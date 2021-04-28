36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир

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Сколько всего интересного в нашем мире, и сколько нам еще предстоит узнать - ведь планета полна всевозможных любопытных вещей. От странных существ до пейзажей, от которых захватывает дух - в этой подборке собраны снимки, которые показывают многогранность мира!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень ядовитый, не трогать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синекольчатые_осьминогиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Синекольчатые_осьминоги
Судя по названию, не просто металл, а железо. И его много!.
Потому что металлы есть и в наших скелетах: Кальций (больше всего), Железо, Калий, Натрий, Цинк и прочие.
Фотки красивые и интересные! Молния странная - слишком прямая. И выдержка благовоний не простая, а со стробом или мерцающей подсветкой. При простой выдержке на дневном освещении дым превратится в размазанный туман.
https://goo.gl/maps/okWE15HJJxiY5k8W8https://goo.gl/maps/okWE15HJJxiY5k8W8