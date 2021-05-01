20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа

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Наша планета полна красоты и удивительных вещей, куда ни посмотри - и здорово замечать эту красоту и величие в мелочах. Природа не раз удивляла нас своими видами, от которых захватывает дух, своими разнообразными обитателями и явлениями. Пусть эти снимки еще раз напомнят о том, как разнообразна и невероятна наша природа, и как важно научиться ее сохранять!
Иногда мы даже не представляем, насколько огромен и уникален наш природный и животный мир. Целой жизни не хватит, чтобы раскрыть все его загадки и посмотреть все его уголки. Но к этому можно прикоснуться, научившись замечать прекрасное - например, с помощью таких фотографий. Взгляните, как поразительна наша планета:
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