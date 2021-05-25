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20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое

20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое (39 фото)

Автор:
25 мая 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: исторические фото   история   люди   мир   подборка   прошлое   старые фото   фото   
1389
39
История хранит немало любопытных снимков людей, событий, мест, которые чем-то выделились и запомнились. В этой подборке - редкие снимки, которые напомнят о том, как быстро летит время, и как разнообразен наш мир.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исторические фото   история   люди   мир   подборка   прошлое   старые фото   фото   
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1  комментарий
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12k
Юрий Николаевич 46 минут назад
Комментарий к фото
У меня были 2, 3, 6, 8. Сейчас типа 10-го
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