Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего

"...Всадники входят [на площадку для упражнений] полностью вооруженными, а те, кто занимает верхнее положение в верховой езде, носят позолоченные шлемы из железа или бронзы, чтобы привлечь внимание зрителей. В отличие от шлемов, предназначенных для активной службы, они не закрывают только голову и щеки, но сделаны так, чтобы облегать лицо всадников с отверстиями для глаз ... На шлемах свисают желтые перья, которые являются предметом декора. По мере того, как лошади движутся вперед, малейший ветерок добавляет красоту этим перьям. Они несут продолговатые щиты более легкого типа, чем те, которые используются в боевых действиях, так как ловкость и умения стрелка являются объектами упражнения, и они улучшают внешний вид своих щитов украшениями. Вместо нагрудников всадники носят тесные кожаные куртки, расшитые алым, красным, синим и другими цветами. На ногах они носят узкие брюки, не такие просторные, как у парфян и армян. Лошади имеют тщательно сделанный по размеру шлем на лоб, а также боковые доспехи...." Из книги Арриана Никомидийского