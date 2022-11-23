Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами

Мы привыкли видеть самые знаменитые сооружения мира на качественных фотографиях, где профессиональные фотографы тщательно выбирают правильный ракурс и освещение. Но если мы взглянем на них под другим углом, мы будем куда менее впечатлены. А может быть, наоборот?

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Египетские пирамиды - волнующие громады из прошлого среди пустыни 0 Источник:

... впрочем, на фоне гигантского Каира они выглядят уже не столь огромными 0 Источник:

Стоунхендж - загадка древности 0 Источник:

... но, если приглядеться, не такая уж большая загадка 0 Источник:

Индийский Тадж Махал - великолепие архитектуры 0 Источник:

... но чтобы попасть туда, придется пробираться через что-то куда менее великолепное 0 Источник:

Бранденбургские ворота - впечатляющая достопримечательность Берлина 0 Источник:

... однако их придется еще поискать взглядом среди окружающих более внушительных зданий 0 Источник:

Саграда Фамилия - шедевр Антонио Гауди, идеально вписанный в пейзаж 0 Источник:

... впрочем, насчет пейзажа мы, кажется, погорячились 0 Источник:

Ниагарский водопад - буйство стихии 0 Источник:

... стихии, аккуратно вписанной в прибрежный коммерческий пейзаж 0 Источник:

Афинский Акрополь - так я его себе и представлял... 0 Источник:

... осторожно, Афины близко! 0 Источник:

Парятник на горе Рашмор возвеличивает великих президентов США 0 Источник:

... хотя не такие уж они и великие в сравнении с окружающим пейзажем 0 Источник:

Запретный город - памятник имперской архитектуры Китая 0 Источник:

... но империя давно похоронена в архитектурной разноголосице современности 0 Источник:

Надпись "Голливуд" - символ фабрики грез 0 Источник:

... хотя на самом деле для фабрики грез куда более характерны небоскребы и смог 0 Источник:

Греческий остров стров Санторини полон света и ярких красок 0 Источник:

... хотя с выходом на пляж тут могут быть затруднения 0 Источник:

Мона Лиза - главный шедевр Лувра 0 Источник:

... а рассмотреть ее - главный квест Лувра 0 Источник:

Центральный парк в Нью-Йорке - бесконечность аллей, запомнившихся по десяткам фильмов 0 Источник:

... трудно представить, что все эти съемочные группы толклись на этом жалком пятачке, зажатом небоскребами со всех сторон 0 Источник:

Триумфальная арка - сердце Парижа 0 Источник:

... но градостроительный гений впечатляет сильнее 0 Источник:

Русалочка - символ Копенгагена 0 Источник: