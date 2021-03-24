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20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны

20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны (51 фото)

Автор:
24 марта 2021 14:11
Сообщество : Факты
Метки: интересное   интересные факты   история   люди   мир   подборка   факты   фото   
509
51
Как много неизведанного в нашем мире - события, люди, места, герои, которые не носят плащей. Каждый раз приятно открывать для себя что-то новое - это пробуждает желание познавать и дальше. Аккаунт в Твиттере WTF Facts собирает самые любопытные факты обо всем на свете. Даже если вы уверены, что знаете все, наверняка что-то из этого списка фактов вас удивит!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные факты   история   люди   мир   подборка   факты   фото   
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23k
Vazari Полчаса назад
Евгений Кобытев не просто прошел войну, он попал в плен, был узником концлагеря, бежал, снова встал в строй и дошел до Германии. Написал несколько книг после войны, одну из них- "Хорольская яма", про пребывание в концлагере. А кроме этого он был отличным художником. Скончался герой в 1973м году.
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
В 2007 году морской котик Майк Дэй получил 27 пулевых ранений от боевиков "Аль-Каиды". Он также потерял сознание после брошенной в него гранаты. Мужчина выжил и бежал к медицинскому вертолету, по пути застрелив 4 боевиков

На самом деле, их просто плохо посчитали. Котик застрелил 94 международных террориста, еще 13 зарезал ножом, а 7 задушил голыми руками. Котики, если их разозлить, бывают очень опасные. Оосбенно американские котики.
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78
илья Полчаса назад
"Назвав его "Боевой подругой", она отправилась убивать нацистов на Восточном фронте"
может все таки на западном фронте?!
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8k
uutb илья 15 минут назад
Смотря с какой стороны смотреть.... Это- копипаста с англоязычного сайта, а автор даже не удосужился прочитать то, что перевел гугля
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