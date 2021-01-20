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Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку

Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку (11 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 09:31
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Фредерик Франсуа Шопен   видео   интересно   композитор   музыка   факты   фото   
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Фредерик Франсуа Шопен – великий композитор. Его считают основоположником польской национальной композиторской школы.

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Метки: Фредерик Франсуа Шопен   видео   интересно   композитор   музыка   факты   фото   
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aolti Час назад
В каждом российском городе должны быть улицы Шопена, Бетховена и Чайковского...
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aman90 40 минут назад
А нам все равно, Шопен, шо Моцарт.
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