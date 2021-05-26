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Это не гештальт, но от изображений трудно оторвать взгляд, потому что застывшие на них объекты поражают своей несочетаемостью или несоразмерностью.
Как правило, мы полагаемся на наши глаза и рассчитываем, что им можно уверенно доверять, однако, ещё существует фактор нашего образного восприятия окружающего мира.
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Человек позирует на фото, сделанное в 1919 году, в Сиэтле, чтобы показать, на сколько велики штабеля пиломатериалов, заскладированных вручную
Расположенная на глубине одного километра японская лаборатория «Супер-Камиоканде», для изучения нейтрино и обнаружения вспышек сверхновых
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Стоя у подножья статуи Единства, находящейся в Индии, лишь в сравнении с человеческой фигурой можно оценить масштаб изваяния
1930 ... USS Akron: монтажники внутри жёсткого каркаса корпуса во время изготовления одного из крупнейших в мире цеппелинов
Вид на Троицкую церковь, расположенную в Грузии на фоне заснеженного горного склона Кавказского хребта
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