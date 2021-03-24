20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны

Как много неизведанного в нашем мире - события, люди, места, герои, которые не носят плащей. Каждый раз приятно открывать для себя что-то новое - это пробуждает желание познавать и дальше. Аккаунт в Твиттере WTF Facts собирает самые любопытные факты обо всем на свете. Даже если вы уверены, что знаете все, наверняка что-то из этого списка фактов вас удивит!

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В 1986 году индийская стюардесса Нирджа Бханот геройски поступила на борту самолета, захваченного террористами 0 Источник: В 1986 году индийская стюардесса Нирджа Бханот находилась на борту самолета, захваченного террористами. Террористы были нацелены на американцев, и Бханот спрятала их паспорта и помогла им бежать. Тогда спаслись 340 человек, но Бханот застрелили, когда она вела пассажиров к выходу.

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В 1990-х Дензел Вашингтон оплатил обучение мальчику, который не мог себе позволить летние театральные курсы Оксфорда. Этого парня звали Чедвик Босман. 20 лет спустя Чедвик лично поблагодарил Дензела на церемонии вручения премии AFI Life Achievement 0 Источник:

11 сентября 2001 года собака-поводырь по кличке Розель спасла жизнь слепого хозяина, проведя его с 78 этажа горящих башен-близнецов. Они спускались около часа, и оба благополучно выбрались 0 Источник:

В 1963 году в зоопарке Бронкса был установлен экспонат под названием "Самое опасное животное в мире". Это было зеркало 0 Источник:

Мужчина бежал из Бирмы в Бангладеш, чтобы избежать насилия, и отказался оставить своих парализованных родителей. Он нес их на своих плечах 160 км 0 Источник:

В 2000 году житель Висконсина Джаррет Адамс был заключен в тюрьму на 10 лет по ложному обвинению. Он изучал право в тюремной библиотеке, и добился отмены приговора. Теперь он юрист и специализируется на помощи людям с ложными обвинениями 0 Источник:

В 2012 году стадо слонов 12 часов шло к дому своего спасателя Лоуренса Энтони, когда он умер. Слоны стояли там молча в течение 2 дней. Ровно через год после его смерти, в этот же день, стадо снова пришло к его дому 0 Источник:

Солдатам немецкой армии разрешается не подчиняться любым приказам, которые, по их мнению, нарушают человеческое достоинство 0 Источник:

В 1996 году житель Девона, Англия, провел год, издавая звуки сов и записывая их ответы. Он не подозревал, что на самом деле ему отвечал один из его соседей, притворяющийся совой и ухающий ему в ответ 0 Источник:

В 2006 году Jay Z посетил ЮАР. Дети показали ему путь в 9 км, который они каждый день проходили, чтобы получить питьевую воду для семей. Рэпер потратил миллионы долларов на строительство трубопровода и колодца, которые по сей день снабжает 3 деревни 0 Источник:

В 2013 году бездомный Билли Рэй Харрис вернул кольцо стоимостью 4000 долларов женщине, которая уронила его на улице. Эта женщина, Сара Дарлинг, открыла сбор средств для Билли. Она собрала более 180 000 долларов, и Билли получил дом и работу 0 Источник:

В 1941 году Мария Октябрьская потеряла мужа - он был убит нацистами во время Второй мировой войны. Она продала все имущество и купила танк. Назвав его "Боевой подругой", она отправилась убивать нацистов на Восточном фронте 0 Источник:

С 2004 года в Нидерландах закрыли 23 тюрьмы из-за отсутствия преступников 0 Источник:

В 1987 году принцесса Диана пожала руку ВИЧ-инфицированному пациенту при мировых СМИ. Этот жест повысил осведомленность людей о болезни, а также о том, что пациенты с ВИЧ/СПИДом нуждаются в сострадании 0 Источник:

Когда Дж. Р. Р. Толкин продал права на экранизацию "Властелина колец", он запретил Disney как-либо участвовать в этом. Это было связано с его убеждением, что сказки должны быть и для взрослых - не обязательно адаптировать их для детей 0 Источник:

Однажды рыбак в Коста-Рике ухаживал за раненым пулей крокодилом. Он назвал его Почо, отнес домой, а потом обнаружил, что Почо везде следует за ним и спит на крыльце его дома. На 20 лет Почо стал частью его семьи 0 Источник:

Стивена Хокинга однажды спросили, какой у его IQ, на что он ответил: "Понятия не имею. Люди, которые хвастаются своим IQ - неудачники" 0 Источник:

В 1963 году турок ремонтировал свой дом, и сбив стену в подвале, обнаружил туннель. Тот привел его к скрытому древнему подземному городу (Деринкую) - когда-то в городе проживало до 20 000 человек 0

Голубое озеро Нельсон в Новой Зеландии имеет титул самого чистого озера в мире. Видимость в озере составляет 80 метров 0 Источник:

В 2009 году, после 20-минутного полета на вертолете над Нью-Йорком, Стивен Уилтшир, художник-аутист, смог нарисовать панораму Нью-Йорка по памяти ручкой 0 Источник:

После просмотра "Во все тяжкие" сэр Энтони Хопкинс написал Брайану Крэнстону, что его исполнение роли Уолтера Уайта - лучшая актерская игра, которую он когда-либо видел 0 Источник:

В 2017 году в магазин в Колорадо зашел олень. В попытке заставить его уйти, продавец скормил оленю арахисовый батончик. Олень ушел, но вернулся позже в тот же день со всей своей семьей 0 Источник:

Принцесса Диана отказалась от королевских протоколов. Она носила откровенные платья и повседневные наряды, ездила на метро и отказывалась от специального обслуживания в парках - ее дети Гарри и Уильям стояли в очереди, как и все остальные 0 Источник:

Актер Роберт Паттинсон однажды имел дело с одержимой фанаткой, которая разбила лагерь возле его квартиры. Он пригласил ее на свидание, и страшно наскучил ей: "Я просто жаловался на все в своей жизни, и она больше не вернулась" 0 Источник:

В 1994 году Дэйв Грол записал целый альбом сам. Он пел и играл почти на всех инструментах, используя имя "Foo Fighters". Получив контракт на запись, Грол нуждался в участниках, чтобы играть песни вживую - так были сформированы Foo Fighters 0 Источник:

В Индии есть древний индуистский храм, полностью высеченный из одного куска скалы. Храм Кайласа по размерам почти равен Тадж-Махалу 0 Источник:

Почерк 15-летней жительницы Непала по имени Пракрити Малла признан самым красивым в мире 0 Источник:

В 1901 году в Калифорнии была включена "вечная" лампочка. Она горит даже сегодня, 120 лет спустя. Это доказательство того, что большинство вещей в современном мире специально изготавливаются так, чтобы они прослужили недолгий срок 0 Источник:

Перед выступлением на стадионе "Уэмбли" Майкл Джексон решил вычеркнуть песню "Dirty Diana" ("Распутная Диана") из уважения к принцессе Диане. Когда Диана услышала об этом, она лично попросила не убирать песню - она была одной из ее любимых 0 Источник:

В 1965 году тонущего 4-летнего мальчика спасли из воды. Его спасательницей была женщина Элис Блейз. 9 лет спустя тот же мальчик спас мужчину от утопления на том же пляже. Как оказалось, этот человек был мужем Элис 0 Источник:

Вот как выглядит Пирамида Хеопса вблизи и в сравнении с человеком 0 Источник:

Коалы спят до 22 часов в сутки. Остальное время они едят и бродят в поисках пары. Если они не находят пару, то в конце концов просто сдаются и снова засыпают 0 Источник:

Королева Елизавета II обучалась и работала механиком во время Второй мировой войны. Она остается единственной женщиной-членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и единственным живым главой государства, служившим во Второй мировой 0 Источник:

На этих снимках - солдат Евгений Кобытев до и после войны, в 1941 и 1945 годах 0 Источник:

В возрасте 21 года врачи сказали Стивену Хокингу, что ему осталось жить всего 2 года. Он умер 55 лет спустя, в возрасте 76 лет 0 Источник:

В 2013 году нигериец Харрисон Окене провел 60 часов под водой в полной темноте после того, как его судно перевернулось в 20 милях от побережья Нигерии, и погрузилось на дно. Его обнаружили водолазы, которых послали за мертвыми телами 0 Источник:

Государственные университеты Норвегии не взимают плату за обучение студентов, независимо от того, откуда они родом 0 Источник:

В 2019 году человек, который изобрел всплывающую рекламу, извинился перед миром за ее создание 0 Источник:

В Риме есть дорога, построенная в 312 году до нашей эры, и она используется до сих пор 0 Источник:

Атлантическая дорога в Норвегии - одно из самых живописных и захватывающих шоссе 0 Источник:

После тщательного расследования в течение более чем 10 лет, ФБР не обнаружило абсолютно ничего, что указывало бы на виновность Майкла Джексона в жестоком обращении с детьми 0 Источник:

В 2014 году на россиянина Игоря Ворожбицына напал медведь. Как писали таблоиды, зверя внезапно отпугнул звонок на телефон мужчины - на нем зазвучала песня Джастина Бибера "Baby", которую поставила его дочь 0 Источник:

В Нидерландах инвалиды получают деньги от правительства на услуги проституток. Программа "Проститутки для инвалидов" покрывает расходы до 12 проституток в год. Сообщается, что эта схема резко снизила уровень депрессии среди инвалидов 0 Источник:

После смерти Мэрилин Монро, Джо Ди Маджио устроил частные похороны, запретив звать голливудскую элиту. Он доставлял розы на ее могилу каждую неделю больше 20 лет, никогда больше не женился, а его последними словами были: "Я наконец увижу Мэрилин" 0 Источник:

Один из самых печально известных грабителей банков в истории ЮАР - Андре Стендер. Он был полицейским, который грабил банки во время обеденного перерыва, и возвращался на место происшествия в качестве следователя 0 Источник:

В 2007 году морской котик Майк Дэй получил 27 пулевых ранений от боевиков "Аль-Каиды". Он также потерял сознание после брошенной в него гранаты. Мужчина выжил и бежал к медицинскому вертолету, по пути застрелив 4 боевиков 0 Источник:

В 1970-х Северная Корея заказала 1000 автомобилей Volvo из Швеции. Машины доставили в страну, но Северная Корея просто проигнорировала счет. Счет за эти авто до сих пор счет остается неоплаченным 0 Источник:

Во время Великой депрессии Аль Капоне управлял кухней в Чикаго, которая предоставила более 120 000 блюд безработным американцам 0 Источник:

В 2013 году китайский бизнесмен нанял киллера, чтобы “убрать” конкурента за 282 000 долларов. Но тот нанял другого человека, предложив ему 141 000 долларов. Он же нанял другого киллера, и это дошло до шести киллеров, которые предстали перед судом 0 Источник: