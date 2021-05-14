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Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители

Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители (27 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:11
Сообщество : Факты
Метки: в мире   мир   подборка   правда   стереотипы   страны   факты   фото   
983
27
Заблуждения и стереотипы о странах мира так же разнообразны, как и их культура. Хотя мы живем в век технологий, многие до сих пор имеют ложные представления о менталитете или традициях той или иной страны. В США бесконечно едят бургеры и толстеют, в Нидерландах каждый день балуются веселыми веществами, в Германии только и делают, что работают, а в России катаются на медведях и играют на балалайке... Кстати, где моя балалайка?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   мир   подборка   правда   стереотипы   страны   факты   фото   
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6  комментариев
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3k
Mimik 53 минуты назад
Хорошая попытка Австралии, но нет
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−8
_________ 21 минуту назад
А я из Монголия,, и да мы ездим на конях, пьем кумыс и живем юртах.. иногда!
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2
Чарны Полчаса назад
Япония удивила.
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1k
Sergey Полчаса назад
А я думал что в Австралии другой прикол. Из-за того что они живут внизу земли и ходят ввер ногами, поэтому кровь приливает к голове и они все неадекватные.
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3k
Max Lu Час назад
в германии действительно больше полугода нет ничего кроме работа. всё остальное закрыто. и что вытворяют политики уже не смешно.
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