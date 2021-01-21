10 интересных фактов о Людвиге ван Бетховене

Всем известно, что Людвиг ван Бетховен был выдающимся композитором, которому не помешала даже глухота. Увы, но кроме этого о нем многим людям ничего не известно. Предлагаем вашему вниманию кратко ознакомиться с десятью самыми интересными фактами о Бетховене: истории из жизни и биографии композитора, повлиявшие на его творчество.
10. Отец Людвига любыми способами развивал талант сына
В детстве у Людвига была трудная жизнь. Дом Бетховена был безрадостным местом для родителей и детей. Его отец Иоганн (в то время придворный певец) начал музыкальное образование мальчика с пеленок, причём обучение было скорее пыткой: мальчику приходилось становиться на подставку для ног, чтобы достать до клавиш, а отец стоял рядом с ним, избивая его за каждую ошибку.
Иоганн, приходя домой поздно ночью, сильно пьяный, обычно будил Людвига и заставлял его практиковаться. Такие ночные сеансы часто проводились неким Тобиасом Пфайффером, пианистом и другом семьи, который, как сообщается, страдал бессонницей.
Бетховен также научился играть на органе, скрипке и альте. Несмотря на стресс и страдания во время занятий, он проявил необычайный талант к музыке на ранних этапах.
Иоганн, приходя домой поздно ночью, сильно пьяный, обычно будил Людвига и заставлял его практиковаться. Такие ночные сеансы часто проводились неким Тобиасом Пфайффером, пианистом и другом семьи, который, как сообщается, страдал бессонницей.
Бетховен также научился играть на органе, скрипке и альте. Несмотря на стресс и страдания во время занятий, он проявил необычайный талант к музыке на ранних этапах.
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9. Опубликовал свою первую композицию в возрасте 12 лет
Это заслуга не только Бетховена, но и его отца, который был своего рода продюсером для сына. Поскольку финансовое наследие деда истощалось, Иоганн начал продвигать Людвига как вундеркинда, пытаясь подражать финансовым успехам Леопольда Моцарта, отца Вольфганга. Он даже солгал о правильном возрасте мальчика, говоря, что ему было всего шесть лет на его первом публичном концерте 26 марта 1778 года.
В школе, как это часто бывает с гениями, ему было трудно идти в ногу с классом. Понимание умножения и деления было за пределами его возможностей, даже когда он был взрослым. Учитывая реалии и вышеупомянутые финансовые трудности, он был отозван из школы в возрасте 10 лет.
В школе, как это часто бывает с гениями, ему было трудно идти в ногу с классом. Понимание умножения и деления было за пределами его возможностей, даже когда он был взрослым. Учитывая реалии и вышеупомянутые финансовые трудности, он был отозван из школы в возрасте 10 лет.
8. Брал уроки у Гайдна и Сальери
Быть учеником Гайдна было большой честью, ведь Джозеф Гайдн являлся суперзвездой музыки во всей Европе, но молодой и высокомерный Бетховен не был впечатлен, он несправедливо сказал, что «ничему не учится у Гайдна».
Параллельно он начал брать уроки у Иоганна Георга Альбрехтсбергера, который был органистом в соборе Святого Стефана, а также занимался у Антонио Сальери.
Параллельно он начал брать уроки у Иоганна Георга Альбрехтсбергера, который был органистом в соборе Святого Стефана, а также занимался у Антонио Сальери.
7. Остановил концерт после того, как пара зрителей начали между собой общаться
Шуметь во время выступления даже сейчас является дурным тоном, поэтому в театре и опере просят выключать мобильные телефоны. Во времена Бетховена такой техники не было, а вот зрители, которые любят поболтать во время концерта уже были. Вряд ли за свою жизнь он сталкивался с подобным поведением только раз, но случай остановки концерта известен лишь один. Видимо, та парочка очень громко общалась.
6. Получал отказы в предложениях руки и сердца
Личная жизнь Бетховена была катастрофой. Он постоянно влюблялся в своих учеников, часто посвящая им сочинения, но он ловил рыбу не в том пруду. Законы аристократии допускали брак между классами, но благородная женщина, выходящая замуж за простолюдина, могла навсегда потерять свой титул. Хотя многие были влюблены в Бетховена, часто скорее в гения, чем в настоящего мужчину, никто не был достаточно предан, чтобы отказаться от звания за любовь.
Среди всех можно выделить несколько наиболее серьёзных связей: например, в 1801 году была графиня Джульетта Гиччарди, которой он посвятил сонату Лунного света (соч. 27). После была Жозефина Брунсвик, еще одна ученица, которая в конце концов отказалась от него, отчасти из-за давления со стороны ее семьи.
Наконец, самый важный из всех – Бессмертный Возлюбленный. После смерти Бетховена среди его личных вещей было найдено письмо. Это любовное послание длиной в 10 маленьких страниц, без даты, места и любого имени или указания, кем может быть адресат.
Анализ письма продолжается почти 200 лет без каких-либо окончательных выводов. Не вызывает сомнений то, что письмо было написано летом 1812 года в курортном городе Теплиц. В 1972 году Мейнард Соломон опубликовал книгу, в которой – после некоторой серьезной детективной работы – он называет Антони Брентано Возлюбленным. Эта работа должна рассматриваться как наиболее полная в данной теме, и, следовательно, заключение является наиболее вероятным.
Есть два мнения о сексуальной жизни Бетховена. Согласно первому, Бетховен умер девственником просто потому, что его сильные и высокие моральные ценности не позволяли заниматься сексом. Другая группа убеждена, что он был постоянным гостем в борделях, что делало его глубоко несчастным. Вторая группа опирается на одно из писем Бетховена, в котором он признается, что такие переживания делают его тело удовлетворенным, но его душе приносят отвращение.
Среди всех можно выделить несколько наиболее серьёзных связей: например, в 1801 году была графиня Джульетта Гиччарди, которой он посвятил сонату Лунного света (соч. 27). После была Жозефина Брунсвик, еще одна ученица, которая в конце концов отказалась от него, отчасти из-за давления со стороны ее семьи.
Наконец, самый важный из всех – Бессмертный Возлюбленный. После смерти Бетховена среди его личных вещей было найдено письмо. Это любовное послание длиной в 10 маленьких страниц, без даты, места и любого имени или указания, кем может быть адресат.
Анализ письма продолжается почти 200 лет без каких-либо окончательных выводов. Не вызывает сомнений то, что письмо было написано летом 1812 года в курортном городе Теплиц. В 1972 году Мейнард Соломон опубликовал книгу, в которой – после некоторой серьезной детективной работы – он называет Антони Брентано Возлюбленным. Эта работа должна рассматриваться как наиболее полная в данной теме, и, следовательно, заключение является наиболее вероятным.
Есть два мнения о сексуальной жизни Бетховена. Согласно первому, Бетховен умер девственником просто потому, что его сильные и высокие моральные ценности не позволяли заниматься сексом. Другая группа убеждена, что он был постоянным гостем в борделях, что делало его глубоко несчастным. Вторая группа опирается на одно из писем Бетховена, в котором он признается, что такие переживания делают его тело удовлетворенным, но его душе приносят отвращение.
5. Не придавал никакого значения своей внешности
Бетховен родился в теле, которое было полной противоположностью его музыки. Большинство женщин считали его уродливым, маленьким и потрепаным. Его лицо было покрыто шрамами от оспы, которой он заразился в детстве.
Его желудок доставлял ему постоянные неудобства и страдания в виде рвоты и диареи. Его печень была в состоянии стресса из-за его (иногда тяжелого) злоупотребления алкоголем. Плюсом ко всему он не стремился модно одеваться, так что вид у него был тот ещё. Возможно, это тоже сыграло свою роль в его неудачах на любовном фронте.
Его желудок доставлял ему постоянные неудобства и страдания в виде рвоты и диареи. Его печень была в состоянии стресса из-за его (иногда тяжелого) злоупотребления алкоголем. Плюсом ко всему он не стремился модно одеваться, так что вид у него был тот ещё. Возможно, это тоже сыграло свою роль в его неудачах на любовном фронте.
4. В 25 лет слух композитора начал ухудшаться, а в 46 лет он совершенно оглох
Однажды, в 1798 году, у Бетховена был посетитель. Проведя его до двери, он сел за рояль и продолжил сочинять. Чуть позже раздался стук в дверь. Композитор очень разозлился, что его побеспокоили, вскочил и помчался к двери.
Когда он сделал шаг, то упал и сразу его уши начали гудеть. Это был день, когда Бетховен начал глохнуть. Были периоды, когда его слух улучшался, но никогда не восстанавливался. Постепенно он потерял слух, сначала более высокие ноты, а затем, к 1814 году, оглох полностью.
Есть много теорий относительно причины этой болезни: некоторые исследователи считают, что у Бетховена была болезнь Педжета (неправильная регенерация кости в черепе, в результате чего кости стали толще, чем обычно).
Когда он сделал шаг, то упал и сразу его уши начали гудеть. Это был день, когда Бетховен начал глохнуть. Были периоды, когда его слух улучшался, но никогда не восстанавливался. Постепенно он потерял слух, сначала более высокие ноты, а затем, к 1814 году, оглох полностью.
Есть много теорий относительно причины этой болезни: некоторые исследователи считают, что у Бетховена была болезнь Педжета (неправильная регенерация кости в черепе, в результате чего кости стали толще, чем обычно).
3. Оглохнув, общался с собеседниками при помощи тетради, отвечал им вслух
Поскольку потеря слуха прогрессировала, Бетховен начал игнорировать социальные взаимодействия. Он считал, что музыканту стыдно быть глухим, и предполагал, что его репутация пострадает, если правда станет известна. Его дни виртуозного музыканта были сочтены. По мере того, как общение становилось все труднее, он создал тетрадь для бесед, где люди могли написать вопрос, а он отвечал устно.
2. Написал только одну оперу
Эта опера носит название «Фиделио» и была написана в 1804 году, а публике ее представили через год. Оперу очень любил русский композитор Михаил Глинка, который утверждал, что «Фиделио» для него значит больше, чем все оперы Моцарта вместе взятые.
1. На похороны музыканта собралось более 20 000 человек
Похороны состоялись 29 марта, и на них присутствовало около 20 000 человек. Сначала он был похоронен на кладбище Варинга, но в 1888 году его останки были перевезены в Венский Центральный фридхоф, где они находятся и сегодня. Известный при жизни, после смерти Бетховен стал по-настоящему великим.
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