Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего

Скажи какому-нибудь сегодня - покажи маску и человек покажет медицинскую на его лице. Конечно нет никакого сравнения с шлемами-масками из прошлого, представляющие собой защиту от оружия, а не от вирусов, но как же они прекрасны. Вы согласны?
По словам Арриана Никомидийского, римского губернатора провинции, шлемы-маски использовались исключительно на конных парадах и спортивных имитационных боях, которые назывались «гимназия гиппика».
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Hippika гимназии ( греческий : ἱππικὰ γυμνάσια , «конные упражнения») это ритуальные турниры в исполнение конницы Римской империи как практика своих навыков и демонстрация знаний. Они проходили на плацу, расположенном за пределами форта, и вовлекали кавалерию, тренирующуюся в маневрировании и обращении с оружием, таким как дротики и копья
"...Всадники входят [на площадку для упражнений] полностью вооруженными, а те, кто занимает верхнее положение в верховой езде, носят позолоченные шлемы из железа или бронзы, чтобы привлечь внимание зрителей. В отличие от шлемов, предназначенных для активной службы, они не закрывают только голову и щеки, но сделаны так, чтобы облегать лицо всадников с отверстиями для глаз ... На шлемах свисают желтые перья, которые являются предметом декора. По мере того, как лошади движутся вперед, малейший ветерок добавляет красоту этим перьям. Они несут продолговатые щиты более легкого типа, чем те, которые используются в боевых действиях, так как ловкость и умения стрелка являются объектами упражнения, и они улучшают внешний вид своих щитов украшениями. Вместо нагрудников всадники носят тесные кожаные куртки, расшитые алым, красным, синим и другими цветами. На ногах они носят узкие брюки, не такие просторные, как у парфян и армян. Лошади имеют тщательно сделанный по размеру шлем на лоб, а также боковые доспехи...." Из книги Арриана Никомидийского
Шлем Кросби-Гаррет — древнеримский шлем, изготовленный из медного сплава примерно в I - III веке нашей эры
Шлем-маска элитной римской кавалерии
Согласно экспериментам, проведенным Маркусом Юнкельманном, маска поглощала большинство атак меча, лука или копья, и только прямое попадание стрелы представляло реальную угрозу. Слух снижен на 50%, как и у других кавалерийских шлемов с большими щеками, закрывающими уши. Зрение ухудшается на 30%, поскольку отверстия для глаз не обязательно должны быть очень большими, потому что они находятся прямо перед глазами. Большую проблему представлял пот.
Кавалерийский шлем Неймегена, вторая половина I века, МузейХет Валкхоф , Неймеген (Нидерланды)
Шлем Рибчестера. Церемониальный бронзовый парадный шлем римской кавалерии с лицевой маской, примерно 1-2 век нашей эры
Кавалерийский шлем с маской для лица, найденный в Новиомагусе (плато Копс), Museum het Valkhof, Неймеген (Нидерланды)
Лицевая маска кавалерийского шлема, второй век, из Дарномагуса (Дормаген), Рейнишес Ландесмузеум, Бонн (Германия)
Для справки - шлемы, которые вы чаще всего видите в фильмах про римских легионеров известны как тип Вайзенау (Weisenau), по месту находки некоторых экземпляров
Шлем Нидербибер (Niederbieber) - в конструктивном и компоновочном плане он является прямым продолжением шлемов типа Вайзенау (Weisenau)
Нидербибер использовался в конце второго - в третьем веках, как в пехотных, так и в кавалерийских частях. По сравнению с Вайзенау имел удлиненную по вертикали затылочную часть, защищавшую шею, треугольный выступ в лобовой части вместо более короткого полукруглого, а также две металлические дуги, собранные крестом сверху на корпусе, которые обеспечивали дополнительные прочность и защиту.
Саллер (Саллет, Салад или Salade) тип шлема позднего рыцарства. Его использование ограничено 15 веком, периодически встречался в начале 16 века и был заменен закрытыми шлемами, морионами, кабассетами и бургонетами.
Его носили солдаты Ларайтского Стандарта. Салад был полушлемом. У него сзади были изогнутые поля, они защищали шею и плечи
Армет (армэ), шлем XV века. Шлем жабья голова XV века
Армет часто путают с саладом. Но у них всё же есть отличия. У армета имелись вращающиеся щёчные пластины. Они поднимались вверх и в сторону от лица с забралом. Этот шлем полностью закрывал лицо рыцаря и был более подогнан под голову владельца, чем другие средневековые европейские шлемы.
Миланский бургонет с лицом ужасающего дракона
Бургиньот, Бургонет — тип европейского шлема эпохи Возрождения. Бургундский шлем характеризовался сильно вытянутым назад скруглённым корпусом, снабжённым жёстким или подвижным назатыльником. Спереди снабжался направленным вверх козырьком
Немецкий шлем середины XVI века
Этот шлем примечателен трехмерной фигурой головы петуха в центре козырька, которая является выдающимся образцом скульптуры из стали и не имеет аналогов
Авторский пост
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