"Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера

"Титаник" вышел в первый рейс из Саутгемптона, Англия, в среду, 10 апреля 1912 года. В тот день лайнер взял на борт пассажиров из французского Шербура, в четверг - из ирландского Квинстауна. На борту оказалось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа. Судно взяло курс на Нью-Йорк, куда оно должно было прибыть в следующую среду утром. Но путешествие так и не состоялось. Лайнер столкнулся с айсбергом в воскресенье в 23:45, и затонул два с половиной часа спустя. 815 пассажиров и 688 членов экипажа погибли, а 705 были спасены судном "Карпатия", принявшим сигнал бедствия.