15 фотографий необычных и удивительных вещей

А мир полон необычных и интересных вещей. Вот например, вы видели рентгеновские снимки цветов? Или дом с балконом в виде корабля? Или вязаную статую, которая как две капли воды похожа на того, кто её связал? Всё это и ещё многое другое вы найдёте в нашей сегодняшней подборке.