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20 любопытных утюгов из прошлого: красивые же вещи делали

20 любопытных утюгов из прошлого: красивые же вещи делали (22 фото)

Автор:
03 апреля 2021 12:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   газовые   красота   прошлое   угольные   утюги   форма   
1028
22

Быть красивым, не мятым, в гладкой одежде, спать на выглаженном белье., заодно потравив всяких постельных гадов - к этом человек стремился всегда. И конечно же изобретал разные приспособления для осуществления этих своих желаний

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Метки: Исторические факты   газовые   красота   прошлое   угольные   утюги   форма   
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Константин 57 минут назад
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Злобный Члегр 58 минут назад
Комментарий к фото
Улика? Иначе зачем линейка?
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16k
Злобный Члегр 59 минут назад
Комментарий к фото
Типо могилка? Оригинально.
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266
Сергей 2 часа назад
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для изгнания бесов?
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