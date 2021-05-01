20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа

Наша планета полна красоты и удивительных вещей, куда ни посмотри - и здорово замечать эту красоту и величие в мелочах. Природа не раз удивляла нас своими видами, от которых захватывает дух, своими разнообразными обитателями и явлениями. Пусть эти снимки еще раз напомнят о том, как разнообразна и невероятна наша природа, и как важно научиться ее сохранять!