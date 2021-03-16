Известные достопримечательности с другого ракурса

Любоваться фотографиями легендарных строений мира можно настолько долго, что в один момент может показаться, будто мы видели их уже со всех ракурсов и знаем каждую деталь. Но, разумеется, это не так. Парадный вид Статуи Свободы себе может представить любой, но знаете ли вы, где вход в неё? А в Эйфелеву башню? Фото подобных деталей, естественно, не так уж популярны — их мало и в интернете.



Мы решили собрать несколько изображений, на которых привычные нам постройки начинают играть новыми красками из-за ракурса съёмки, фокуса на непопулярные детали или даты самого снимка.