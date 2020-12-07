"Титаник": редкие снимки после катастрофы легендарного лайнера

История "Титаника" - одна из самых известных и трагических в мире. Все с нетерпением ждали его спуска на воду, читая рассказы о грандиозных размерах, неслыханной роскоши, продуманного проектирования "непотопляемого лайнера". А в один миг этот гигант пошел ко дну с тысячей пассажиров - это событие оставило свой след в истории и бесповоротно потрясло мир. Взглянем на редкие фото, сделанные после крушения легендарного лайнера в 1912 году.
Судно "Титаник" строилось в течение трех лет на верфи "Харленд энд Вулф" в Белфасте, Великобритания, вместе с лайнером "Олимпик". Для этих гигантов подготовили специально оборудованные столярные и котельные мастерские, и предоставили место, обычно занимаемое тремя стапелями. Спуск судна на воду состоялся 31 мая 1911 года. Перед отправлением в первый рейс "Титаник" инспектировали сотрудники Министерства торговли Великобритании.
Фредерик Флит - британский моряк, который 14 апреля 1912 года первым увидел айсберг, погубивший "Титаник"
"Титаник" вышел в первый рейс из Саутгемптона, Англия, в среду, 10 апреля 1912 года. В тот день лайнер взял на борт пассажиров из французского Шербура, в четверг - из ирландского Квинстауна. На борту оказалось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа. Судно взяло курс на Нью-Йорк, куда оно должно было прибыть в следующую среду утром. Но путешествие так и не состоялось. Лайнер столкнулся с айсбергом в воскресенье в 23:45, и затонул два с половиной часа спустя. 815 пассажиров и 688 членов экипажа погибли, а 705 были спасены судном "Карпатия", принявшим сигнал бедствия.
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Тот самый айсберг
Выжившие на "Титанике" были спасены около 04:00 15 апреля. Пароход "Карпатия" всю ночь шел на большой скорости, уворачиваясь от многочисленных айсбергов, приняв сигнал бедствия и поспешив на помощь. Когда вечером 18 апреля "Карпатия" прибыла на пирс 54 в Нью-Йорке после трудного пути, на причале его встречали около 40 000 человек. Через три дня после крушения, публике стали известны все шокирующие масштабы катастрофы.
Спасшиеся пассажиры "Титаника" подплывают на шлюпках к судну "Карпатия"
Преобладающей реакцией людей были шок и возмущение: "Почему было так мало спасательных шлюпок? Почему Исмей (Джозеф Брюс Исмей, был самым высокопоставленным лицом среди выживших) спас свою жизнь, когда погибло так много других? Почему "Титаник" на полной скорости столкнулся с айсбергом?" - возмущались люди. Даже сами выжившие, будучи на борту “Карпатии”, решили "пробудить общественное мнение, чтобы защитить океанские путешествия в будущем", и написали открытое письмо в "Таймс", призывая изменить законы о безопасности на море.
Зарисовка крушения "Титаника", сделанная одним из пассажиров, Джоном Б. Тайером, пока он сидел в шлюпке. Рисунок дополнил П.Л. Скидмор уже на борту "Карпатии"
Дж. Хэнсон, окружной секретарь Национального союза моряков и пожарных, награждает оставшихся в живых
Неизвестные дети, пережившие крушение. Позднее были идентифицированы как 4-летняя Мишель и 2-летний Эдмонд Навратил
Источник: — переведено специально для fishki.net
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