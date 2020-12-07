FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 506 постов • 149 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
"Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера

"Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера (29 фото)

Автор:
07 декабря 2020 18:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические факты   история   прошлое   события   титаник   факты   фото   это интересно   
4141
29
История "Титаника" - одна из самых известных и трагических в мире. Все с нетерпением ждали его спуска на воду, читая рассказы о грандиозных размерах, неслыханной роскоши, продуманного проектирования "непотопляемого лайнера". А в один миг этот гигант пошел ко дну с тысячей пассажиров - это событие оставило свой след в истории и бесповоротно потрясло мир. Взглянем на редкие фото, сделанные после крушения легендарного лайнера в 1912 году.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: исторические факты   история   прошлое   события   титаник   факты   фото   это интересно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Мэйсон Второй 49 минут назад
Последняя прям продолжение фильма "Титаник". Правда со слов Роуз всё было не так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото) Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото) Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели Как россияне путешествуют во времени, используя современные технологии Как россияне путешествуют во времени, используя современные технологии В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов В 50-х ядерные взрывы были аттракционом для туристов 7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально 7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально Любопытные факты о кельтских узлах: что скрывают эти замысловатые узоры? Любопытные факты о кельтских узлах: что скрывают эти замысловатые узоры?
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души
3
24
15 снимков чудес природы, которые поразят вас до глубины души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Эксклюзивный McLaren Senna XP «Master of Monaco» выставлен на продажу
0
4
Эксклюзивный McLaren Senna XP «Master of Monaco» выставлен на продажу
Новости автоаукционов: Artcurial, Париж, Елисейские поля 2020
0
1
Новости автоаукционов: Artcurial, Париж, Елисейские поля 2020
Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото)
Как живет и чем занимается подросшая «самая красивая девочка в мире» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#интересное#СССР#смешные#на различный вкус#сша#дтп#красиво
#история#прикол#в мире#кино#настроение#деньги#позитив#фотографии#картинки#россия
#юмор#факты#прикольные#люди#подборка#познавательно#природа#война#космос#авария

На что жалуетесь?

Вернуться