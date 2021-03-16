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Известные достопримечательности с другого ракурса

Известные достопримечательности с другого ракурса (11 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   достопримечательности   здания   интересно   ракурс   с другого ракурса   фото   
1957
11
Изменение точки обзора может в корне изменить ваше представление о достопримечательностях.
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Метки: в мире   достопримечательности   здания   интересно   ракурс   с другого ракурса   фото   
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5  комментариев
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705
Шурман Час назад
Это вход на лифт , с левой стороны есть еще один вход для людей которые хотят подняться на первую площадку по лестнице .
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6k
Владимир 17 секунд назад
Не обманешь, так выглядит вход в Сиднейский оперный театр на самом деле!
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214
Алексей Руденко 8 минут назад
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1k
Yow 10 минут назад
Посмотри на дюка со второго люка:
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