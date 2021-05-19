10 жутковатых фото с Google-карт, у которых есть своя история

40-летний житель Флориды, США, по имени Уильям Молдт был объявлен пропавшим без вести 7 ноября 1997 года - мужчина не вернулся домой после ночного клуба. Полицейские годами не могли найти никаких зацепок. В 2019 году один мужчина сообщил полиции о затопленном в пруду автомобиле, который он заметил на Google картах. Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет - позже выяснилось, что он принадлежал Молдту. Машину было видно на картах с 2007 года, но за это время никто ее не заметил.