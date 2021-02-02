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Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего

Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего (26 фото)

Автор:
02 февраля 2021 12:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   красота   маски   римляне   средневековье   турниры   шлемы   
749
26

Скажи какому-нибудь сегодня - покажи маску и человек покажет медицинскую на его лице. Конечно нет никакого сравнения с шлемами-масками из прошлого, представляющие собой защиту от оружия, а не от вирусов, но как же они прекрасны. Вы согласны?

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Метки: Исторические факты   красота   маски   римляне   средневековье   турниры   шлемы   
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Yasen_Perec Полчаса назад
Это не ваши тряпочки: средневековые шлемы, которые защищают от всего
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