Эти снимки заставят вас посмотреть на мировые достопримечательности иными глазами

Автор:
23 ноября 2022 13:29
Мы привыкли видеть самые знаменитые сооружения мира на качественных фотографиях, где профессиональные фотографы тщательно выбирают правильный ракурс и освещение. Но если мы взглянем на них под другим углом, мы будем куда менее впечатлены. А может быть, наоборот?
Египетские пирамиды - волнующие громады из прошлого среди пустыни
... впрочем, на фоне гигантского Каира они выглядят уже не столь огромными
Стоунхендж - загадка древности
... но, если приглядеться, не такая уж большая загадка
Индийский Тадж Махал - великолепие архитектуры
... но чтобы попасть туда, придется пробираться через что-то куда менее великолепное
Бранденбургские ворота - впечатляющая достопримечательность Берлина
... однако их придется еще поискать взглядом среди окружающих более внушительных зданий
Саграда Фамилия - шедевр Антонио Гауди, идеально вписанный в пейзаж
... впрочем, насчет пейзажа мы, кажется, погорячились
Ниагарский водопад - буйство стихии
... стихии, аккуратно вписанной в прибрежный коммерческий пейзаж
Афинский Акрополь - так я его себе и представлял...
... осторожно, Афины близко!
Парятник на горе Рашмор возвеличивает великих президентов США
... хотя не такие уж они и великие в сравнении с окружающим пейзажем
Запретный город - памятник имперской архитектуры Китая
... но империя давно похоронена в архитектурной разноголосице современности
Надпись "Голливуд" - символ фабрики грез
... хотя на самом деле для фабрики грез куда более характерны небоскребы и смог
Греческий остров стров Санторини полон света и ярких красок
... хотя с выходом на пляж тут могут быть затруднения
Мона Лиза - главный шедевр Лувра
... а рассмотреть ее - главный квест Лувра
Центральный парк в Нью-Йорке - бесконечность аллей, запомнившихся по десяткам фильмов
... трудно представить, что все эти съемочные группы толклись на этом жалком пятачке, зажатом небоскребами со всех сторон
Триумфальная арка - сердце Парижа
... но градостроительный гений впечатляет сильнее
Русалочка - символ Копенгагена
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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