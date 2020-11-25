Как выглядел протез носа, который один голландец сделал себе в 18 веке

В 18 веке один неизвестный 28-летний житель Амстердама лишился носа и части нёба, после чего сам сконструировал себе протез. Его история ужасна и в то же время невероятна. Сейчас этот протез - один из самых необычных экспонатов Музея Вролика в Амстердаме.
К сожалению, информации об этом протезе не так много. Известно, что 28-летний голландец, который жил в Амстердаме в 18 веке, потерял нос и большую часть неба из-за "неприятного случая". Его рот и нос вместе образовали ужасную дыру - он не мог говорить и принимать пищу. Сконструировав себе протез, он снова смог говорить и получил возможность есть и пить.
По данным Музея Вролика, где сейчас находится экспонат, причина травмы лица мужчины неизвестна. Среди возможных версий - сифилис, который был достаточно распространен в то время, особенно в морских державах, вроде Голландии. Также специалисты полагают, что это мог быть туберкулез, или же действительно несчастный случай.
Удивительно то, что в то время в Европе еще не было развито искусство протезирования. Этот протез датируется началом 18 века, еще задолго до того, как хирурги начали сооружать протезы для солдат, которые, например, потеряли части тела. Поэтому этот голландец поистине проявил чудеса изобретательности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально
- 20 интересных фото из прошлого, проливающих свет на историю, которые стоит увидеть каждому
- Самоизоляция из 17-го века: как британцы справлялись с бубонной чумой
- История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов
- Животные в противогазах во время Первой мировой войны
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...