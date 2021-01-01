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Исторические снимки броненосцев времен гражданской войны США

Исторические снимки броненосцев времен гражданской войны США (17 фото)

Автор:
01 января 2021 21:41
Сообщество : Военное
Метки: Броненосцы   Исторические факты   броненосец   история   корабли   прошлое   факты   фото   
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17
На протяжении тысячелетий военные корабли строились из дерева, а в движение их приводил человек. Однако, в середине 19-го века появились инновации - в виде броненосных военных кораблей. Крымская война привела к постепенному переходу к боям на море, но только во время Гражданской войны в США военно-морской флот провел кампанию, в которой от начала до конца участвовали броненосцы. Посмотрим на некоторые исторические кадры тех времен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Броненосцы   Исторические факты   броненосец   история   корабли   прошлое   факты   фото   
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120k
Игорь Час назад
1-я же фотка и эсминец. Прикольный такой. Торпеды даже ещё1 не изобрели, а уже "эсминец". И интересно автор в курсе чем крейсер от "речного броненосца" отличается?
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8k
Сатанеев Игорь 14 минут назад
Эсминец - ЭСкадреный МИНоносЕЦ.
Корабль устанавливает плавучие (и не очень) противокорабельные мины.
Причём здесь торпеды?
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8k
Сатанеев 8 минут назад
Уважаю исторические фото, но текст к ним - вырвиглаз

"корабли использовали .... на западных берегах рек, где проходило много морских сражений"
"из-за чего корабли сильно погружались под воду и были непроницаемыми для орудийного огня, артиллерии и даже пушечного огня"
За тупой копипэйст автору следовало бы сделать себе харакири.
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2k
Coott 39 минут назад
Могу ошибаться, вроде такая посудина воевала вна Украине в начале прошлого века.... Кто в курсе просветите!
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180
сергей 56 минут назад
Один из них затонул во время шторма в океане.
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Мореходность - ноль
высота борта - полметра от силы.....
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