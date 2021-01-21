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10 интересных фактов о Людвиге ван Бетховене

10 интересных фактов о Людвиге ван Бетховене (11 фото)

Автор:
21 января 2021 08:58
Сообщество : Факты
Метки: Людвиг ван Бетховен   интересно   композитор   музыка   познавательно   факты   фото   
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Всем известно, что Людвиг ван Бетховен был выдающимся композитором, которому не помешала даже глухота. Увы, но кроме этого о нем многим людям ничего не известно. Предлагаем вашему вниманию кратко ознакомиться с десятью самыми интересными фактами о Бетховене: истории из жизни и биографии композитора, повлиявшие на его творчество.
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Метки: Людвиг ван Бетховен   интересно   композитор   музыка   познавательно   факты   фото   
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