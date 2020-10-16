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Прадедушки технического прогресса: 20 гениальных изобретений прошлого дошедших до нас

Прадедушки технического прогресса: 20 гениальных изобретений прошлого дошедших до нас (22 фото)

Автор:
16 октября 2020 12:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: гениально   изобретения   интересное   исторические факты   прогресс   прошлое   
1912
22

Все с чего-то начиналось. И все то, чем мы сегодня владеем, то что дает нам технический прогресс, имеет своих прадедушек - изобретения из прошлого, подтолкнувшие к развитию этого самого прогресса, хотя иногда они задумывались как нечто иное и не ожидали своего развития...

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Метки: гениально   изобретения   интересное   исторические факты   прогресс   прошлое   
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Алексей 58 минут назад
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SerGProS 15 минут назад
Прадедушки технического прогресса: 20 гениальных изобретений прошлого дошедших до нас
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