Известные достопримечательности с другого ракурса

1957
11
Изменение точки обзора может в корне изменить ваше представление о достопримечательностях.
Любоваться фотографиями легендарных строений мира можно настолько долго, что в один момент может показаться, будто мы видели их уже со всех ракурсов и знаем каждую деталь. Но, разумеется, это не так. Парадный вид Статуи Свободы себе может представить любой, но знаете ли вы, где вход в неё? А в Эйфелеву башню? Фото подобных деталей, естественно, не так уж популярны — их мало и в интернете.
Мы решили собрать несколько изображений, на которых привычные нам постройки начинают играть новыми красками из-за ракурса съёмки, фокуса на непопулярные детали или даты самого снимка.
Мы решили собрать несколько изображений, на которых привычные нам постройки начинают играть новыми красками из-за ракурса съёмки, фокуса на непопулярные детали или даты самого снимка.
×
3. Эмпайр-стейт-билдинг в 1940 году
Тогда знаменитый небоскрёб резко контрастировал со всеми остальными постройками в Нью-Йорке.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что можно забирать из отелей
- Как улитки убивают 200000 человек в год
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири
- 25 взглядов на животных с необычного ракурса
52
Понравилось52
Новости партнёров
Загрузка...