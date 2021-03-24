20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны

В 1986 году индийская стюардесса Нирджа Бханот геройски поступила на борту самолета, захваченного террористами
В 1990-х Дензел Вашингтон оплатил обучение мальчику, который не мог себе позволить летние театральные курсы Оксфорда. Этого парня звали Чедвик Босман. 20 лет спустя Чедвик лично поблагодарил Дензела на церемонии вручения премии AFI Life Achievement
11 сентября 2001 года собака-поводырь по кличке Розель спасла жизнь слепого хозяина, проведя его с 78 этажа горящих башен-близнецов. Они спускались около часа, и оба благополучно выбрались
В 1963 году в зоопарке Бронкса был установлен экспонат под названием "Самое опасное животное в мире". Это было зеркало
Мужчина бежал из Бирмы в Бангладеш, чтобы избежать насилия, и отказался оставить своих парализованных родителей. Он нес их на своих плечах 160 км
В 2000 году житель Висконсина Джаррет Адамс был заключен в тюрьму на 10 лет по ложному обвинению. Он изучал право в тюремной библиотеке, и добился отмены приговора. Теперь он юрист и специализируется на помощи людям с ложными обвинениями
В 2012 году стадо слонов 12 часов шло к дому своего спасателя Лоуренса Энтони, когда он умер. Слоны стояли там молча в течение 2 дней. Ровно через год после его смерти, в этот же день, стадо снова пришло к его дому
Солдатам немецкой армии разрешается не подчиняться любым приказам, которые, по их мнению, нарушают человеческое достоинство
В 1996 году житель Девона, Англия, провел год, издавая звуки сов и записывая их ответы. Он не подозревал, что на самом деле ему отвечал один из его соседей, притворяющийся совой и ухающий ему в ответ
В 2006 году Jay Z посетил ЮАР. Дети показали ему путь в 9 км, который они каждый день проходили, чтобы получить питьевую воду для семей. Рэпер потратил миллионы долларов на строительство трубопровода и колодца, которые по сей день снабжает 3 деревни
В 2013 году бездомный Билли Рэй Харрис вернул кольцо стоимостью 4000 долларов женщине, которая уронила его на улице. Эта женщина, Сара Дарлинг, открыла сбор средств для Билли. Она собрала более 180 000 долларов, и Билли получил дом и работу
В 1941 году Мария Октябрьская потеряла мужа - он был убит нацистами во время Второй мировой войны. Она продала все имущество и купила танк. Назвав его "Боевой подругой", она отправилась убивать нацистов на Восточном фронте
В 1987 году принцесса Диана пожала руку ВИЧ-инфицированному пациенту при мировых СМИ. Этот жест повысил осведомленность людей о болезни, а также о том, что пациенты с ВИЧ/СПИДом нуждаются в сострадании
Когда Дж. Р. Р. Толкин продал права на экранизацию "Властелина колец", он запретил Disney как-либо участвовать в этом. Это было связано с его убеждением, что сказки должны быть и для взрослых - не обязательно адаптировать их для детей
Однажды рыбак в Коста-Рике ухаживал за раненым пулей крокодилом. Он назвал его Почо, отнес домой, а потом обнаружил, что Почо везде следует за ним и спит на крыльце его дома. На 20 лет Почо стал частью его семьи
Стивена Хокинга однажды спросили, какой у его IQ, на что он ответил: "Понятия не имею. Люди, которые хвастаются своим IQ - неудачники"
В 1963 году турок ремонтировал свой дом, и сбив стену в подвале, обнаружил туннель. Тот привел его к скрытому древнему подземному городу (Деринкую) - когда-то в городе проживало до 20 000 человек
Голубое озеро Нельсон в Новой Зеландии имеет титул самого чистого озера в мире. Видимость в озере составляет 80 метров
В 2009 году, после 20-минутного полета на вертолете над Нью-Йорком, Стивен Уилтшир, художник-аутист, смог нарисовать панораму Нью-Йорка по памяти ручкой
После просмотра "Во все тяжкие" сэр Энтони Хопкинс написал Брайану Крэнстону, что его исполнение роли Уолтера Уайта - лучшая актерская игра, которую он когда-либо видел
В 2017 году в магазин в Колорадо зашел олень. В попытке заставить его уйти, продавец скормил оленю арахисовый батончик. Олень ушел, но вернулся позже в тот же день со всей своей семьей
Принцесса Диана отказалась от королевских протоколов. Она носила откровенные платья и повседневные наряды, ездила на метро и отказывалась от специального обслуживания в парках - ее дети Гарри и Уильям стояли в очереди, как и все остальные
Актер Роберт Паттинсон однажды имел дело с одержимой фанаткой, которая разбила лагерь возле его квартиры. Он пригласил ее на свидание, и страшно наскучил ей: "Я просто жаловался на все в своей жизни, и она больше не вернулась"
В 1994 году Дэйв Грол записал целый альбом сам. Он пел и играл почти на всех инструментах, используя имя "Foo Fighters". Получив контракт на запись, Грол нуждался в участниках, чтобы играть песни вживую - так были сформированы Foo Fighters
В Индии есть древний индуистский храм, полностью высеченный из одного куска скалы. Храм Кайласа по размерам почти равен Тадж-Махалу
В 1901 году в Калифорнии была включена "вечная" лампочка. Она горит даже сегодня, 120 лет спустя. Это доказательство того, что большинство вещей в современном мире специально изготавливаются так, чтобы они прослужили недолгий срок
Перед выступлением на стадионе "Уэмбли" Майкл Джексон решил вычеркнуть песню "Dirty Diana" ("Распутная Диана") из уважения к принцессе Диане. Когда Диана услышала об этом, она лично попросила не убирать песню - она была одной из ее любимых
В 1965 году тонущего 4-летнего мальчика спасли из воды. Его спасательницей была женщина Элис Блейз. 9 лет спустя тот же мальчик спас мужчину от утопления на том же пляже. Как оказалось, этот человек был мужем Элис
Коалы спят до 22 часов в сутки. Остальное время они едят и бродят в поисках пары. Если они не находят пару, то в конце концов просто сдаются и снова засыпают
Королева Елизавета II обучалась и работала механиком во время Второй мировой войны. Она остается единственной женщиной-членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и единственным живым главой государства, служившим во Второй мировой
В возрасте 21 года врачи сказали Стивену Хокингу, что ему осталось жить всего 2 года. Он умер 55 лет спустя, в возрасте 76 лет
В 2013 году нигериец Харрисон Окене провел 60 часов под водой в полной темноте после того, как его судно перевернулось в 20 милях от побережья Нигерии, и погрузилось на дно. Его обнаружили водолазы, которых послали за мертвыми телами
Государственные университеты Норвегии не взимают плату за обучение студентов, независимо от того, откуда они родом
В 2019 году человек, который изобрел всплывающую рекламу, извинился перед миром за ее создание
После тщательного расследования в течение более чем 10 лет, ФБР не обнаружило абсолютно ничего, что указывало бы на виновность Майкла Джексона в жестоком обращении с детьми
В 2014 году на россиянина Игоря Ворожбицына напал медведь. Как писали таблоиды, зверя внезапно отпугнул звонок на телефон мужчины - на нем зазвучала песня Джастина Бибера "Baby", которую поставила его дочь
В Нидерландах инвалиды получают деньги от правительства на услуги проституток. Программа "Проститутки для инвалидов" покрывает расходы до 12 проституток в год. Сообщается, что эта схема резко снизила уровень депрессии среди инвалидов
После смерти Мэрилин Монро, Джо Ди Маджио устроил частные похороны, запретив звать голливудскую элиту. Он доставлял розы на ее могилу каждую неделю больше 20 лет, никогда больше не женился, а его последними словами были: "Я наконец увижу Мэрилин"
Один из самых печально известных грабителей банков в истории ЮАР - Андре Стендер. Он был полицейским, который грабил банки во время обеденного перерыва, и возвращался на место происшествия в качестве следователя
В 2007 году морской котик Майк Дэй получил 27 пулевых ранений от боевиков "Аль-Каиды". Он также потерял сознание после брошенной в него гранаты. Мужчина выжил и бежал к медицинскому вертолету, по пути застрелив 4 боевиков
В 1970-х Северная Корея заказала 1000 автомобилей Volvo из Швеции. Машины доставили в страну, но Северная Корея просто проигнорировала счет. Счет за эти авто до сих пор счет остается неоплаченным
Во время Великой депрессии Аль Капоне управлял кухней в Чикаго, которая предоставила более 120 000 блюд безработным американцам
В 2013 году китайский бизнесмен нанял киллера, чтобы “убрать” конкурента за 282 000 долларов. Но тот нанял другого человека, предложив ему 141 000 долларов. Он же нанял другого киллера, и это дошло до шести киллеров, которые предстали перед судом
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как один голубь спас 200 человек
- 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
- Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире
- Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги
- Легендарный казак Константин Недорубов: гвозди бы из таких людей делать
Понравилось26
На самом деле, их просто плохо посчитали. Котик застрелил 94 международных террориста, еще 13 зарезал ножом, а 7 задушил голыми руками. Котики, если их разозлить, бывают очень опасные. Оосбенно американские котики.
может все таки на западном фронте?!