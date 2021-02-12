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30 лучших твитов из аккаунта Weird History

30 лучших твитов из аккаунта Weird History (31 фото)

Автор:
12 февраля 2021 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Забавные фотографии   Исторические факты   забавные факты   прошлое   факты   факты из прошлого   хочу все знать   
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Weird History ("Странная история") - это твиттер-аккаунт, в котором рассказывается об интересных, странных и забавных событиях, происходивших когда-либо в прошлом. Ведет его "всезнайка" Эндрю Рейдер - канадский писатель и аэрокосмический инженер, который сейчас работает в SpaceX. У аккаунта 160 тысяч подписчиков и бесконечное число тем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   Исторические факты   забавные факты   прошлое   факты   факты из прошлого   хочу все знать   
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