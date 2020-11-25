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Как выглядел протез носа, который один голландец сделал себе в 18 веке

Как выглядел протез носа, который один голландец сделал себе в 18 веке (4 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: 18 век   исторические факты   история   протез   протезы   прошлое   факты   фото   
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В 18 веке один неизвестный 28-летний житель Амстердама лишился носа и части нёба, после чего сам сконструировал себе протез. Его история ужасна и в то же время невероятна. Сейчас этот протез - один из самых необычных экспонатов Музея Вролика в Амстердаме.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 18 век   исторические факты   история   протез   протезы   прошлое   факты   фото   
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