Как выглядел протез носа, который один голландец сделал себе в 18 веке

К сожалению, информации об этом протезе не так много. Известно, что 28-летний голландец, который жил в Амстердаме в 18 веке, потерял нос и большую часть неба из-за "неприятного случая". Его рот и нос вместе образовали ужасную дыру - он не мог говорить и принимать пищу. Сконструировав себе протез, он снова смог говорить и получил возможность есть и пить.