими, что я едва могла видеть.»
«Всё мое лицо распухло до такой степени, что я выглядела как монстр.»
«Я проснулась, чувствуя себя немного не в себе, — рассказала она. — Я попыталась открыть глаза, но не смогла, после чего спросила подругу, нормально ли выглядит моё лицо.»
«Она ахнула, когда увидела моё лицо, и сказала мне взглянуть в зеркало.»
«Я попыталась посмотреть, но мои глаза были настолько слипшимися и опухшими, что я едва могла видеть.»
«Всё мое лицо распухло до такой степени, что я выглядела как монстр.»
Обеспокоенная сложившейся ситуацией, Лорен обратилась к врачу, который ей сказал, что у неё аллергическая реакция на солнце.
Стоит отметить, что существуют различные формы «солнечной аллергии», которые вызывают симптомы у людей, имеющих особенную чувствительность к солнцу.
Обычно кожа у столь уязвимых людей покрывается крапивницей или сыпью, что в серьёзных случаях может приводить к головокружению или хрипу.
Также реакция, называемая «солнечным отравлением», может приводить к отёку лица, затруднённому дыханию и в целом плохому самочувствию.
Известно, что такую тяжёлую форму солнечного ожога можно избежать, если наносить заранее солнцезащитный крем и не выходить под палящие солнечные лучи в самое пекло.
Стоит отметить, что существуют различные формы «солнечной аллергии», которые вызывают симптомы у людей, имеющих особенную чувствительность к солнцу.
Обычно кожа у столь уязвимых людей покрывается крапивницей или сыпью, что в серьёзных случаях может приводить к головокружению или хрипу.
Также реакция, называемая «солнечным отравлением», может приводить к отёку лица, затруднённому дыханию и в целом плохому самочувствию.
Известно, что такую тяжёлую форму солнечного ожога можно избежать, если наносить заранее солнцезащитный крем и не выходить под палящие солнечные лучи в самое пекло.
Дабы справиться с возникшей проблемой, Лорен посоветовали купить в аптеке стероиды и антигистаминные препараты.
«Я очень волновалась относительно того, что не смогу вернуться домой, поэтому врач дал мне записку, в которой было сказано, что я могу летать», — говорит девушка.
Вернувшись в отель, Лорен приняла лекарство и легла отдохнуть.
«В тот вечер я гуляла с друзьями. Я не хотела пропустить веселье, поэтому всё время носила шляпу и солнцезащитные очки, чтобы скрыть свою аллергическую реакцию.»
«Только 2 дня спустя, когда я была в аэропорту, для цифрового распознавания лица мне пришлось снять шляпу и очки.»
«Как и ожидалось, оно (устройство) меня не распознало, отчего мне было очень неловко.»
«К счастью, в аэропорту мне попалась нормальная служба безопасности, которая, прежде чем меня пропустить, поинтересовалась, всё ли со мной хорошо.»
Через 5 дней опухоль сошла и лицо Лорен пришло в нормальное состояние.
«К счастью, я не работала и была дома.»
«Мне было слишком неловко и не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как я выгляжу.»
«Я очень волновалась относительно того, что не смогу вернуться домой, поэтому врач дал мне записку, в которой было сказано, что я могу летать», — говорит девушка.
Вернувшись в отель, Лорен приняла лекарство и легла отдохнуть.
«В тот вечер я гуляла с друзьями. Я не хотела пропустить веселье, поэтому всё время носила шляпу и солнцезащитные очки, чтобы скрыть свою аллергическую реакцию.»
«Только 2 дня спустя, когда я была в аэропорту, для цифрового распознавания лица мне пришлось снять шляпу и очки.»
«Как и ожидалось, оно (устройство) меня не распознало, отчего мне было очень неловко.»
«К счастью, в аэропорту мне попалась нормальная служба безопасности, которая, прежде чем меня пропустить, поинтересовалась, всё ли со мной хорошо.»
Через 5 дней опухоль сошла и лицо Лорен пришло в нормальное состояние.
«К счастью, я не работала и была дома.»
«Мне было слишком неловко и не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как я выгляжу.»
Лорен поспешила предупредить всех, кто любит отдыхать на солнышке, быть максимально осторожными при нанесении солнцезащитного крема.
«Я никогда не думала, что у меня может быть такая серьёзная реакция на солнце», — сказала она.
«Страшно подумать, что солнечный ожог может стать таким зловещим. Пожалуйста, позаботьтесь о своей коже.»
«Теперь я гораздо осторожнее отношусь к нанесению солнцезащитного крема на лицо, ведь это вполне может быть та область, о которой некоторые люди могут легко позабыть.»
«Вам не нужно подвергать кожу загару, чтобы её повредить, поэтому людям действительно нужно быть осторожными, проводя летом время на улице.»
«Я бы не хотела, чтобы то, что случилось со мной, случилось с кем-либо ещё.»
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«Я никогда не думала, что у меня может быть такая серьёзная реакция на солнце», — сказала она.
«Страшно подумать, что солнечный ожог может стать таким зловещим. Пожалуйста, позаботьтесь о своей коже.»
«Теперь я гораздо осторожнее отношусь к нанесению солнцезащитного крема на лицо, ведь это вполне может быть та область, о которой некоторые люди могут легко позабыть.»
«Вам не нужно подвергать кожу загару, чтобы её повредить, поэтому людям действительно нужно быть осторожными, проводя летом время на улице.»
«Я бы не хотела, чтобы то, что случилось со мной, случилось с кем-либо ещё.»
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