Как улитки убивают 200000 человек в год

Жизненный цикл шистосом начинается с попадания яиц в воду вместе с продуктами жизнедеятельности зараженного человека или животного. Затем из них появляются крохотные личинки мирацидии, способные передвигаться в жидкой среде благодаря биению ресничек. Их промежуточными хозяевами становятся моллюски, обитающие в пресноводных источниках, в т.ч. и улитки. Личинки проникают в структуру тела моллюска, где проходят первую фазу развития. Достигнув следующей стадии, из улиток появляются свободноплавающие церкарии, поражающие водоплавающих птиц, водных и полуводных млекопитающих, а также людей.



При контакте с кожей паразиты внедряются в нее, перемещаются в область внутренних органов. На этом этапе гельминты прекращают миграцию, базируясь в кровеносных сосудах ЖКТ или мочевого пузыря, где превращаются во взрослую особь и откладывают яйца. Шистосомы в конечной стадии развития достигают 20 мм в длину и способны произвести до 600 млрд яиц за цикл. Продолжительность жизни одной особи варьируется от 3 до 30 лет!



Заразиться можно даже просто ступая босыми ногами по инфицированной воде. По симптоматике, проявляющейся через 2-8 недель с момента заражения, шистосомозм напоминает простудное состояние с признаками острого, так называемого, «дерматита купальщиков». Это объясняется ответной реакцией иммунной системы на воспалительный процесс и разрушение тканей. Зараженного человека беспокоит сухой кашель, лихорадка, гипертермия, сыпь и непрекращающийся зуд.