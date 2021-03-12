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15 фотографий необычных и удивительных вещей

15 фотографий необычных и удивительных вещей (16 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   вещи   интересно   подборка   удивительно   фото   
1867
16
Невозможно знать и видеть всё на свете, но может быть, это и к лучшему. Ведь иначе нечему было бы удивляться.
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Метки: в мире   вещи   интересно   подборка   удивительно   фото   
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4  комментария
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20k
SerGProS 47 минут назад
Не старинная , а с примесью урана. Нет черного света, это свечение уранового стекла в ультрафиолете
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DyadyaSasha Полчаса назад
"под чёрным светом"
Пришлось "загуглить". Не знал что такое есть.
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29k
Aleksandr 52 минуты назад
Покажите пожалуйста лес, в котором мужик посадил свои дубы, а то у меня наверно со зрением проблемы...
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