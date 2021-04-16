42 примечательных факта о жизни Людвига ван Бетховена

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Людвиг ван Бетховен - один из самых влиятельных композиторов классической музыки в истории. Даже те, кто не может назвать ни одно из его произведений, слышали сочинения Бетховена и уж точно знают его имя! Но о нем самом и его жизни большинство из нас мало что слышали, кроме расхожих фраз. Так давайте восполним этот пробел.
1. Людвиг ван Бетховен родился в Бонне (Германия) в декабре 1770 года. Только тогда это называлось Кёльнское курфюршество, Священная Римская Империя. Фактическая дата его рождения неизвестна.
2. Отец Бетховена был певцом, но карьера его не задалась. Поэтому он возлагал на сына собственные надежды, заставляя его репетировать по несколько часов подряд каждый день. Отец часто бил Бетховена, когда тот ошибался и брал не те ноты.
3. Бетховену пришлось бросить школу в 11 лет, чтобы содержать семью. Из-за этого он так и не выучил умножение и деление.
4. В детстве Бетховен играл на скрипке и часто наслаждался музыкальной импровизацией, а не игрой по партитуре. Его отец однажды сказал: «Я не могу этого вынести - играй по нотам, иначе твоя игра не будет много значить!"
5. У Бетховена было еще 6 братьев и сестер. Четверо из них умерли при его жизни.
6. Отец Бетховена был алкоголиком - черта, которую Бетховен тоже со временем перенял.
7. К 18 годам Бетховен стал основным источником дохода для своей семьи.
8. Отец сказал Бетховену, что тот родился в 1772 году, а не в 1770 году. Это должно было создать иллюзию, что он моложе, чем был на самом деле, а следовательно, выпятить его таланты еще сильнее. Сам Бетховен узнал правду только спустя годы.
2. Отец Бетховена был певцом, но карьера его не задалась. Поэтому он возлагал на сына собственные надежды, заставляя его репетировать по несколько часов подряд каждый день. Отец часто бил Бетховена, когда тот ошибался и брал не те ноты.
3. Бетховену пришлось бросить школу в 11 лет, чтобы содержать семью. Из-за этого он так и не выучил умножение и деление.
4. В детстве Бетховен играл на скрипке и часто наслаждался музыкальной импровизацией, а не игрой по партитуре. Его отец однажды сказал: «Я не могу этого вынести - играй по нотам, иначе твоя игра не будет много значить!"
5. У Бетховена было еще 6 братьев и сестер. Четверо из них умерли при его жизни.
6. Отец Бетховена был алкоголиком - черта, которую Бетховен тоже со временем перенял.
7. К 18 годам Бетховен стал основным источником дохода для своей семьи.
8. Отец сказал Бетховену, что тот родился в 1772 году, а не в 1770 году. Это должно было создать иллюзию, что он моложе, чем был на самом деле, а следовательно, выпятить его таланты еще сильнее. Сам Бетховен узнал правду только спустя годы.
9. Впечатляет то, что Бетховен опубликовал свое первое сочинение, когда ему было 12 лет. Вдобавок оно было написано в тональности до минор - странный выбор для того времени и довольно сложно играть.
10. После смерти Моцарта в 1791 году венский граф Вальдштейн сказал молодому Бетховену, что если он будет достаточно много работать, то получит "дух Моцарта через руки Гайдна".
11. Бетховен вел дневник, когда жил в Вене с 1792 года, и благодаря этому у нас есть представление о его повседневной жизни - от поиска нового производителя париков до поиска места для покупки пианино.
12. К сожалению, Бетховен был предрасположен к болезням и провел большую часть своей жизни, страдая от множества заболеваний, таких как колит, ревматизм, ревматическая лихорадка, тиф, кожные заболевания, абсцессы, ряд инфекций, офтальмия, воспалительное перерождение артерий, желтуха, хронический гепатит и цирроз печени.
13. Когда Бетховен переехал в Вену в возрасте 20 лет, он брал уроки у Йозефа Гайдна - другого очень известного и влиятельного композитора.
14. Интересно, что эти двое часто теряли терпение и выходили из себя, поэтому дружеское общение между ними не сложилось. И впоследствии отношения между ними оставались натянутыми.
15. Когда Людвиг ван Бетховен начал сочинять музыку, клавесин был доминирующим инструментом. Однако Бетховен сосредоточился на сочинении произведений для фортепиано, для которого еще никто не писал полных пьес.
16. Бетховен ненавидел давать уроки игры на фортепиано, если только его ученики не были привлекательными женщинами или исключительно талантливыми.
10. После смерти Моцарта в 1791 году венский граф Вальдштейн сказал молодому Бетховену, что если он будет достаточно много работать, то получит "дух Моцарта через руки Гайдна".
11. Бетховен вел дневник, когда жил в Вене с 1792 года, и благодаря этому у нас есть представление о его повседневной жизни - от поиска нового производителя париков до поиска места для покупки пианино.
12. К сожалению, Бетховен был предрасположен к болезням и провел большую часть своей жизни, страдая от множества заболеваний, таких как колит, ревматизм, ревматическая лихорадка, тиф, кожные заболевания, абсцессы, ряд инфекций, офтальмия, воспалительное перерождение артерий, желтуха, хронический гепатит и цирроз печени.
13. Когда Бетховен переехал в Вену в возрасте 20 лет, он брал уроки у Йозефа Гайдна - другого очень известного и влиятельного композитора.
14. Интересно, что эти двое часто теряли терпение и выходили из себя, поэтому дружеское общение между ними не сложилось. И впоследствии отношения между ними оставались натянутыми.
15. Когда Людвиг ван Бетховен начал сочинять музыку, клавесин был доминирующим инструментом. Однако Бетховен сосредоточился на сочинении произведений для фортепиано, для которого еще никто не писал полных пьес.
16. Бетховен ненавидел давать уроки игры на фортепиано, если только его ученики не были привлекательными женщинами или исключительно талантливыми.
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17. К 1793 году, в возрасте 22 лет, Бетховен уже часто выступал в салонах венской знати, играя на пианино. Он быстро зарекомендовал себя как пианист-виртуоз, исполняя прелюдии и фуги из "Хорошо темперированного клавира" Баха.
18. Бетховен исполнил свою первую симфонию в возрасте 30 лет. До того симфонии считались беззаботными и легкими произведениями, но Бетховен быстро изменил эти представления.
19. В 1802 году во время отдыха в Гейлигенштадте за пределами Вены отчаявшийся Бетховен написал: "Я бы покончил с собой - меня удерживало только мое искусство. Ах, мне казалось невозможным покинуть этот мир до тех пор, пока я не принесу на свет все, что, как я чувствовал, было внутри меня". Этот текст теперь известен как Гейлигенштадтское завещание (Heiligenstadt Testament); оно было опубликовано в 1828 году.
20. Считается, что ранний период творчества композитора закончился в 1802 году, после Гейлигенштадтского завещания, и включает в себя его первую и вторую симфонии, набор из шести струнных квартетов, фортепианный концерт No. 1 и 2, а также около десятка сонат для фортепиано, включая сонату "Pathétique" ("Патетическую").
21. Печальная "Лунная соната" была посвящена любовному увлечению Бетховена и его ученице, Джульетте Гвиччарди.
22. "Героический" средний период творчества Бетховена очень эмоциональный, весь про героев и борьбу. Этот период включает в себя Симфонию № 3, последние три фортепианных концерта, пять струнных квартетов, единственную оперу Бетховена, "Фиделио", и фортепианные сонаты, включая "Лунную сонату", "Вальдштейн" и "Апассионату".
23. Поздний период творчества, который включал Симфонию № 9 с хоровым финалом, Missa Solemnis, поздние струнные квартеты и некоторые из величайших фортепианных произведений, включая сонаты и вариации Диабелли, считается самым гениальным и интеллектуальным периодом.
24. "Лунная соната" - одно из самых известных произведений Бетховена, но при жизни композитора она была известна исключительно как фортепианная соната № 14, а название "Лунная" получила только в 1832 году, через 5 лет после смерти композитора. Немецкий поэт Людвиг Реллштаб сказал, что первая часть сонаты звучит как лунный свет, сияющий на озере Люцерн, и название прижилось.
18. Бетховен исполнил свою первую симфонию в возрасте 30 лет. До того симфонии считались беззаботными и легкими произведениями, но Бетховен быстро изменил эти представления.
19. В 1802 году во время отдыха в Гейлигенштадте за пределами Вены отчаявшийся Бетховен написал: "Я бы покончил с собой - меня удерживало только мое искусство. Ах, мне казалось невозможным покинуть этот мир до тех пор, пока я не принесу на свет все, что, как я чувствовал, было внутри меня". Этот текст теперь известен как Гейлигенштадтское завещание (Heiligenstadt Testament); оно было опубликовано в 1828 году.
20. Считается, что ранний период творчества композитора закончился в 1802 году, после Гейлигенштадтского завещания, и включает в себя его первую и вторую симфонии, набор из шести струнных квартетов, фортепианный концерт No. 1 и 2, а также около десятка сонат для фортепиано, включая сонату "Pathétique" ("Патетическую").
21. Печальная "Лунная соната" была посвящена любовному увлечению Бетховена и его ученице, Джульетте Гвиччарди.
22. "Героический" средний период творчества Бетховена очень эмоциональный, весь про героев и борьбу. Этот период включает в себя Симфонию № 3, последние три фортепианных концерта, пять струнных квартетов, единственную оперу Бетховена, "Фиделио", и фортепианные сонаты, включая "Лунную сонату", "Вальдштейн" и "Апассионату".
23. Поздний период творчества, который включал Симфонию № 9 с хоровым финалом, Missa Solemnis, поздние струнные квартеты и некоторые из величайших фортепианных произведений, включая сонаты и вариации Диабелли, считается самым гениальным и интеллектуальным периодом.
24. "Лунная соната" - одно из самых известных произведений Бетховена, но при жизни композитора она была известна исключительно как фортепианная соната № 14, а название "Лунная" получила только в 1832 году, через 5 лет после смерти композитора. Немецкий поэт Людвиг Реллштаб сказал, что первая часть сонаты звучит как лунный свет, сияющий на озере Люцерн, и название прижилось.
25. В 25 лет слух Бетховена начал снижаться. К 27 годам он слышал постоянное жужжание, а к 46 полностью оглох.
26. Даже став известным, Бетховен постоянно вынужден был трудиться, чтобы зарабатывать на жизнь.
27. Группа венских дворян объединилась, чтобы поддержать Бетховена, предложила ему годовую зарплату в 4000 флоринов, просто чтобы он остался в Вене в качестве местного виртуоза и композитора.
28. Бетховен был первым музыкантом, который получал зарплату только за то, что сочинял, когда и что хотел.
29. До потери слуха он был известен своими выдающимися импровизационными способностями.
30. Однако даже после того, как он потерял слух, Людвиг ван Бетховен сохранил абсолютный слух и продолжал сочинять музыку.
31. Девятая симфония Бетховена была первой из когда-либо сочиненных симфоний, в которую входили партии для певцов.
32. Говорят, Бетховен обычно окунал голову в холодную воду перед тем, как приступить к сочинению музыки, но никто не знает почему.
26. Даже став известным, Бетховен постоянно вынужден был трудиться, чтобы зарабатывать на жизнь.
27. Группа венских дворян объединилась, чтобы поддержать Бетховена, предложила ему годовую зарплату в 4000 флоринов, просто чтобы он остался в Вене в качестве местного виртуоза и композитора.
28. Бетховен был первым музыкантом, который получал зарплату только за то, что сочинял, когда и что хотел.
29. До потери слуха он был известен своими выдающимися импровизационными способностями.
30. Однако даже после того, как он потерял слух, Людвиг ван Бетховен сохранил абсолютный слух и продолжал сочинять музыку.
31. Девятая симфония Бетховена была первой из когда-либо сочиненных симфоний, в которую входили партии для певцов.
32. Говорят, Бетховен обычно окунал голову в холодную воду перед тем, как приступить к сочинению музыки, но никто не знает почему.
33. Английский мастер по изготовлению пианино Томас Бродвуд в 1818 году прислал Бетховену шикарный инструмент, изготовленный собственноручно. Однако к тому времени, когда тот его получил, он был уже полностью глухим и так и не услышал ни одной ноты.
34. Бетховен был большим поклонником Французской революции и Наполеона Бонапарта. Он посвятил ему свою третью симфонию. Когда Наполеон объявил себя императором, Бетховен пришел в ярость, вырвал первую страницу из рукописи и вычистил из нее имя Наполеона.
35. Потеряв слух, Бетховен общался со своими друзьями, заставляя их писать в "разговорниках".
36. Некоторые из самых важных произведений Бетховена были написаны в последнее десятилетие его жизни, когда он был полностью глухим.
37. Бетховен, возможно, написал только одну оперу, но он 10 лет перерабатывал ее и довел до совершенства, оставив нам двухактную версию, которая исполняется сегодня.
38. Музыка Бетховена широко используется в кино и появляется в некоторых неожиданных фильмах, таких как "Лихорадка субботнего вечера", где можно услышать намеки на его пятую симфонию.
39. Бетховен был человеком очень неравнодушным к алкоголю; на самом деле однажды полиция арестовала его, решив, что он бродяга. После его смерти вскрытие показало сморщенную из-за цирроза печень.
40. Когда Бетховен сочинял, он делал наброски в альбомах, которые в основном сохранились - это дает бесценные знания о том, как он писал музыку.
41. Когда композитор лежал на смертном одре, друг принес ему в подарок несколько бутылок вина. Бетховен ответил: "Жаль, жаль, слишком поздно". Это были его последние слова.
42. Последней пьесой, которую Бетховен смог закончить, стала финальная часть струнного квартета № 13, Opus 130 в 1825 году. Он скончался в 1827 году.
34. Бетховен был большим поклонником Французской революции и Наполеона Бонапарта. Он посвятил ему свою третью симфонию. Когда Наполеон объявил себя императором, Бетховен пришел в ярость, вырвал первую страницу из рукописи и вычистил из нее имя Наполеона.
35. Потеряв слух, Бетховен общался со своими друзьями, заставляя их писать в "разговорниках".
36. Некоторые из самых важных произведений Бетховена были написаны в последнее десятилетие его жизни, когда он был полностью глухим.
37. Бетховен, возможно, написал только одну оперу, но он 10 лет перерабатывал ее и довел до совершенства, оставив нам двухактную версию, которая исполняется сегодня.
38. Музыка Бетховена широко используется в кино и появляется в некоторых неожиданных фильмах, таких как "Лихорадка субботнего вечера", где можно услышать намеки на его пятую симфонию.
39. Бетховен был человеком очень неравнодушным к алкоголю; на самом деле однажды полиция арестовала его, решив, что он бродяга. После его смерти вскрытие показало сморщенную из-за цирроза печень.
40. Когда Бетховен сочинял, он делал наброски в альбомах, которые в основном сохранились - это дает бесценные знания о том, как он писал музыку.
41. Когда композитор лежал на смертном одре, друг принес ему в подарок несколько бутылок вина. Бетховен ответил: "Жаль, жаль, слишком поздно". Это были его последние слова.
42. Последней пьесой, которую Бетховен смог закончить, стала финальная часть струнного квартета № 13, Opus 130 в 1825 году. Он скончался в 1827 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ЖЗЛ Жизнь замечательных людей Людвиг ван Бетховен композитор композиторы факты факты биографии хочу все знать
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