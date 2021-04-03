20 любопытных утюгов из прошлого: красивые же вещи делали

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Быть красивым, не мятым, в гладкой одежде, спать на выглаженном белье., заодно потравив всяких постельных гадов - к этом человек стремился всегда. И конечно же изобретал разные приспособления для осуществления этих своих желаний
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Жидкотопливные утюги горючим для которых служили, как правило, керосин, спирт или сжиженный газ.
Авторский пост
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