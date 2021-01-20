Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку

Великие люди, все без исключения, выглядят странными в глазах окружающих. Поведение Шопена тоже отличалось от типичного, стандартного.



Он говорил о том, что видит призраков. Случай, произошедший во время концерта в 1848 году – прямое тому подтверждение. Шопен прекратил играть и покинул сцену, ничего не объясняя. Потом он признался, что за фортепиано сидели странные существа, которые просили его остановить выступление.



Его возлюбленная Жорж Санд тоже поделилась своими воспоминаниями. В 1838 году они отправились в путешествие в Испанию, по дороге остановились в монастыре. Там произошла неприятная ситуация, Фредерика Франсуа мучили видения.



Не так давно ученым удалось выяснить истинную природу галлюцинаций Шопена. Долгое время считалось, что виноват опиум, который употреблял композитор, чтобы заглушить очередной приступ болезни. Другая версия – биполярное психическое расстройство. На самом деле Шопен страдал от эпилепсии, которая и стала причиной появления «духов и покойников».