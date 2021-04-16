42 примечательных факта о жизни Людвига ван Бетховена

17. К 1793 году, в возрасте 22 лет, Бетховен уже часто выступал в салонах венской знати, играя на пианино. Он быстро зарекомендовал себя как пианист-виртуоз, исполняя прелюдии и фуги из "Хорошо темперированного клавира" Баха.



18. Бетховен исполнил свою первую симфонию в возрасте 30 лет. До того симфонии считались беззаботными и легкими произведениями, но Бетховен быстро изменил эти представления.



19. В 1802 году во время отдыха в Гейлигенштадте за пределами Вены отчаявшийся Бетховен написал: "Я бы покончил с собой - меня удерживало только мое искусство. Ах, мне казалось невозможным покинуть этот мир до тех пор, пока я не принесу на свет все, что, как я чувствовал, было внутри меня". Этот текст теперь известен как Гейлигенштадтское завещание (Heiligenstadt Testament); оно было опубликовано в 1828 году.



20. Считается, что ранний период творчества композитора закончился в 1802 году, после Гейлигенштадтского завещания, и включает в себя его первую и вторую симфонии, набор из шести струнных квартетов, фортепианный концерт No. 1 и 2, а также около десятка сонат для фортепиано, включая сонату "Pathétique" ("Патетическую").



21. Печальная "Лунная соната" была посвящена любовному увлечению Бетховена и его ученице, Джульетте Гвиччарди.



22. "Героический" средний период творчества Бетховена очень эмоциональный, весь про героев и борьбу. Этот период включает в себя Симфонию № 3, последние три фортепианных концерта, пять струнных квартетов, единственную оперу Бетховена, "Фиделио", и фортепианные сонаты, включая "Лунную сонату", "Вальдштейн" и "Апассионату".



23. Поздний период творчества, который включал Симфонию № 9 с хоровым финалом, Missa Solemnis, поздние струнные квартеты и некоторые из величайших фортепианных произведений, включая сонаты и вариации Диабелли, считается самым гениальным и интеллектуальным периодом.



24. "Лунная соната" - одно из самых известных произведений Бетховена, но при жизни композитора она была известна исключительно как фортепианная соната № 14, а название "Лунная" получила только в 1832 году, через 5 лет после смерти композитора. Немецкий поэт Людвиг Реллштаб сказал, что первая часть сонаты звучит как лунный свет, сияющий на озере Люцерн, и название прижилось.