Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители

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Заблуждения и стереотипы о странах мира так же разнообразны, как и их культура. Хотя мы живем в век технологий, многие до сих пор имеют ложные представления о менталитете или традициях той или иной страны. В США бесконечно едят бургеры и толстеют, в Нидерландах каждый день балуются веселыми веществами, в Германии только и делают, что работают, а в России катаются на медведях и играют на балалайке... Кстати, где моя балалайка?
"Говорят, что ирландцы - самый пьющий народ в мире. Это подлая ложь. Мы всего лишь вторые пьяницы в мире... но надеемся занять первое место в следующем году"
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"Все думают, что британцы только и делают, что пьют чай и смотрят футбол. Но многие из нас даже не смотрят футбол. Несколько моих друзей вообще не любят чай"
"Австралия. Многие думают, что только когда мы выходим за дверь, на нас набрасывается стая змей, диких кошек, пауков. Ребята, главное - не ведите себя как полоумные, не трогайте тех же пауков, не приставайте к кенгуру, и будет вам счастье"
"Япония - футуристичная и продвинутая страна? Я здесь даже не могу оплачивать свои счета онлайн. А если я захочу оформить автоматическую оплату, например, мне нужно запросить форму по почте, заполнить ее, а затем лично отнести в банк"
"Румыния. Говорят, здесь живут вампиры, но за 700 лет моей жизни здесь я не видел ни одного. Я спросил у моих друзей в замке - они живут здесь еще дольше, но они тоже не в курсе"
"США. Нет, не все здесь жирные и объедаются бургерами, и не все носят футболки с американским флагом. Таких только 60 процентов"
"Шотландия. Да-да, мы все здесь рыжие бородатые алкоголики, ненавидим англичан и целыми днями бегаем в своих клетчатых юбках по холмам"
"Удивлена, что многие думают, что в мире до сих пор существует Чехословакия, и называют так Чехию. Запомните - Чехословакии не стало в 1993 году, теперь есть только Чешская Республика"
"Как вы представляете типичного нидерландца? То, что он каждый день балуется травкой, выращивает тюльпаны и носит деревянные башмачки. Это ложь. Сейчас сниму свои деревянные башмачки, и докажу вам это"
"Думаете, в Кении все бегуны на длинную дистанцию? Таких только 15%. Также многие полагают, что мы все живем в хижинах, не говорим на английском, и держим дома диких животных"
"Нигерия. Большинство думает, что мы только и занимаемся обманом людей, похищениями и военными конфликтами. К сожалению, такое присутствует, но здесь живем и мы - самые обычные люди"
"Я из Канады. Когда я приехал знакомиться с родителями своей девушки в США, меня спрашивали: "А правда, что в Канаде не пользуются туалетной бумагой и круглый год катаются на лыжах?" Я давно так не смеялся..."
"Сингапур. Нет, мы не часть Китая. Здесь живут китайцы, но мы никак с ним не связаны. Жевать жвачку на улице - законно. Ходить голым в своем доме - законно. Да, когда-то власти штрафовали людей за нелепые "нарушения", но эти времена прошли"
"Иностранцы думают, что все немцы обязательно знают какой-то секрет о Второй мировой войне. Когда я жил в Лондоне, многие спрашивали меня, что я знаю о войне, воевали ли мои родители. Поверьте, многие немцы знают о ней на уровне школьных учебников"
"Люди обычно предполагают, что если вы из Бельгии, вы говорите по-французски. Да, значительная часть страны является франкоязычной, но большинство населения - фламандцы, говорящие по-голландски"
"Еще один ложный стереотип о Германии - у нас нет чувства юмора и мы только и делаем, что работаем"
"Нет, не все итальянцы маленького роста, толстые, с черными волосами, усами и в футболке, испачканной вином. Единственная правда - да, мы громкие"
"Я живу в Южной Африке, и кто-то еще думает, что мы живем в хижинах рядом с дикими животными, танцуя ритуальные танцы у костра. Такое тоже есть, только в определенных частях Африки. В ЮАР - самый обычный современный мир"
"Россия. Миф о нас - что все здесь угрюмые, пьют водку, катаются на медведях, играют на балалайке и танцуют казачок. Во-первых, проблема с алкоголизмом есть, но ей страдает 5% населения. А во-вторых, где моя балалайка?"
"Говорят, Швеция - социалистический рай. Неправда - не социалистический, и совсем не рай. Хотя в стране жить приятно, не считая погоды"
"Кто-то видит Бразилию как огромные тропические джунгли, где все говорят по-испански... На деле, мы были португальской колонией, поэтому говорим по-португальски. А еще, у нас развитая городская среда в мегаполисах"
"Я американец, и по работе жил в Египте. По приезду меня спрашивали: "А ты жил в пирамиде, да?"
"Если кто-нибудь еще раз скажет, что Ирландия - часть Великобритании, я не знаю, что с ним сделаю"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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