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10 интересных фактов о великом композиторе Вольфганге Амадее Моцарте

10 интересных фактов о великом композиторе Вольфганге Амадее Моцарте (7 фото)

Автор:
21 января 2021 09:22
Сообщество : Факты
Метки: интересно   композитор   моцарт   познавательно   факты   фото   
444
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Моцарт — гениальный, один из величайших композиторов в истории человечества. Но сегодня мы больше поговорим не о его произведениях, а о его жизни.
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Метки: интересно   композитор   моцарт   познавательно   факты   фото   
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Имя Амадей означает «любимый Богом».

Его настоящее имя Амадеус (Amadeus). От amare = люблю и deus = бог. Амадеем его обозвали, когда переводили его имя на русский язык.
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12k
Corvus Corax 15 минут назад
" Вольфганг Амадей взялся сыграть сложнейшее произведение на клавесине один. Сальери же заявил, что это невозможно, нужны «дополнительные» руки. Композиторы поспорили, и Моцарт сыграл гениально. Недостающие пальцы он заменил своим носом."

Не совсем так. Они поспорили, что Моцарт сможет написать пьесу, которую трудно сыграть. И он тут же набросал ноты. Соперник начал играть и остановился, надо было одновременно нажать три клавиши, слева, справа и в центре. Он сказал, что невозможно это исполнить, Моцарт сел за клавиши и в нужном месте среднюю нажал носом.
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