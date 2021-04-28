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36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир

36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир (37 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   интересные фото   мир   подборка   познавательно   фото   фотографии   
2392
37
Сколько всего интересного в нашем мире, и сколько нам еще предстоит узнать - ведь планета полна всевозможных любопытных вещей. От странных существ до пейзажей, от которых захватывает дух - в этой подборке собраны снимки, которые показывают многогранность мира!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   интересно   интересные фото   мир   подборка   познавательно   фото   фотографии   
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8k
Владимир Час назад
>> Осьминог с необычным окрасом
Очень ядовитый, не трогать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синекольчатые_осьминогиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Синекольчатые_осьминоги
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11k
Великий Кормчий 5 минут назад
Место где в море встречаются два течения - сулой.
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10k
ss Полчаса назад
Нога слона... Кости стопы очень похожи на человеческие.
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7k
Valiko Полчаса назад
Crysomallon squamiferum - брюхоногий моллюск, в скелете которого есть металл.
Судя по названию, не просто металл, а железо. И его много!.
Потому что металлы есть и в наших скелетах: Кальций (больше всего), Железо, Калий, Натрий, Цинк и прочие.

Фотки красивые и интересные! Молния странная - слишком прямая. И выдержка благовоний не простая, а со стробом или мерцающей подсветкой. При простой выдержке на дневном освещении дым превратится в размазанный туман.
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2k
Роман Valiko 14 минут назад
Скорее всего - объединенное изображение из нескольких тысяч кадров.
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7k
Valiko Роман 4 минуты назад
"не стоит свеч этот геморрой" (с)
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36k
dima423 50 минут назад
Комментарий к фото
как в том анекдоте... - Вооооот такой глаз!))
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8k
Владимир Час назад
>> Вид на поезда с высоты птичьего полета
https://goo.gl/maps/okWE15HJJxiY5k8W8https://goo.gl/maps/okWE15HJJxiY5k8W8
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