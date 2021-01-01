Исторические снимки броненосцев времен гражданской войны США

На протяжении тысячелетий военные корабли строились из дерева, а в движение их приводил человек. Однако, в середине 19-го века появились инновации - в виде броненосных военных кораблей. Крымская война привела к постепенному переходу к боям на море, но только во время Гражданской войны в США военно-морской флот провел кампанию, в которой от начала до конца участвовали броненосцы. Посмотрим на некоторые исторические кадры тех времен.
Первые броненосцы, разработанные в Европе французами, представляли собой стандартную конструкцию корабля с добавленными металлическими пластинами на борту для защиты от артиллерии. На этих конструкциях пересекли Атлантический океан, и в Америке они были усовершенствованы. Эти небольшие корабли использовали во время Гражданской войны 1861-1865 на западных берегах рек, где проходило много морских сражений.
Эсминец "Эссекс", 1863 год
Во время гражданской войны в США обе стороны конфликта, по примеру Англии, начали строить корабли-броненосцы. Войска Союза обшивали обычные деревянные корабли железной броней толщиной в четыре дюйма, из-за чего корабли сильно погружались под воду и были непроницаемыми для орудийного огня, артиллерии и даже пушечного огня. CSS Virginia - один из первых таких кораблей. В ответ Конфедерация строила похожие броненосцы, правда, у "Вирджинии" все равно оставалось большое преимущество.
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Крейсер USS St. Louis, сконструированный для военно-морского флота Союза в 1861 году
Использование броненосцев полностью вытеснило деревянные военные корабли - их эпоха подошла к концу. К концу Гражданской войны броненосцами заинтересовался весь мир - страны стремились обновить свои флоты, поскольку деревянные корабли устарели. 1864 год ознаменовал последнее крупное морское сражение между эскадрами деревянных кораблей.
USS Onondaga, военный корабль специальной постройки, служивший в береговой обороне и речных операциях в период Гражданской Войны США, 1863
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Корабль устанавливает плавучие (и не очень) противокорабельные мины.
Причём здесь торпеды?
"корабли использовали .... на западных берегах рек, где проходило много морских сражений"
"из-за чего корабли сильно погружались под воду и были непроницаемыми для орудийного огня, артиллерии и даже пушечного огня"
За тупой копипэйст автору следовало бы сделать себе харакири.
высота борта - полметра от силы.....