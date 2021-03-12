15 фотографий необычных и удивительных вещей

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Невозможно знать и видеть всё на свете, но может быть, это и к лучшему. Ведь иначе нечему было бы удивляться.
А мир полон необычных и интересных вещей. Вот например, вы видели рентгеновские снимки цветов? Или дом с балконом в виде корабля? Или вязаную статую, которая как две капли воды похожа на того, кто её связал? Всё это и ещё многое другое вы найдёте в нашей сегодняшней подборке.
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Убитый горем вдовец почтил память своей жены, посадив в лесу 6000 дубов и оставив посередине луг в форме сердца
Скульптура, высеченная в скале в Перу
Это часть скульптурного комплекса «Жилище богов» в Куско, созданного амбициозным скульптором Мичелем Монтеагудом.
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