FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Психология 314 постов • 222 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Психология  
18 фото, которые, своей кажущейся нереальностью, вводят в ступор смотрящего

18 фото, которые, своей кажущейся нереальностью, вводят в ступор смотрящего (19 фото)

Автор:
26 мая 2021 05:25
Сообщество : Психология
Метки: восприятие   зрение   интересное   любопытное   мир   невероятное   подборка   фото   
3509
19

Это не гештальт, но от изображений трудно оторвать взгляд, потому что застывшие на них объекты поражают своей несочетаемостью или несоразмерностью.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: восприятие   зрение   интересное   любопытное   мир   невероятное   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Паша Эмильевич Час назад
Казино Гранд Лисбоа в Макао.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
aman90 10 минут назад
Все фото с крупными объектами на заднем фоне сняты через телеобъектив, в реальности они так не выглядят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) Главный бич любого выпускного (1 фото+видео) 10 жутковатых фото с Google-карт, у которых есть своя история 10 жутковатых фото с Google-карт, у которых есть своя история Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое 20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое 20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа 20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132190



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
0
44
Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
0
45
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
﻿
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Главный бич любого выпускного (1 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Россия#подборка#знаменитости#сатира#Белоруссия#в мире#Разное#Москва
#Юмор#интересное#кино#история#шоу бизнес#минск#прикольные#фильм#спорт#отдых 2021
#интересно#факты#новости#картинки#животные#СССР#прикол#протасевич#мир#Instagram

На что жалуетесь?

Вернуться