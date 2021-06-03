Дабы справиться с возникшей проблемой, Лорен посоветовали купить в аптеке стероиды и антигистаминные препараты.



«Я очень волновалась относительно того, что не смогу вернуться домой, поэтому врач дал мне записку, в которой было сказано, что я могу летать», — говорит девушка.

Вернувшись в отель, Лорен приняла лекарство и легла отдохнуть.



«В тот вечер я гуляла с друзьями. Я не хотела пропустить веселье, поэтому всё время носила шляпу и солнцезащитные очки, чтобы скрыть свою аллергическую реакцию.»

«Только 2 дня спустя, когда я была в аэропорту, для цифрового распознавания лица мне пришлось снять шляпу и очки.»

«Как и ожидалось, оно (устройство) меня не распознало, отчего мне было очень неловко.»

«К счастью, в аэропорту мне попалась нормальная служба безопасности, которая, прежде чем меня пропустить, поинтересовалась, всё ли со мной хорошо.»

Через 5 дней опухоль сошла и лицо Лорен пришло в нормальное состояние.



«К счастью, я не работала и была дома.»

«Мне было слишком неловко и не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как я выгляжу.»