25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей

Вигдис Финнбогадоттир - исландский политик, которая занимала пост четвертого президента Исландии, и она была первой женщиной в мире, которая была демократически избрана президентом страны. На сегодняшний день она также является единственной женщиной-президентом Исландии. Во время президентских выборов 1980 года исландское женское движение сосредоточилось на избрании женщины. В том году Вигдис Финнбогадоттир баллотировалась против трех кандидатов-мужчин и победила с небольшой разницей: она получила 33,6 процента голосов по всей стране, а ближайший соперник - 32,1 процента. После четырех лет пребывания у власти она была очень популярна и была переизбрана снова в 1984 году, и никто не выступал против нее. Затем она выиграла выборы, набрав 94,6 процента голосов в 1988 году, и снова в 1996 году, не встретив сопротивления. Она была президентом дольше всех - четыре срока, пока в 2012 году Олафур Рагнар Гримссон не был избран на свой пятый срок.