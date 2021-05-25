20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое

История хранит немало любопытных снимков людей, событий, мест, которые чем-то выделились и запомнились. В этой подборке - редкие снимки, которые напомнят о том, как быстро летит время, и как разнообразен наш мир.
Девочка-инуитка с щенком хаски, 1920-е
Группа The Beatles готовится переходить Эбби-Роуд для легендарной обложки альбома Abbey Road, 1969
Альберт Эйнштейн объясняет теорию вероятности
Луи Армстронг играет для своей жены в Гизе, 1961
Элайджа Вуд и Скарлетт Йоханссон в 90-х
Истребитель F/A-18 Hornet преодолевает звуковой барьер
Безрукий Чарльз Б. Трипп и безногий Эли Боуэн на велосипеде-тандеме, 1890-е
6000-летняя целующаяся пара, которую раскопали в Иране в 1972 году
1983, Стив Джобс показывает средний палец логотипу IBM (один из крупнейших в мире производителей аппаратного, программного обеспечения и IТ-сервисов)
Мэрилин Монро без макияжа, 1955
Эволюция мобильных телефонов за 30 лет
Мальчик ждет, пока отец подарит ему долгожданный подарок, 1929
Фестиваль "Вудсток" 1969-го
Строительство Эйфелевой башни, июль 1888
Элвис укладывает волосы Джонни Кэшу
Эволюция бутылки кока-колы
Анджелина Джоли в 1992 году
Джефф Безос, ныне самый богатый человек мира, в своем офисе в 1999 году
Концерт Pink Floyd в Венеции, 1989
Первые наброски персонажей мультфильма "Хитрый койот и Дорожный бегун" от Чака Джонса, 1945
Держатель для сигарет, 1955
Фото с Санта Клаусом, 1900-е
Автомобиль Bugatti Type 57SC Atlantic - один из самых дорогих в истории
Откровенная фотосессия 27-летней Кэрри Фишер (Принцессы Леи) на пляже для журнала, 1983
Американская актриса Филлис Гордон на прогулке со своим гепардом, 1939
Китайские солдаты просят пощады у южнокорейского солдата, думая, что их казнят, 1951
Художник Энди Уорхол покупает банки с супом Campbell Soup, по которым потом создаст свое легендарное произведение "Тридцать две банки супа Кэмпбелл"
21-летний Сэмюэл Л. Джексон, 1969 год
Rolls-Royce Phantom 1925 года выпуска
12-летний Мухаммед Али, 1954
Актер Клинт Иствуд в Риме, 1960-е
"Из-за этих гаджетов люди перестали общаться..."
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— переведено специально для fishki.net
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