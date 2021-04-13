20 удивительных фактов о Китае

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Китай - одна из крупнейших стран мира с самым высоким в мире населением. В 2020 году здесь проживало более 1,4 миллиарда человек. Это страна с богатейшей историей, древними традициями и уникальной культурой. И сколько бы мы ни слышали или читали о ней - всегда найдутся еще 20 фактов, от которых наши глаза округлятся в изумлении.
1. В Китае очень древняя система астрологических знаков, настолько интересная, что используется во всем мире
Китайский зодиак - это схема, в которой каждый год соответствует животному и его предполагаемым характерным свойствам, согласно 12-летнему циклу. Основан на лунном календаре. Животные по порядку: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Все животные связаны со своей стихией: деревом, землей, водой, огнем и металлом. Также им присваивается знак Инь или Ян, в зависимости от года.
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2. В Китае 55 объектов ЮНЕСКО
В Китае 37 объектов культурного наследия, 14 природных объектов и четыре горных хребта, включенных в список ЮНЕСКО. К ним относятся гора Тайшань, знаменитая Великая Китайская стена, музей Peking Man Site в Чжоукоудяне, пещеры Могао, мавзолей первого императора Цинь, императорские дворцы династии Мин и др. Такое же количество - 55 объектов ЮНЕСКО - есть еще только в Италии.
3. Вареные в мальчишечьей моче яйца - традиционное китайское лакомство
В уезде Дунъян (провинция Чжэцзян) это блюдо традиционно готовят каждую весну. Яйца маринуют и варят с мочой мальчиков - в возрасте до 10 лет. Блюдо называется "тонг зи дан" ("яйцо мальчика"). Эта традиция существует уже сотни лет и внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
4. В Китае едят собак, чтобы отпраздновать лето
Каждый год в честь летнего солнцестояния в Юйлине, городе на юго-западе Китая, едят собак. Лишь за один день во время застолья съедают мясо тысяч собак. Считается, что оно дает удачу и крепкое здоровье. Событие называется "Юйлинь личи", Фестиваль собачьего мяса. В 2014 году количество собак, съеденных на фестивале, упало примерно до 4000. Раньше эта цифра доходила до 10 000.
5. В Китае есть собственная австрийска деревушка
В Китае стало модной тенденцией копировать города и деревни из живописных уголков мира. Горнодобывающая компания China Minmetals решила повторить австрийский город Гальштат и построила его реплику. Она почти идентична оригиналу. Ключевые объекты, выбранные для имитации, - приходская церковь и знаменитый фонтан. Законов, запрещающих строительство городов-копий в другой части мира, не существует, и никаких разрешений на такое строительство не требуется. Александр Шойц, в то время мэр Гальштата, посетил место открытия в 2012 году и подписал соглашение о культурном обмене. Вместо того, чтобы сердиться на копию Гальштата в Китае, он увидел в этой ситуации возможности для развития туризма в своем родном городе.
6. В Китае только один часовой пояс
Несмотря на то, что Китай занимает большую территорию, в нем используют только один часовой пояс. Страна охватывает пять географических часовых поясов, но было принято решение везде использовать пекинское время - для поощрения национального единства. Таким образом, хотя восход солнца на востоке страны наступает утром в обычное для восхода время, на западе страны он регистрируется позже.
7. Слово "Аоюнь", означающее "Олимпийские игры", одно время было очень популярным детским именем в Китае
Имя "Аоюнь" приобрело популярность начиная с 1992 года. Тогда Китай подал заявку на проведение Олимпиады в 2000 году. В 1992 году было зарегистрировано около 680 младенцев по имени Аоюнь. После того, как Китай был выбран местом проведения Олимпийских игр, запланированных на 2008 год, еще 553 ребенка получили имя Аоюнь. По оценкам, 92% зарегистрированных под именем Аоюнь - мужчины.
8. В Китае есть свой "йети"
В китайском фольклоре есть рассказы о человеке или звере, который живет в лесу и упоминается как Йерен, что означает "дикий человек". В 1970 году была проведена экспедиция по поиску так называемого дикого человека после того, как появились сообщения о том, что его видели в районе Шеннунцзя провинции Хубэй. Образцы волос, следы и рассказы очевидцев добавили загадочности этому существу, но по состоянию на 2021 год его так и не нашли.
9. Самый большой дворец в мире находится в Китае
Императорский дворец в Пекине, построенный в 15 веке, - самый большой дворец в мире. В строительстве было задействовано около миллиона рабочих, проектировали его три архитектора. Дворец состоит из 980 зданий с 9000 комнатами. Здания занимают общую площадь 178 акров (0,7 квадратных километра). Императорский дворец занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой дворец в мире и внесен в список наследия ЮНЕСКО.
10. В Китае самая большая железнодорожная сеть в мире
Железнодорожная сеть в Китае настолько велика, что если сложить вместе все другие высокоскоростные железнодорожные линии в мире, их длина все равно будет меньше, чем у китайской. В 2017 году ее протяженность составляла 19 999 километров. Ожидается, что к 2025 году система расширится еще на 14 999 километров.
11. Китайцам разрешено иметь не более двух детей на семью
До конца 2015 года в Китае разрешалось иметь только одного ребенка. Этот закон был принят коммунистической партией в 1970-х годах, чтобы замедлить резкий рост населения. Тогда были введены методы контрацепции и запрет иметь более одного ребенка. 1 января 2016 года был принят новый закон, разрешающий парам иметь двоих детей.
12. В Китае находится второй по величине торговый центр в мире
Торговый центр South China Mall в Дунгуане - второй по величине торговый центр в мире по арендной площади. Он также является вторым по величине в мире по общей площади. Торговый центр открылся в 2005 году и около десяти лет бездействовал. После ремонта торговый центр в 2018 году стал популярным местом для покупок. Также в нем был оборудован кинотеатр в стиле IMAX и тематический парк.
13. В Китае есть торговые автоматы по продаже живых крабов
В 2010 году первый торговый автомат по продаже живых крабов был установлен на станции метро в Нанкине, Китай. Торговые автоматы популярны по всему миру, но в Азии они занимают особое место. Аппарат продает около 200 крабов в день, цены зависят от веса. Производители настолько уверены в своем товаре, что если вдруг попадется дохлый краб, взамен обещают дать трех живых.
14. В Китае нашли самый старый алкоголь в мире
Многие страны производят алкоголь путем ферментации на протяжении сотен лет. Но в Китае есть самые старые свидетельства употребления алкогольных напитков. В неолитической деревне в долине Хуанхэ в Китае во время раскопок были найдены глиняные горшки. Эти горшки содержали жидкий осадок, который показывает признаки брожения. Типичные ферментированные напитки включают вино из ягод, медовуху и рисовое пиво. Эти горшки были доказательством того, что ферментированные напитки производились еще в 7000 году до нашей эры, что делает их самыми древними артефактами, демонстрирующими производство алкоголя.
15. Панды родом из Китая
Большая панда, или просто панда, родом из южно-центрального Китая и в дикой природе обитает только на своей родине. Панды живут в районах горных хребтов, в основном в регионе Сычуань, а также в Шэньси и Ганьсу. 99% их рациона состоит из бамбука, который можно найти только на определенных высотах. По состоянию на 2015 год в дикой природе Китая обитало около 1864 панд. К сожалению, эти животные находятся под угрозой исчезновения, и ожидается, что их популяция неминуемо будет сокращаться.
16. В Китае установлен рекорд по игре в "человеческое домино"
23 июля 2016 года компания Ayd Group, производящая матрасы, попыталась побить мировой рекорд Гиннеса. Они заставили 2016 сотрудников выстроиться в очередь с привязанными к спинам матрасами, чтобы сыграть в самое большое в мире "человеческое домино". Один за другим они падали друг на друга как костяшки домино, и уже через 15 минут новый мировой рекорд был установлен.
17. Китайский Новый год длится две недели
Китайский Новый год является официальным семидневным праздником, который часто продлевается до двух недель. Фиксированной даты у него нет. Он следует лунному календарю и может выпасть на разные даты с конца января по середину февраля.
18. В Китае есть тематический парк, в котором работают карлики
"Королевство маленьких людей" - это тематический парк в Китае, расположенный недалеко от Куньмина. Он создан с цель дать работу людям с карликовостью, поскольку поиск работы в Китае для них - сложная задача. Создателей парка много раз критиковали за то, что он эксплуатирует эту тему. Посетители парка приходят посмотреть живые представления - балет, танцы, пение. В парке работает около 100 карликов разного возраста.
19. В Китае жить в пещере по-прежнему вполне нормально
Яодун, или "дом-пещера", - это тип жилища, которое все еще популярно в Китае сегодня. Земляные укрытия, созданные в естественных образованиях пещер, до сих пор существуют по всей стране. По оценке 2006 года, около 40 миллионов человек жили в таких пещерах на севере Китая. Некоторые из самых ранних яодунов были созданы еще в бронзовом веке. Яодуны сохраняют прохладу летом и тепло зимой.
20. Китайская курносая черная обезьяна обитает на больших высотах
Обитающая в южной провинции Юньнань черная курносая обезьяна живет в экстремальных условиях. Помимо людей, это единственный другой примат, который живет и выживает на таких больших высотах. Лучше всего они выживают в лесах, расположенных на высоте от от 3000 до 4500 метров. Курносые обезьяны со временем эволюционировали, чтобы адаптироваться к окружающей среде, и являются одними из самых легко приспосабливающихся приматов на Земле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У нас национальную идею подменили, когда навязяли новую религию и уничтожили практически все события с летописями и тд. лет эдак 1000 назад.
А у китайцев - с этим делом строго было...
У них история не переиначена и не переписана, они ее чтят..
У нас до сих пор из Волхова под Новгородом идолов богов поднимают, которых во времена крещения Руси туда сбрасывали...
Ну и какой же средний рост у этого самого высокого в мире населения?
А мы все миндальничаем..