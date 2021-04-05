25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей

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Исландия - островное государство на севере Европы с населением около 360 000 человек. Официальный язык - исландский. Столица и крупнейший город - Рейкьявик, там проживает большая часть населения. Это некоторые общие, но скучные факты, которые мы узнаем об Исландии в школе. Но ведь красивейшая страна с потрясающей природой, интересными традициями и богатой историей по определению не может быть скучной!
Итак, вот несколько интересных и даже несколько необычных фактов об этой прекрасной северной стране. Поехали!
1. Исландия - единственное место в мире, где можно поплавать между двумя тектоническими плитами
Рифт (разлом) Сильфра - единственное место в мире, где можно проплыть между двумя тектоническими плитами. Это трещина между континентами, образовавшаяся из-за разрыва тектонических плит. Некоторые отверстия настолько узкие, что можно коснуться обеих сторон одновременно, то есть и Североамериканского, и Евразийского континентов сразу. Разлом Сильфра расположен в озере Тингвадлаватн в национальном парке Тингведлир на юго-западе Исландии, и в 2004 году он был внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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2. В городе Акюрейри у светофоров красные сердца вместо красных кругов
Во время экономического кризиса 2008 года, который был весьма разрушительным для Исландии, власти города Акюрейри решили поднять настроение своих жителей с помощью каких-то простых и вечных ценностей. Акюрейри - второй по величине город в Исландии, он расположен на севере страны. Холодный климат и долгие ночи не способствуют тому, чтобы быть счастливыми. Как развеселить людей в особенно тяжелое время? Была разработана крупная кампания "Улыбнись сердцем", и светофоры с красными сердечками стали ее частью. Изображения сердец напоминают о том, что нужно оставаться позитивными. Международный символ любви в таком неожиданном месте вызывает улыбку на лице, даже если этого не хочешь.
3. Единственное исконное млекопитающее Исландии - песец
Впервые Исландия была заселена в девятом веке, и тогда единственным местным млекопитающим был песец. Эти животные пришли на остров в конце ледникового периода, попав туда по замерзшему морю. Других животных на остров завезли поселенцы. В Исландии проживает от 8 000 до 10 000 песцов, и их статус в Красном списке Международного союза охраны природы в настоящее время не вызывает беспокойства.
4. Традиционным рождественским подарком считается книга
Исландцы любят читать книги. Исландия издает наибольшее количество книг на душу населения в мире: пять наименований на 1000 исландцев. В 2009 году городская библиотека Рейкьявика выдала в пользование 1,2 миллиона книг, а население Рейкьявика составляет всего 200 000 человек. Но большинство книг продается в определенное время года - с конца сентября до начала ноября. Эта национальная традиция называется Жолабокафлод, или "Рождественский книжный потоп". Книги дарят в ночь на 24 декабря, и люди проводят ночь за чтением. Эта традиция зародилась во время Второй мировой войны, когда из-за валютных ограничений резко уменьшилось количество ввозимой в Исландию подарочной продукции. Так повелось, что книги стали прекрасными рождественскими подарками.
5. Исландцы разработали приложение, которое сообщает им, связаны ли они узами родства с человеком, с которым они хотят встречаться
Население Исландии составляет около 360 000 человек, и на таком маленьком острове с небольшой иммиграцией есть шанс, что у вас есть дальние родственники, о которых вы даже не подозреваете. У исландца также есть шанс случайно встретить их. И эта проблема настолько серьезна, что в 2010 году в Исландии даже было разработано приложение, которое помогает проверить, не является ли ваш новый знакомый вашим же дальним родственником. Íslendinga-App использует информацию из другой базы данных Íslendingabók, или Книги исландцев, - веб-сайта, на котором перечислены все исландцы со времен первых иммигрантов в 11 веке и их родство по отношению друг к другу. Но в приложении Книга исландцев реализована более удобно. Пользователям Android просто нужно нажать на пару кнопок, и они уже знают, насколько тесно связаны между собой.
6. 54 процента исландского народа верят в том, что эльфы на самом деле существуют, и в Рейкьявике есть даже школа эльфов
Согласно данным Школы эльфов (Elfschool), 54 процента исландцев верят, что эльфы реальны, и еще больше людей уважают связанными с этим традиции и мифы. Крошечные домики эльфов можно найти по всей Исландии. Если кто-то хочет узнать больше об эльфах, он может отправиться в специальную школу, где ему расскажут, как эти эльфы выглядят, где и как они живут, всего за один день. Школа обещает познакомить учеников с людьми, которые являются экспертами в этой области, и рассказать множество историй о людях, встречающихся с эльфами.
7. Члены одной семьи могут иметь разные фамилии
Обычно в наше время члены семьи носят свою фамилию, и она сохраняется из поколения в поколение по отцовской линии, но в Исландии существует собственная система фамилий. Во-первых, когда люди женятся, они сохраняют свои фамилии. Если у них рождается сын, его фамилия образуется добавлением суффикса "-сон" к имени отца или матери, а имя девочки - добавлением суффикса "-доттир". Суффиксы буквально означают "сын" и "дочь" соответственно. Таким образом, все члены семьи могут иметь разные фамилии, и не существует фамилий в том виде, в каком мы их понимаем сейчас. Кроме того, с 2019 года исландцы, которые считают себя небинарными, могут вместо этого добавлять суффикс "-bur", что означает "ребенок".
8. В Исландии есть гигантская скала в форме головы слона
Слоновая скала - это базальтовая скала, найденная на островах Вестман в Исландии. Острова Вестман образовались после серии извержений вулканов, и последнее мощное извержение произошло в 1973 году. Считается, что Слоновья скала образовалась именно тогда. Она производит сильное впечатление - только посмотрите на этот "хобот", опущенный в воду! Да и структура базальта похожа на морщинистую кожу слона.
9. Первой в мире демократически избранной женщиной-президентом стала президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир. Это произошло в 1980 году
Вигдис Финнбогадоттир - исландский политик, которая занимала пост четвертого президента Исландии, и она была первой женщиной в мире, которая была демократически избрана президентом страны. На сегодняшний день она также является единственной женщиной-президентом Исландии. Во время президентских выборов 1980 года исландское женское движение сосредоточилось на избрании женщины. В том году Вигдис Финнбогадоттир баллотировалась против трех кандидатов-мужчин и победила с небольшой разницей: она получила 33,6 процента голосов по всей стране, а ближайший соперник - 32,1 процента. После четырех лет пребывания у власти она была очень популярна и была переизбрана снова в 1984 году, и никто не выступал против нее. Затем она выиграла выборы, набрав 94,6 процента голосов в 1988 году, и снова в 1996 году, не встретив сопротивления. Она была президентом дольше всех - четыре срока, пока в 2012 году Олафур Рагнар Гримссон не был избран на свой пятый срок.
10. На исландском есть слово, означающее "поездка с мороженым"
Исландцы могут есть мороженое независимо от температуры, а там бывает действительно холодно. На самом деле они так любят мороженое, что у них есть слово, которое, по сути, означает "ездить и есть мороженое". Слово ísbíltúr сложное. Первая часть слова взята из ísbúð, что означает "магазин мороженого", а вторая часть - bíltúr, что означает "прыжок в машину" и "поездку". Таким образом, вместе они означают поездку на автомобиле, где путешествие важнее пункта назначения, но в какой-то момент вы наслаждаетесь мороженым.
11. Родители в Исландии часто оставляют своих детей спать на улице на морозе
В Исландии и других странах Северной Европы родители нередко оставляют ребенка спать на улице даже при низких температурах. Конечно, малыши при этом тепло одеты, по погоде, но даже в этом случае большинство родителей из других стран вряд ли бы рискнули оставлять своего ребенка на холоде. Однако в Исландии считается, что сон на морозе укрепляет иммунную систему детей и способствует лучшему отдыху. Возможно, в этом есть правда, потому что средняя продолжительность жизни в Исландии составляет 82 года, что на 10 лет больше, чем в среднем в мире.
12. В Исландии нет комаров
В Исландии около 1300 видов насекомых, но нет комаров. Температура в Исландии подвержена резким скачкам - может неожиданно сильно упасть или внезапно повыситься, и это отрицательно влияет на жизненный цикл комара. Ученые считают, что именно по этой причине Исландия - страна, свободная от комаров. Но свято место пусто не бывает... Исландцам приходится бороться с мошками, которые похожи на комаров и тоже кусаются.
13. Родители в Исландии должны выбрать имена для своих детей из утвержденного списка или отправить имя на утверждение в комитет по именам
В Исландии вы не можете называть своего ребенка каким угодно именем. Процесс присвоения имен детям регулируется Исландским комитетом по именам, созданным в 1991 году. Там есть список утвержденных имен, и по состоянию на 2012 год он содержал 1712 мужских имен и 1853 женских имени. Если родители хотят дать своему ребенку имя, которого нет в официально утвержденном списке, они должны отправить его в комитет на утверждение. Комитет оценивает, совместимо ли имя с исландской грамматикой и существует ли вероятность того, что оно вызовет смущение у владельца. До 2019 года все имена должны были иметь грамматический род, но потом это правило было изменено.
14. В Исландии нет ресторанов McDonald's
Первый McDonald’s в Исландии был открыт в 1993 году, но эта сеть ресторанов быстрого питания просуществовала недолго. В 2009 году был закрыт последний ресторан "Макдоналдс", и новых не предвидится. Дело в том, что он пришел в страну позже других сетей, после Burger King и KFC, когда первый энтузиазм и интерес к таким заведениям уже поутих. Момент был упущен, а закрытию последнего ресторана к тому же поспособствовал финансовый кризис 2008 года. И теперь в Исландии можно встретить Taco Bell, KFC и TGI Fridays, но не McDonald’s.
15. Всю страну можно объехать менее чем за 24 часа
Кольцевая дорога - это идеальный способ для туристов познакомиться с пейзажами и культурой Исландии. Ее длина составляет 1332 км, и идет она по окружности страны, не считая Вестфьорда и полуострова Снайфелльснес. Итак, если вы нигде не останавливаетесь и просто хотите насладиться живописной поездкой, можно обогнуть всю Исландию менее чем за 24 часа. Но большинство гидов рекомендуют посвятить осмотру страны не менее 7 дней, чтобы увидеть все достопримечательности, которые может предложить Исландия.
16. Дети получают рождественские подарки от 13 Йольских Парней
Можно сказать, что Йоласвейнары или Йольские Парни - это исландская версия Санта-Клаусов. Их 13, и за 13 дней до Рождества они приносят детям подарки. Дети ставят одну из своих туфель на подоконник, и, если они хорошо себя вели, Йольские Парни приносят им конфеты и небольшие подарки. А если ребенок был непослушным, они оставят ему в обуви гнилую картошку.
17. В Исландии около 130 вулканов, и примерно 30 из них - действующие
Исландия расположена на Срединно-Атлантическом хребте, разделяющем Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Эти тектонические плиты постоянно перемещаются, отдаляясь друг от друга, поэтому пространство между ними заполняется магмой, которая поднимается в виде извержений вулканов. Поскольку Срединно-Атлантический хребет проходит через Исландию, на острове около 130 вулканов, и около 30 из них - активные. Последнее извержение вулкана произошло 19 марта. Это было извержение вулкана Фаградалсфьяль. И извержение настолько яркое, что его можно было увидеть светящимся из космоса.
18. Самая известная еда в Исландии - хот-доги
На данный момент хот-доги - практически национальное блюдо Исландии. Они есть везде: их можно найти на заправках, остановках, ресторанах. Самое известное место, где можно купить хот-дог в Исландии - Baejarins Beztu Pylsur. Название переводится как "лучший киоск с хот-догами в городе". Этот киоск был открыт в 1937 году, и им до сих пор управляет та же семья. Даже такие известные люди, как Билл Клинтон и Ким Кардашьян, посетили это место и попробовали знаменитые хот-доги. Особенность этих хот-догов в том, что вместо свинины или говядины исландцы используют мясо ягненка. Семья, которая управляет этим популярным киоском, также делает свой собственный кетчуп, в состав которого входят яблоки. Вы можете съесть хот-дог с домашним хрустящим луком и сладкой горчицей, а также сырым луком, кетчупом и ремуладом. В августе 2006 года британская газета The Guardian назвала хот-доги Baejarins Beztu Pylsur самыми вкусными в Европе.
19. Цвета флага Исландии символизируют три элемента ландшафта страны
Флаг Исландии представляет собой синее полотнище с белым крестом и красным крестом внутри белого креста, причем они находятся не в центре, а ближе к левой стороне полотнища. Крест символизирует собой христианство, и эта версия флага была принята в 1918 году, когда Исландия получила независимость от Дании. Цвета флага отражают три элемента, составляющих ландшафт страны. Красный - это огонь, производимый вулканами, белый - лед и снег, а синий - горы острова, если смотреть с берега.
20. С 2010 по 2014 год мэр Рейкьявика был комиком, причем без политической подоплеки
Йон Гнарр - известный в Исландии актер и комик, и, судя по всему, политик. В 2009 году он основал Лучшую партию и пригласил присоединиться к ней других людей, не имевших никакого отношения к политике. Эта вечеринка должна была стать пародией и оживить политический мир Исландии. Затем, в 2010 году, комик выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Рейкьявика. Это тоже было шутка, сатирический жест. Но, ко всеобщему удивлению, он на самом деле выиграл выборы и проработал мэром с 2010 по 2014 год.
21. Рейкьявик - самая северная столица мира
Столица Исландии Рейкьявик - самая северная в мире столица суверенного государства. Если вам интересно, какой город является самым северным в Исландии, то это город Сиглуфьордур с населением 1300 человек. А самый северный город в мире - Лонгйир на Шпицбергене, Норвегия, с населением около 2300 жителей.
22. С 1924 по 1984 год в Рейкьявике было запрещено держать собак в качестве домашних животных
В столице страны Рейкьявике людям было запрещено заводить собак в качестве домашних животных с 1924 по 1984 год. И не потому, что кто-то из власть предержащих ненавидел собак или что-то в этом роде. Было обнаружено, что собаки являются переносчиками эхинококкоза, тяжелого паразитарного заболевания человека и животных, которое развивается при внедрении в различные органы личинки ленточного глиста - эхинококка. Эти ленточные черви опасны, потому что вызывают кишечные инфекции, необратимую слепоту и смерть. Поэтому людям не разрешалось держать собак в качестве домашних животных в пределах города. Сейчас такого запрета нет, но жителям Рейкьявика по-прежнему требуется разрешение на владение собакой. Также владельцы собак обязаны их микрочипировать и вакцинировать.
23. 1 марта - День пива в Исландии
Пиво - популярный напиток среди исландцев, поэтому вас может удивить, что пиво долгое время было незаконным. Сначала, в 1915 году, Исландия запретила весь алкоголь, но в 1921 году запрет на красные и розовые испанские и португальские вина был снят, поскольку Испания пригрозила прекратить импорт исландской соленой трески, которая была крупнейшим экспортным товаром страны. Позже запрет стал еще менее жестким, и с 1935 по 1989 год он распространялся только на пиво с содержанием алкоголя более 2,25%. Окончательно запрет на пиво был снят 1 марта 1989 года, через 74 года после его введения. Теперь этот день отмечается как День пива или Бьордагур по-исландски.
24. Исландский парламент - старейший парламент в мире
Национальный парламент Исландии называется Альтинг ("всеобщее собрание"). Это старейший парламент в мире, который работает по сей день. Впервые он был основан в 930 году и находился в том месте, которое мы теперь знаем как Национальный парк Тингвеллир. Все свободные люди могли присутствовать на собрании, и это было самым большим светским событием года. Даже когда исландцы подчинялись власти норвежского короля в 13 веке и находились под контролем датской монархии с конца 14 века, Альтинг все еще существовал в той или иной форме - вплоть до 1800 года, когда он был распущен королевским указом. Альтинг был восстановлен в Рейкьявике и снова собран в 1845 году.
25. В Исландии нет общественной железной дороги
В Исландии нет общественной железнодорожной системы. Существовали некоторые предложения по поводу ее создания, но ни одно из них не было реализовано. При этом отдельные железнодорожные пути имеются - например, железная дорога для строительства портовых волноломов или еще одна, для транспортировки продуктов и материалов на одну из первых промышленных ферм в стране. Основными причинами отказа от создания системы железных дорог общего пользования являются небольшая численность населения и суровые экологические условия, а также развитая дорожная инфраструктура и конкуренция с автомобилями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В СССР это было нормой. От детских садов и ясель до балконов/улицы.
вот пруф, если интересно: https://zen.yandex.ru/media/fjord/tihaia-revoliuciia-v-islandii-molchanie-mirovyh-smi-5aeededf4826773d1f5514a7https://zen.yandex.ru/media/fjord/tihaia-revoliuciia-v-islandii-molchanie-mirovyh-smi-5aeededf4826773d1f5514a7
Не знают!!
Исландцы, я уверен,
нет-нет, да и ходят ,,налево,,))