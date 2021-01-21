10 интересных фактов о Людвиге ван Бетховене

Личная жизнь Бетховена была катастрофой. Он постоянно влюблялся в своих учеников, часто посвящая им сочинения, но он ловил рыбу не в том пруду. Законы аристократии допускали брак между классами, но благородная женщина, выходящая замуж за простолюдина, могла навсегда потерять свой титул. Хотя многие были влюблены в Бетховена, часто скорее в гения, чем в настоящего мужчину, никто не был достаточно предан, чтобы отказаться от звания за любовь.



Среди всех можно выделить несколько наиболее серьёзных связей: например, в 1801 году была графиня Джульетта Гиччарди, которой он посвятил сонату Лунного света (соч. 27). После была Жозефина Брунсвик, еще одна ученица, которая в конце концов отказалась от него, отчасти из-за давления со стороны ее семьи.



Наконец, самый важный из всех – Бессмертный Возлюбленный. После смерти Бетховена среди его личных вещей было найдено письмо. Это любовное послание длиной в 10 маленьких страниц, без даты, места и любого имени или указания, кем может быть адресат.



Анализ письма продолжается почти 200 лет без каких-либо окончательных выводов. Не вызывает сомнений то, что письмо было написано летом 1812 года в курортном городе Теплиц. В 1972 году Мейнард Соломон опубликовал книгу, в которой – после некоторой серьезной детективной работы – он называет Антони Брентано Возлюбленным. Эта работа должна рассматриваться как наиболее полная в данной теме, и, следовательно, заключение является наиболее вероятным.



Есть два мнения о сексуальной жизни Бетховена. Согласно первому, Бетховен умер девственником просто потому, что его сильные и высокие моральные ценности не позволяли заниматься сексом. Другая группа убеждена, что он был постоянным гостем в борделях, что делало его глубоко несчастным. Вторая группа опирается на одно из писем Бетховена, в котором он признается, что такие переживания делают его тело удовлетворенным, но его душе приносят отвращение.