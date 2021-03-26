25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют что-то новое

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Всегда легче воспринимать информацию в графиках или диаграммах - для этого они и существуют. На форуме Реддит даже есть специальная ветка Data Is Beautiful ("Данные - это красиво"), в которой собраны самые разные графики обо всем на свете. Взгляните на некоторые из них, и пополните свою копилку знаний.
Количество людей, убитых в результате террористических актов в 2017 году в Европе (голубой) и Африке (красный)
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Женщина сшила одеяло, показывающее температуру воздуха за этот год (каждая линия - один день, показывающий температуру в дневное и ночное время)
"Год назад меня госпитализировали из-за попытки самоубийства. Тогда я решила, что хочу быть здоровее и счастливее. Вот мой календарь, где я отмечала динамику депрессии. Не сдавайтесь!"
График поискового запроса "Международный мужской день" каждый год 8-го марта, в Международный женский день
Визуализация количества смертей от коронавируса в США (количество гробов в сравнении с Белым домом)
График доходов компании Ford за год, преобразованный в рисунок. Свидетельство того, как пандемия повлияла на многие компании
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: графики интересное информация мир подборка полезно факты фото
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