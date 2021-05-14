Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители

Заблуждения и стереотипы о странах мира так же разнообразны, как и их культура. Хотя мы живем в век технологий, многие до сих пор имеют ложные представления о менталитете или традициях той или иной страны. В США бесконечно едят бургеры и толстеют, в Нидерландах каждый день балуются веселыми веществами, в Германии только и делают, что работают, а в России катаются на медведях и играют на балалайке... Кстати, где моя балалайка?

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"Говорят, что ирландцы - самый пьющий народ в мире. Это подлая ложь. Мы всего лишь вторые пьяницы в мире... но надеемся занять первое место в следующем году" 0 Источник:

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"Все думают, что британцы только и делают, что пьют чай и смотрят футбол. Но многие из нас даже не смотрят футбол. Несколько моих друзей вообще не любят чай" 0 Источник:

"Австралия. Многие думают, что только когда мы выходим за дверь, на нас набрасывается стая змей, диких кошек, пауков. Ребята, главное - не ведите себя как полоумные, не трогайте тех же пауков, не приставайте к кенгуру, и будет вам счастье" 0 Источник:

"Япония - футуристичная и продвинутая страна? Я здесь даже не могу оплачивать свои счета онлайн. А если я захочу оформить автоматическую оплату, например, мне нужно запросить форму по почте, заполнить ее, а затем лично отнести в банк" 0 Источник:

"Румыния. Говорят, здесь живут вампиры, но за 700 лет моей жизни здесь я не видел ни одного. Я спросил у моих друзей в замке - они живут здесь еще дольше, но они тоже не в курсе" 0 Источник:

"США. Нет, не все здесь жирные и объедаются бургерами, и не все носят футболки с американским флагом. Таких только 60 процентов" 0 Источник:

"Шотландия. Да-да, мы все здесь рыжие бородатые алкоголики, ненавидим англичан и целыми днями бегаем в своих клетчатых юбках по холмам" 0 Источник:

"Удивлена, что многие думают, что в мире до сих пор существует Чехословакия, и называют так Чехию. Запомните - Чехословакии не стало в 1993 году, теперь есть только Чешская Республика" 0 Источник:

"Как вы представляете типичного нидерландца? То, что он каждый день балуется травкой, выращивает тюльпаны и носит деревянные башмачки. Это ложь. Сейчас сниму свои деревянные башмачки, и докажу вам это" 0 Источник:

"Думаете, в Кении все бегуны на длинную дистанцию? Таких только 15%. Также многие полагают, что мы все живем в хижинах, не говорим на английском, и держим дома диких животных" 0 Источник:

"Нигерия. Большинство думает, что мы только и занимаемся обманом людей, похищениями и военными конфликтами. К сожалению, такое присутствует, но здесь живем и мы - самые обычные люди" 0 Источник:

"Я из Канады. Когда я приехал знакомиться с родителями своей девушки в США, меня спрашивали: "А правда, что в Канаде не пользуются туалетной бумагой и круглый год катаются на лыжах?" Я давно так не смеялся..." 0 Источник:

"Сингапур. Нет, мы не часть Китая. Здесь живут китайцы, но мы никак с ним не связаны. Жевать жвачку на улице - законно. Ходить голым в своем доме - законно. Да, когда-то власти штрафовали людей за нелепые "нарушения", но эти времена прошли" 0 Источник:

"Иностранцы думают, что все немцы обязательно знают какой-то секрет о Второй мировой войне. Когда я жил в Лондоне, многие спрашивали меня, что я знаю о войне, воевали ли мои родители. Поверьте, многие немцы знают о ней на уровне школьных учебников" 0 Источник:

"Люди обычно предполагают, что если вы из Бельгии, вы говорите по-французски. Да, значительная часть страны является франкоязычной, но большинство населения - фламандцы, говорящие по-голландски" 0 Источник:

"Еще один ложный стереотип о Германии - у нас нет чувства юмора и мы только и делаем, что работаем" 0 Источник:

"Нет, не все итальянцы маленького роста, толстые, с черными волосами, усами и в футболке, испачканной вином. Единственная правда - да, мы громкие" 0 Источник:

"Запомните раз и навсегда: Африка - не страна. Африка - континент" 0 Источник:

"Я живу в Южной Африке, и кто-то еще думает, что мы живем в хижинах рядом с дикими животными, танцуя ритуальные танцы у костра. Такое тоже есть, только в определенных частях Африки. В ЮАР - самый обычный современный мир" 0 Источник:

"Россия. Миф о нас - что все здесь угрюмые, пьют водку, катаются на медведях, играют на балалайке и танцуют казачок. Во-первых, проблема с алкоголизмом есть, но ей страдает 5% населения. А во-вторых, где моя балалайка?" 0 Источник:

"Говорят, Швеция - социалистический рай. Неправда - не социалистический, и совсем не рай. Хотя в стране жить приятно, не считая погоды" 0 Источник:

"Кто-то видит Бразилию как огромные тропические джунгли, где все говорят по-испански... На деле, мы были португальской колонией, поэтому говорим по-португальски. А еще, у нас развитая городская среда в мегаполисах" 0 Источник:

"Я американец, и по работе жил в Египте. По приезду меня спрашивали: "А ты жил в пирамиде, да?" 0 Источник:

"Если кто-нибудь еще раз скажет, что Ирландия - часть Великобритании, я не знаю, что с ним сделаю" 0 Источник:

"Индия. Не все здесь компьютерные мошенники, которые едят коровий навоз" 0 Источник: