Прадедушки технического прогресса: 20 гениальных изобретений прошлого дошедших до нас

Все с чего-то начиналось. И все то, чем мы сегодня владеем, то что дает нам технический прогресс, имеет своих прадедушек - изобретения из прошлого, подтолкнувшие к развитию этого самого прогресса, хотя иногда они задумывались как нечто иное и не ожидали своего развития...