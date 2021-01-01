Исторические снимки броненосцев времен гражданской войны США

На протяжении тысячелетий военные корабли строились из дерева, а в движение их приводил человек. Однако, в середине 19-го века появились инновации - в виде броненосных военных кораблей. Крымская война привела к постепенному переходу к боям на море, но только во время Гражданской войны в США военно-морской флот провел кампанию, в которой от начала до конца участвовали броненосцы. Посмотрим на некоторые исторические кадры тех времен.

0 Первые броненосцы, разработанные в Европе французами, представляли собой стандартную конструкцию корабля с добавленными металлическими пластинами на борту для защиты от артиллерии. На этих конструкциях пересекли Атлантический океан, и в Америке они были усовершенствованы. Эти небольшие корабли использовали во время Гражданской войны 1861-1865 на западных берегах рек, где проходило много морских сражений.

Эсминец "Эссекс", 1863 год 0 Источник: Во время гражданской войны в США обе стороны конфликта, по примеру Англии, начали строить корабли-броненосцы. Войска Союза обшивали обычные деревянные корабли железной броней толщиной в четыре дюйма, из-за чего корабли сильно погружались под воду и были непроницаемыми для орудийного огня, артиллерии и даже пушечного огня. CSS Virginia - один из первых таких кораблей. В ответ Конфедерация строила похожие броненосцы, правда, у "Вирджинии" все равно оставалось большое преимущество.

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Крейсер USS St. Louis, сконструированный для военно-морского флота Союза в 1861 году 0 Источник: Использование броненосцев полностью вытеснило деревянные военные корабли - их эпоха подошла к концу. К концу Гражданской войны броненосцами заинтересовался весь мир - страны стремились обновить свои флоты, поскольку деревянные корабли устарели. 1864 год ознаменовал последнее крупное морское сражение между эскадрами деревянных кораблей.

USS Monitor, первый броненосец ВМС США, 1862 0 Источник:

USS Onondaga, военный корабль специальной постройки, служивший в береговой обороне и речных операциях в период Гражданской Войны США, 1863 0 Источник:

USS Onondaga 0 Источник:

Офицеры на палубе военного корабля-монитора, 1863 год 0 Источник:

USS Fort Hindman на реке Миссисипи, 1863 0 Источник:

Матросы на палубе "монитора", 1864 0 Источник:

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Офицеры на палубе "монитора", 1864 0 Источник:

Канонерские лодки Союза на реке Миссисипи 0 Источник:

Броненосец "Эссекс", входивший в состав флота Союза на реке Миссисипи, 1864 0 Источник:

Канонерская лодка Конфедерации "Атланта" после ее захвата союзными войсками в 1864 году 0 Источник:

Крейсер USS Lafayette, 1864 0 Источник:

Солдаты Союза гребут к кораблю USS Onondaga на реке Джеймс, штат Виргиния, 1862 0 Источник: