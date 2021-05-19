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10 жутковатых фото с Google-карт, у которых есть своя история

10 жутковатых фото с Google-карт, у которых есть своя история (11 фото)

Автор:
19 мая 2021 15:37
Сообщество : Истории
Метки: Google Карты   жутко   карты   мир   мистика   находки   подборка   фото   
933
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Чтобы получить порцию адреналина и найти жутковатые места, не обязательно выходить из дома - многие из таких пугающих мест прячутся на Google-картах. Призрачные здания, странные знаки на полях, кораблекрушения и жуткие существа - они случайно попали на снимки карт, но уже успели облететь интернет. Взглянем на несколько таких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Google Карты   жутко   карты   мир   мистика   находки   подборка   фото   
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2  комментария
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hebpat Час назад
неведомое существо - ничего не обычного, просто обычный гигантский краб
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Lexx Ako 10 минут назад
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