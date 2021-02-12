30 лучших твитов из аккаунта Weird History

Weird History ("Странная история") - это твиттер-аккаунт, в котором рассказывается об интересных, странных и забавных событиях, происходивших когда-либо в прошлом. Ведет его "всезнайка" Эндрю Рейдер - канадский писатель и аэрокосмический инженер, который сейчас работает в SpaceX. У аккаунта 160 тысяч подписчиков и бесконечное число тем!
1. Аристидес де Сауза Мендес, возможно, спас во время Второй мировой больше евреев, чем кто-либо другой. Он нарушил запрет и сделал тысячи португальских паспортов для беженцев
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6. Самуэль Решевский (возраст 8 лет) во время сеанса одновременной игры с маститыми шахматистами. Франция, 1920 г.
8. В средневековом Уэльсе женщина имела право развестись с мужем, если у него плохо пахло изо рта
9. Астрономические часы, которые отслеживают положение Солнца, Луны и созвездий. Орлой (Пражские куранты) - старейшие в мире работающие башенные часы, созданы в 1410 году
10. Арг-е Бам, крепость Бам - 1500-летний глинобитный город в Иране, который похож на песочные замки
13. Операция "Бэбилифт", 1975 год. Более 3000 вьетнамских сирот были эвакуированы по воздуху
15. Достоевский написал роман "Игрок", чтобы расплатиться с долгами - после того, как проиграл все деньги в рулетку
19. Французский авиатор Чарльз Годфрой пролетает сквозь Триумфальную арку. Париж, 1919 год
20. Вымышленный литературный герой Шерлок Холмс применял метод дактилоскопии за 11 лет до того, как это начала делать полиция
21. Французский король Генрих III Валуа, по рассказам, держал 2000 маленьких комнатных собачек и постоянно носил на шее корзинку со щенками
23. В средневековые времена было принято чинить протертые страницы пергамента, делая на них заплатки из ниток и вышивки
24. Во времена 200-летней японской изоляции (1639-1853) единственными иностранцами, которым разрешалась торговать в Японии, были голландцы
Когда Япония прекратила свою изоляцию и впервые отправила послов в Европу, единственным европейским языком, который они знали, был голландский. К своему удивлению, японцы обнаружили, что его знание им не особенно помогает.
27. У древних римлян не было туалетной бумаги, но была для этой цели туалетная мочалка общего пользования
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные фотографии Исторические факты забавные факты прошлое факты факты из прошлого хочу все знать
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