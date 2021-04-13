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20 удивительных фактов о Китае

20 удивительных фактов о Китае (21 фото)

Автор:
13 апреля 2021 16:40
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   китай   необычные_факты   познавательно   факты   факты в картинках   факты о странах   хочу все знать   
1154
21
Китай - одна из крупнейших стран мира с самым высоким в мире населением. В 2020 году здесь проживало более 1,4 миллиарда человек. Это страна с богатейшей историей, древними традициями и уникальной культурой. И сколько бы мы ни слышали или читали о ней - всегда найдутся еще 20 фактов, от которых наши глаза округлятся в изумлении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные факты   китай   необычные_факты   познавательно   факты   факты в картинках   факты о странах   хочу все знать   
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6  комментариев
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40k
Александр 3 часа назад
да блин у них даже обезьяны на китайцев похожи...
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11k
Великий Кормчий Час назад
А что мы хотим?
У нас национальную идею подменили, когда навязяли новую религию и уничтожили практически все события с летописями и тд. лет эдак 1000 назад.
А у китайцев - с этим делом строго было...
У них история не переиначена и не переписана, они ее чтят..
У нас до сих пор из Волхова под Новгородом идолов богов поднимают, которых во времена крещения Руси туда сбрасывали...
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515
Симплекс Час назад
"Китай - одна из крупнейших стран мира с самым высоким в мире населением"

Ну и какой же средний рост у этого самого высокого в мире населения?
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
и ни слова о том, что китайцы умеют летать

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76
Ольга Т 2 часа назад
Китай за 30 лет поднялся так, как мы все это время только с колен встаем и все никак не встанем. У них развивается сеть жд сообщений, мы тем временем пригородные электрички снимаем, они строят по 100 аэропортов в год, мы же по 100 аэропортов в год закрываем и т.д. Да и демография по 2 ребенка в семье - тоже оправдана.
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22k
Владимир Ольга Т 2 минуты назад
Потому что свой майдан они танками втоптали в брусчатки, и клали на всех..
А мы все миндальничаем..
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