10 жутковатых фото с Google-карт, у которых есть своя история

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Чтобы получить порцию адреналина и найти жутковатые места, не обязательно выходить из дома - многие из таких пугающих мест прячутся на Google-картах. Призрачные здания, странные знаки на полях, кораблекрушения и жуткие существа - они случайно попали на снимки карт, но уже успели облететь интернет. Взглянем на несколько таких примеров.
Затопленный автомобиль
40-летний житель Флориды, США, по имени Уильям Молдт был объявлен пропавшим без вести 7 ноября 1997 года - мужчина не вернулся домой после ночного клуба. Полицейские годами не могли найти никаких зацепок. В 2019 году один мужчина сообщил полиции о затопленном в пруду автомобиле, который он заметил на Google картах. Когда машину достали из воды, в ней оказался человеческий скелет - позже выяснилось, что он принадлежал Молдту. Машину было видно на картах с 2007 года, но за это время никто ее не заметил.
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Религиозные знаки
Эти знаки недалеко от Меса Уэрфанита, штат Нью-Мексико, США, напоминают работу инопланетян. Но на самом деле, этот символ нарисовали саентологи - последователи религиозного движения. Знаки указывают на бункер, который был построен для хранения работ Л. Рона Хаббарда - писателя-фантаста, который основал церковь в 1950-х годах.
Сцена убийства?
Это фото из Google-карт долго блуждало по сети - все думали, что это место убийства, где "окровавленное" тело тащили по пирсу в воду. Детективы, разойдитесь. На деле это всего лишь след мокрой собаки, которая вышла из воды и побежала на берег к хозяину.
Крушение круизного судна в Италии
Круизное судно Costa Concordia перевернулось и затонуло недалеко от итальянского острова Джильо в январе 2002 года. Несмотря на шестичасовую спасательную операцию по доставке пассажиров на берег, погибло 27 человек с пятью членами экипажа и членом спасательной команды.
Странная скульптура на земле
По слухам, эту гигантскую скульптуру человека сделал шотландский гангстер и убийца Джимми Бойл. Он был приговорен к пожизненному заключению в 1967 году за убийство другого гангстера. Скульптура находится в парке Хантерс-Холл в Крейгмилларе, Шотландия.
Кровавое озеро
Это красное озеро, что находится за пределами Садр-Сити в Ираке, вызывало множество мрачных слухов. Говорят, красный цвет водоема связан с отходами со скотобойни, расположенной неподалёку, или всему виной сточные воды.
Крылатая ракета
Это пугающее зрелище появилось на карте Google Earth в 2006 году. Крылатая ракета пролетает над американским штатом Юта. Другие считают, что это реактивный авиалайнер с темными крыльями.
Сатанинская пентаграмма
Эту пентаграмму нашли в 20 км от населённого пункта Лисаковск в Казахстане. Некоторые даже утверждали, что если увеличить изображение, можно увидеть два места под названием "Адам" и "Люцифер". Однако, эту теорию опровергли - это оказался парк в форме звезды, существовавший в советские времена.
Неведомое существо
Это странное зрелище заметили на картах Уитстейбл, Великобритания. Кто-то говорил, что видел эту существо рядом с лодками, а другие утверждают, что это фотошоп или результат сбоя. Кадр остается загадкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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