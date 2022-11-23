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Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами

Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами

Автор:
23 ноября 2022 13:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: достопримечательности   знаменитые сооружения   интересно   неожиданно   новый взгляд   познавательно   ракурс   фото   
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Мы привыкли видеть самые знаменитые сооружения мира на качественных фотографиях, где профессиональные фотографы тщательно выбирают правильный ракурс и освещение. Но если мы взглянем на них под другим углом, мы будем куда менее впечатлены. А может быть, наоборот?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достопримечательности   знаменитые сооружения   интересно   неожиданно   новый взгляд   познавательно   ракурс   фото   
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16  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
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4k
Dimon_ 11 минут назад
Комментарий к фото
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9k
Света 21 минуту назад
Заголовок не соответствует содержанию. Тут автор просто стремился всячески унизить известные и даже гениальные объекты, памятники мирового уровня. А вовсе не предложить зрителю взглянуть на их непрвзойдённость с иной, не особо известной строны, с необычного ракурса. Все представленные фото виденны миллион раз. С парадной точки зрения и с чёрного хода. Все это знают. Но автор решил ещё разок кинуть какашку-авось плюсиков надр..чит.
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7k
evenSeven Полчаса назад
У всего есть другая сторона
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63
Мaximus Полчаса назад
Ну Мона Лизу я допустим у себя в ванной комнате могу детально рассмотреть))))
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9k
Sapsan Полчаса назад
Мне кажется пирамиды Египта все равно выглядят внушительно на фоне Каира
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15k
Голос Вселенной 36 минут назад
Все познается в сравнении!
Сто баксов, о которых не знает моя жена, мне гораздо ДОРОЖЕ той тысячи баксов, о которой она знает.
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4k
Frank Borman 49 минут назад
Московский Кремль - жемчужина архитектуры. Но вот проблема - Москва совсем близко. Москва вокруг!
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3k
Алексей Лыков 49 минут назад
Комментарий к фото
"жалкий пятачек" габаритами 4км*1км!?
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6k
Дмитрий Час назад
Так можно вообще всё обо...ть... Что, собственно, автор и сделал.
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23k
Serg2001 Час назад
Так и не понял, что я должен был понять, приглядевшись ко второй фотке Стоунхенджа... что он не такой уж и большой? Тогда уж лучше было бы вообще со спутника фотку использовать...
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