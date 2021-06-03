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Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце

Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце (6 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:43
Сообщество : Истории
Метки: Реакция   в мире   истории   лицо   люди   солнце   фото   
454
6
Женщина говорит, что она из-за своего опухшего лица стала походить на «монстра» после того, как провела целый день на солнце.
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Метки: Реакция   в мире   истории   лицо   люди   солнце   фото   
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5  комментариев
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1k
vagon1 42 минуты назад
А может, просто косметику смыла?
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−12
Лучший Друг 8 минут назад
У нас на кмб такое было. Все побрились налысо, а форму 2 месяца не выдавали. Лето, жара, солнце, Ставрополье, 97год. В результате у большинства обгорели лысины, распухли, потом кожа стала трескаться, а оттуда ручейками гной стекал.

В санчасти кроме зеленки ничего не было, в результате все ходили в зелёное пятнышко. - шутили - это нам вместо камуфляжа.
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9k
Antique computer 2 часа назад
Она и до этого не особо от монстра отличалась - одни зубы только наводят ужас.
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