25 самых страшных масок из прошлого, от которых пробирает дрожь

Человек всегда всячески применял свою фантазию. особенно это касалось разного рода издевательств над себе подобными - маски для пыток, для позора, для казни и прочее. Есть среди них и для защиты, но они не менее ужасны, особенно в контексте их применения.
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Маска для преступников, Австралия. Заключенных из одиночных камер выводили в этой маске на прогулку, чтобы они не могли общаться ни с кем
Макси для рабов. Рабы часто убивали себя, поедая землю или ядовитые растения. За это многие почти постоянно носили маски
«Железная дева» (Нюрнбергская дева) — устройство, якобы средневековое орудие смертной казни или пыток, представляющее собой сделанный из железа шкаф, внутренняя сторона которого усажена длинными острыми гвоздями.
Правда споры о ее действии, как орудии пыток идут до сих пор. Многие считают, что это сфабрикованная ушлыми дельцами фальшивка
Авторский пост
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