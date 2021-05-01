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20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа

20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа (50 фото)

Автор:
01 мая 2021 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мать-Природа   дикая природа   мир   планета   подборка   природа   фото   фотографии   
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Наша планета полна красоты и удивительных вещей, куда ни посмотри - и здорово замечать эту красоту и величие в мелочах. Природа не раз удивляла нас своими видами, от которых захватывает дух, своими разнообразными обитателями и явлениями. Пусть эти снимки еще раз напомнят о том, как разнообразна и невероятна наша природа, и как важно научиться ее сохранять!

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Метки: Мать-Природа   дикая природа   мир   планета   подборка   природа   фото   фотографии   
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Sergio 46 минут назад
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Михаил Полчаса назад
скорей змея не пережившая пожар
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