10 интересных фактов о великом композиторе Вольфганге Амадее Моцарте

Моцарт — гениальный, один из величайших композиторов в истории человечества. Но сегодня мы больше поговорим не о его произведениях, а о его жизни.
Как Моцарт выиграл спор у Сальери с помощью своего носа, какие известные шутки изрекал композитор, кем была первая любовь Вольфганга и ещё семь интересных историй — в нашем материале.
Моцарт прожил всего 35 лет и написал при этом более 600 произведений. Начал он в 5 лет и продолжал служить искусству до последних дней жизни. Его семья была музыкальной: папа был виртуозом игры на органе и скрипке, он руководил церковным хором и был композитором при дворе архиепископа Зальцбургского. Старшая сестра Вольфганга, Мария Анна, с раннего детства играла на фортепиано и клавесине.
Отец, Леопольд Моцарт, покрывал клавиши клавесина тканью и учил Вольфганга играть с завязанными глазами. Эти умения восхищали и высоко ценились.
Отец, Леопольд Моцарт, покрывал клавиши клавесина тканью и учил Вольфганга играть с завязанными глазами. Эти умения восхищали и высоко ценились.
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До 10 лет Моцарт боялся звучания трубы. Её звук был слишком резким и громким для тонкого слуха юноши, поэтому без сопровождения других инструментов он не мог слушать трубу.
Имя Амадей означает «любимый Богом». Сам композитор предпочитал называть себя Вольфгангом.
Моцарт общался с великим философом Иоганном Гёте, когда тому было 14 лет. Как-то после выступления Моцарта мальчик подошёл к композитору выразить восхищение его игрой. Он также отметил, что ему самому так никогда не научиться и в его голову приходят только стихи. Им то и был юный Гёте.
Имя Амадей означает «любимый Богом». Сам композитор предпочитал называть себя Вольфгангом.
Моцарт общался с великим философом Иоганном Гёте, когда тому было 14 лет. Как-то после выступления Моцарта мальчик подошёл к композитору выразить восхищение его игрой. Он также отметил, что ему самому так никогда не научиться и в его голову приходят только стихи. Им то и был юный Гёте.
У Моцарта было отличное чувство юмора. Однажды его разыграл приятель: прислал Вольфгангу огромную посылку, в которой была лишь надпись: «Дорогой Вольфганг! Я жив и здоров!». Получатель не растерялся и прислал ответ в виде посылки с камнем внутри. На нём было написано: «Дорогой друг, этот камень свалился у меня с души, когда я получил твое послание!».
Первой любовью Моцарта была известная певица Элоиза Вебер. Они познакомились в немецком городе Манхейм. Вольфганг влюбился сразу. Ему пришлось вернуться домой в Австрию, так влюбленные разлучились на два года, а когда увиделись, Элоиза уже не желала общества композитора. Интересно, что женой Моцарта на всю жизнь стала её сестра. Он говорил про неё: «У меня есть жена, она мой замок, моя любовница, куча моих детей и моя конюшня».
Первой любовью Моцарта была известная певица Элоиза Вебер. Они познакомились в немецком городе Манхейм. Вольфганг влюбился сразу. Ему пришлось вернуться домой в Австрию, так влюбленные разлучились на два года, а когда увиделись, Элоиза уже не желала общества композитора. Интересно, что женой Моцарта на всю жизнь стала её сестра. Он говорил про неё: «У меня есть жена, она мой замок, моя любовница, куча моих детей и моя конюшня».
Моцарт выиграл спор у Сальери с помощью своего носа. У двух композиторов была сильная конкуренция, но иногда они любили и пошутить. Так, Вольфганг Амадей взялся сыграть сложнейшее произведение на клавесине один. Сальери же заявил, что это невозможно, нужны «дополнительные» руки. Композиторы поспорили, и Моцарт сыграл гениально. Недостающие пальцы он заменил своим носом.
В опере Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» первой исполнительницей партии Фьордилиджи была итальянская оперная певица Адриана Феррарезе. Композитор её недолюбливал из-за её высокомерия. Очень забавно он её проучил: ария Come scoglio специально содержит в себе множество переходов, а певица любила задирать голову на высоких нотах и наклонять её вниз на низких. Так, Адриана на сцене «болтала головой, словно курица».
Первую биографию Вольфганга Моцарта написал следующий муж жены композитора — Георг Николаус фон Ниссен.
Первую биографию Вольфганга Моцарта написал следующий муж жены композитора — Георг Николаус фон Ниссен.
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Метки: интересно композитор моцарт познавательно факты фото
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Его настоящее имя Амадеус (Amadeus). От amare = люблю и deus = бог. Амадеем его обозвали, когда переводили его имя на русский язык.
Не совсем так. Они поспорили, что Моцарт сможет написать пьесу, которую трудно сыграть. И он тут же набросал ноты. Соперник начал играть и остановился, надо было одновременно нажать три клавиши, слева, справа и в центре. Он сказал, что невозможно это исполнить, Моцарт сел за клавиши и в нужном месте среднюю нажал носом.