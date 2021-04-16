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42 примечательных факта о жизни Людвига ван Бетховена

42 примечательных факта о жизни Людвига ван Бетховена (5 фото)

Автор:
16 апреля 2021 17:00
Сообщество : Факты
Метки: ЖЗЛ   Жизнь замечательных людей   Людвиг ван Бетховен   композитор   композиторы   факты   факты биографии   хочу все знать   
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Людвиг ван Бетховен - один из самых влиятельных композиторов классической музыки в истории. Даже те, кто не может назвать ни одно из его произведений, слышали сочинения Бетховена и уж точно знают его имя! Но о нем самом и его жизни большинство из нас мало что слышали, кроме расхожих фраз. Так давайте восполним этот пробел.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ЖЗЛ   Жизнь замечательных людей   Людвиг ван Бетховен   композитор   композиторы   факты   факты биографии   хочу все знать   
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Павел Плеханов 3 часа назад
Возможно, у него была гипертония. Отсюда и жужжание в ушах и, возможно, головная боль, которую он успокаивал окунанием в холодную воду.
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Kondratev Evgeniy 3 часа назад
а еще он щас сильно подорожал этот бетховен
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