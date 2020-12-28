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25 самых страшных масок из прошлого, от которых пробирает дрожь

25 самых страшных масок из прошлого, от которых пробирает дрожь (27 фото)

Автор:
28 декабря 2020 13:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторический факт   казни   маски   позор   прошлое   пытки   страшно   
986
27

Человек всегда всячески применял свою фантазию. особенно это касалось разного рода издевательств над себе подобными - маски для пыток, для позора, для казни и прочее. Есть среди них и для защиты, но они не менее ужасны, особенно в контексте их применения.

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Метки: исторический факт   казни   маски   позор   прошлое   пытки   страшно   
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837
Владимир 22 минуты назад
Пожалуй самая древняя и популярная маска - улыбка...
Пожалуй самая древняя и популярная маска - улыбка...
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40k
Митрий 2 минуты назад
Современные не отстают:
Современные не отстают:
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