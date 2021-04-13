20 удивительных фактов о Китае

В Китае стало модной тенденцией копировать города и деревни из живописных уголков мира. Горнодобывающая компания China Minmetals решила повторить австрийский город Гальштат и построила его реплику. Она почти идентична оригиналу. Ключевые объекты, выбранные для имитации, - приходская церковь и знаменитый фонтан. Законов, запрещающих строительство городов-копий в другой части мира, не существует, и никаких разрешений на такое строительство не требуется. Александр Шойц, в то время мэр Гальштата, посетил место открытия в 2012 году и подписал соглашение о культурном обмене. Вместо того, чтобы сердиться на копию Гальштата в Китае, он увидел в этой ситуации возможности для развития туризма в своем родном городе.