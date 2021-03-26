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25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют что-то новое

25 любопытных графиков обо всем на свете, которые откроют что-то новое (26 фото)

Автор:
26 марта 2021 19:26
Сообщество : Факты
Метки: графики   интересное   информация   мир   подборка   полезно   факты   фото   
436
26
Всегда легче воспринимать информацию в графиках или диаграммах - для этого они и существуют. На форуме Реддит даже есть специальная ветка Data Is Beautiful ("Данные - это красиво"), в которой собраны самые разные графики обо всем на свете. Взгляните на некоторые из них, и пополните свою копилку знаний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: графики   интересное   информация   мир   подборка   полезно   факты   фото   
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Vacony Полчаса назад
глянул на график смертности... и все равно самолетом летать не хочется...
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Валерий Викторович 22 минуты назад
Где гарантии истинности данных на Редит???
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dranvlad Валерий Викторович 5 минут назад
Тебя бы больше успокоило, если бы Росстат дал статистику?
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