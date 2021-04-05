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25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей

25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей (26 фото)

Автор:
05 апреля 2021 16:55
Сообщество : Путешествия
Метки: Исторические факты   забавные факты   исландия   познавательно   путешественнику на заметку   туристу на заметку   факты   хочу все знать   
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Исландия - островное государство на севере Европы с населением около 360 000 человек. Официальный язык - исландский. Столица и крупнейший город - Рейкьявик, там проживает большая часть населения. Это некоторые общие, но скучные факты, которые мы узнаем об Исландии в школе. Но ведь красивейшая страна с потрясающей природой, интересными традициями и богатой историей по определению не может быть скучной!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   забавные факты   исландия   познавательно   путешественнику на заметку   туристу на заметку   факты   хочу все знать   
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13k
Corvus Corax 10 минут назад
"В Исландии и других странах Северной Европы родители нередко оставляют ребенка спать на улице даже при низких температурах. Конечно, малыши при этом тепло одеты, по погоде, но даже в этом случае большинство родителей из других стран вряд ли бы рискнули оставлять своего ребенка на холоде."
В СССР это было нормой. От детских садов и ясель до балконов/улицы.
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5k
hhwost 13 минут назад
вот вам факт об Исландии, который активно замалчивается либерастскими проправительственными СМИ всего мира: Исландия единственная страна мира, которая вышла из кризиса 2007-2008 года без особых потерь. напомню: в 2007-2008 годах лопнул пузырь неолиберальной ипотечной политики пендостана, вызвавший цепную реакцию во всём мире. банкиры и МВФ решили переложить эту проблему на простых людей Земли, в результате чего конкретно в Исландии каждый исландец должен был 15 лет терять 100 евро ежемесячно для погашения долга Исландских банков перед Всемирным банком и банками Евросоюза. а теперь смотрите, как работает настоящая демократия: исландский народ собрался и сказал МВФ: "пошёл Вы на xyz! вы этот кризис замутили - вы и разруливайте! мы ваши косяки оплачивать не намерены!" исландцы разогнали парламент и правительство и приняли новую конституцию, написанную буквально "всенародно", которая освободила страну от власти международных финансов и виртуальных денег.
вот пруф, если интересно: https://zen.yandex.ru/media/fjord/tihaia-revoliuciia-v-islandii-molchanie-mirovyh-smi-5aeededf4826773d1f5514a7https://zen.yandex.ru/media/fjord/tihaia-revoliuciia-v-islandii-molchanie-mirovyh-smi-5aeededf4826773d1f5514a7
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12k
Serg2001 20 минут назад
Какие самые популярные конфеты выпускали в 1986 году? "Мишка в Рейкьявике"! Если кто помнит, этот прикол появился после встречи Горбачёва и Рейгана в Исландии... )
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8k
Клёст 45 минут назад
,,...даже было разработано приложение, которое помогает проверить, не является ли ваш новый знакомый вашим же дальним родственником... ...и они уже знают, насколько тесно связаны между собой...,,)
Не знают!!
Исландцы, я уверен,
нет-нет, да и ходят ,,налево,,))
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