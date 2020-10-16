Прадедушки технического прогресса: 20 гениальных изобретений прошлого дошедших до нас

Все с чего-то начиналось. И все то, чем мы сегодня владеем, то что дает нам технический прогресс, имеет своих прадедушек - изобретения из прошлого, подтолкнувшие к развитию этого самого прогресса, хотя иногда они задумывались как нечто иное и не ожидали своего развития...
Прадедушка радаров: акустическая локация, позволяющая услышать приближение вражеской авиации
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Эти средства звукового наблюдения использовались вплоть до Второй мировой войны, а затем начали уступать место появившимся радиолокационным станциям.
Один из вариантов акустического прибора, использовавшийся во время Второй мировой в немецких войсках, 1939 год. По некоторым данным, с его помощью удавалось обнаружить вражеский самолет на расстоянии до 12 км
Камера в револьвере, 1938 год, Нью-Йорк. Практически будущие смартфоны, только пуля мешает (съемка происходила вместе с выстрелом), особенно если делать селфи...
Фортепиано в постели. Сегодня у вас ноутбук на таких подставках, а у них пока только музыка
Сегодня у нас есть слинги, рюкзаки и прочие приспособления для младенцев. А вот как их носили раньше
Пистолет-пулемет M-3 с изогнутым дулом для стрельбы из-за угла. 1953 г. США. Сегодня такое оружие более совершенно и работает с помощью системы линз и зеркал, тогда его просто загнули
Инфракрасная прожарка индейки. Сегодняшний гриль, микроволновка и шаурма благодарны своему предку...
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