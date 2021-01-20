Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку

Фредерик Франсуа Шопен – великий композитор. Его считают основоположником польской национальной композиторской школы.
Удивительно, но за все годы своего творчества он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, зато преуспел в другом. Его сочинения для фортепьяно до сих пор считают вершиной мирового пианистического искусства.
История жизни композитора, как и его музыка, трогает до глубины души. Фредерик Франсуа был глубоко несчастным человеком. Тяжелая болезнь, несчастная любовь, тоска по Родине…
Если вы являетесь поклонником творчества этого композитора, наша статья будет для вас полезной. Ниже представлен рейтинг интересных фактов про Шопена. Эта информация поможет вам составить более подробную картину его жизни.
История жизни композитора, как и его музыка, трогает до глубины души. Фредерик Франсуа был глубоко несчастным человеком. Тяжелая болезнь, несчастная любовь, тоска по Родине…
Если вы являетесь поклонником творчества этого композитора, наша статья будет для вас полезной. Ниже представлен рейтинг интересных фактов про Шопена. Эта информация поможет вам составить более подробную картину его жизни.
Тяга к музыке с детства
Фредерик Франсуа с самого детства испытывал сильную тягу к музыке. Это заслуга его матери Теклы Юстины Кшижановская. Молодая женщина имела дворянские корни и получила прекрасное образование. Она охотно учила детей, всему, что знала сама. Французский язык, музыка, пение.
Вскоре Кшижановская заметила, что ее сын обладает уникальными музыкальными способностями. В детстве его сравнивали с Моцартом. Он тоже тонко чувствовал инструмент, свободно импровизировал. Мальчик был очень чувствительным, эмоциональным, музыка порой вызывала у него слезы.
В 5 лет он отыграл свой первый концерт, в 7 сочинил свое первое музыкальное произведение, в 12 стал настоящим пианистом-виртуозом, который во многом превосходил взрослых и опытных музыкантов.
Вскоре Кшижановская заметила, что ее сын обладает уникальными музыкальными способностями. В детстве его сравнивали с Моцартом. Он тоже тонко чувствовал инструмент, свободно импровизировал. Мальчик был очень чувствительным, эмоциональным, музыка порой вызывала у него слезы.
В 5 лет он отыграл свой первый концерт, в 7 сочинил свое первое музыкальное произведение, в 12 стал настоящим пианистом-виртуозом, который во многом превосходил взрослых и опытных музыкантов.
Сестры с музыкальными способностями
Кстати, отец Шопена тоже был интеллигентным человеком. Он работал учителем. В семье царила особая атмосфера, способствующая развитию одаренных детей. Неудивительно, что все они тянулись к знаниям.
У Шопена было три сестры, они тоже проявляли отличительные музыкальные способности, но им было далеко до брата, которого называли вундеркиндом и музыкальным гением.
У Шопена было три сестры, они тоже проявляли отличительные музыкальные способности, но им было далеко до брата, которого называли вундеркиндом и музыкальным гением.
Изобрел прибор для растяжки пальцев
Маленький Фредерик настолько любил музыку, что мог часами просиживать у инструмента. Удивительно, ведь дети не обладают усидчивостью. Судя по всему, это был уникальный ребенок.
Шопен сам изобрел прибор для растяжки пальцев, когда у него возникли трудности с некоторыми сложными аккордами. Он носил его всю оставшуюся жизнь, превозмогая боль. Композитор не снимал его даже ночью. Ради музыки он пошел бы еще не на такие жертвы.
Шопен сам изобрел прибор для растяжки пальцев, когда у него возникли трудности с некоторыми сложными аккордами. Он носил его всю оставшуюся жизнь, превозмогая боль. Композитор не снимал его даже ночью. Ради музыки он пошел бы еще не на такие жертвы.
Мерещились духи и покойники
Великие люди, все без исключения, выглядят странными в глазах окружающих. Поведение Шопена тоже отличалось от типичного, стандартного.
Он говорил о том, что видит призраков. Случай, произошедший во время концерта в 1848 году – прямое тому подтверждение. Шопен прекратил играть и покинул сцену, ничего не объясняя. Потом он признался, что за фортепиано сидели странные существа, которые просили его остановить выступление.
Его возлюбленная Жорж Санд тоже поделилась своими воспоминаниями. В 1838 году они отправились в путешествие в Испанию, по дороге остановились в монастыре. Там произошла неприятная ситуация, Фредерика Франсуа мучили видения.
Не так давно ученым удалось выяснить истинную природу галлюцинаций Шопена. Долгое время считалось, что виноват опиум, который употреблял композитор, чтобы заглушить очередной приступ болезни. Другая версия – биполярное психическое расстройство. На самом деле Шопен страдал от эпилепсии, которая и стала причиной появления «духов и покойников».
Он говорил о том, что видит призраков. Случай, произошедший во время концерта в 1848 году – прямое тому подтверждение. Шопен прекратил играть и покинул сцену, ничего не объясняя. Потом он признался, что за фортепиано сидели странные существа, которые просили его остановить выступление.
Его возлюбленная Жорж Санд тоже поделилась своими воспоминаниями. В 1838 году они отправились в путешествие в Испанию, по дороге остановились в монастыре. Там произошла неприятная ситуация, Фредерика Франсуа мучили видения.
Не так давно ученым удалось выяснить истинную природу галлюцинаций Шопена. Долгое время считалось, что виноват опиум, который употреблял композитор, чтобы заглушить очередной приступ болезни. Другая версия – биполярное психическое расстройство. На самом деле Шопен страдал от эпилепсии, которая и стала причиной появления «духов и покойников».
Привык играть в темноте
Эта странная привычка проявилась еще в детстве. Мальчик зачастую вскакивал посреди ночи и бежал к фортепиано, чтобы сыграть приснившееся ему произведение. Впоследствии Шопен не стал от нее отказываться. Он говорил, что только в такой обстановке чувствует вдохновение.
Будучи известным композитором, Федерик Франсуа даже на званых вечерах просил гасить свет.
Будучи известным композитором, Федерик Франсуа даже на званых вечерах просил гасить свет.
Компьютерная игра «Eternal Sonata», героей – Шопен
«Eternal Sonata» — не первая попытка разработчиков соединить невозможное: видеоигры и классическую музыку. Видимо, таким образом они пытаются приобщить молодое поколению к прекрасному. В качестве главного героя разработчики выбрали Шопена. Ролевая игра позволит окунуться в мир его грез и видений.
Фредерик Франсуа предстает здесь в роли загадочного молодого человека, который должен отыскать лекарство от страшной болезни. Игрокам предстоит провести с ним последние часы его жизни. Игровой мир здесь, не что иное, как воплощение фантазий умирающего Шопена.
Интересный факт: это не единственная компьютерная игра, где Шопен выступает в качестве главного героя. Если вы не любите грустные истории, выбирайте «Frederic: Resurrection of Music». В этой игре Шопен возвращается с того света, чтобы спасти мир музыки от попсы и надоевших лейблов. Будет весело…
Фредерик Франсуа предстает здесь в роли загадочного молодого человека, который должен отыскать лекарство от страшной болезни. Игрокам предстоит провести с ним последние часы его жизни. Игровой мир здесь, не что иное, как воплощение фантазий умирающего Шопена.
Интересный факт: это не единственная компьютерная игра, где Шопен выступает в качестве главного героя. Если вы не любите грустные истории, выбирайте «Frederic: Resurrection of Music». В этой игре Шопен возвращается с того света, чтобы спасти мир музыки от попсы и надоевших лейблов. Будет весело…
Привлекательная внешность
Фредерик Франсуа был очень привлекательным. Субтильное телосложение, длинные волосы, голубые глаза – ангел, а не мужчина. При росте 1,76 м он весил всего 48 килограммов. Правда, в те времена женщины обращали внимание не только на мускулы, а Шопен был очень талантливым человеком.
Благодаря музыкальным способностям и ангельской внешности у него образовался большой круг поклонниц, которые с удовольствием посещали каждое его выступление.
Благодаря музыкальным способностям и ангельской внешности у него образовался большой круг поклонниц, которые с удовольствием посещали каждое его выступление.
Любимый композитор – Моцарт
Выше уже было отмечено, что Шопена нередко сравнивали с Моцартом. Для композитора это была высшая похвала, ведь он считал Вольфганга Амадея гением и восхищался его музыкой.
Шопен не любил нарочитость, нетерпение, необузданность. Ошеломляющие эффекты тоже не приводили его в восторг. Именно поэтому творчество Моцарта пришлось ему по душе. Ведь даже сейчас музыка этого композитора считается самым лучшим вариантом для отдыха и снятия стресса, она спокойна и ненавязчива.
Фредерик Франсуа написал завещание, согласно которому на его похоронах исполнили «Реквием» Моцарта.
Шопен не любил нарочитость, нетерпение, необузданность. Ошеломляющие эффекты тоже не приводили его в восторг. Именно поэтому творчество Моцарта пришлось ему по душе. Ведь даже сейчас музыка этого композитора считается самым лучшим вариантом для отдыха и снятия стресса, она спокойна и ненавязчива.
Фредерик Франсуа написал завещание, согласно которому на его похоронах исполнили «Реквием» Моцарта.
Вальсы Шопена – его дневник
Вальсы Шопена считают «автобиографическим» жанром. Приверженец этой версии – искусствовед Изабелла Хитрик нашла взаимосвязь между реальными событиями, имевшими место в жизни Фредерика Франсуа и этими музыкальными произведениями.
Отношения с Жорж Санд
Жорж Санд – это псевдоним французской писательницы, ее настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Мягко говоря, это была экстравагантная женщина. На момент знакомства с Шопеном ей было за тридцать. За плечами женский монастырь, неудачное замужество, роды, побег от мужа.
Фредерик Франсуа был поражен Санд. Она вела себя очень смело, носила мужской костюм, курила. Шопен назвал ее «отвратительной женщиной». Удивительно, но через некоторое время между двумя таким разными людьми вспыхнули настоящие чувства. Они начали тайно встречаться, потом жили вместе.
Шопен был болен туберкулезом, из-за этого влюбленным пришлось пережить много сложных моментов. Подливали масла в огонь дети Жорж Санд. Через 10 лет после знакомства Шопен и Санд расстались. Композитор очень любил эту женщину, он вспомнил ее даже перед смертью. Шопен сказал такие слова: «Она обещала, что я умру в ее объятьях»…
Фредерик Франсуа был поражен Санд. Она вела себя очень смело, носила мужской костюм, курила. Шопен назвал ее «отвратительной женщиной». Удивительно, но через некоторое время между двумя таким разными людьми вспыхнули настоящие чувства. Они начали тайно встречаться, потом жили вместе.
Шопен был болен туберкулезом, из-за этого влюбленным пришлось пережить много сложных моментов. Подливали масла в огонь дети Жорж Санд. Через 10 лет после знакомства Шопен и Санд расстались. Композитор очень любил эту женщину, он вспомнил ее даже перед смертью. Шопен сказал такие слова: «Она обещала, что я умру в ее объятьях»…
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