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Как улитки убивают 200000 человек в год

Как улитки убивают 200000 человек в год (4 фото)

Автор:
28 февраля 2021 09:14
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   моллюск   улитка   факты   фото   
3095
4
Можно ли поверить в то, что брюхоногий моллюск, ставший синонимом медлительности, способен ежегодно убивать до 200 000 человек?
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Метки: в мире   интересно   моллюск   улитка   факты   фото   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Так убивают шистосомы, а улитки - просто товарищи по несчастью, сами болеют, просто на другом этапе развития паразита.
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Кер Реев Полчаса назад
Как страшно жить в этом мире...
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567
Денис Таратонов Час назад
Шистосомы – плоские черви – убивают, а не улитки.
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1k
Алексей Час назад
Как улитки убивают 200000 человек в год
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11k
Серёга@ Час назад
Вот-вот ! В любой, непонятной ситуации, виноваты улитки !
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249
Юрий 2 часа назад
Не ходите дети в Африку гулять...
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365
Antonio 2 часа назад
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1k
Кер Реев Antonio Полчаса назад
И в споре за звание на "древнейшую профессию" побеждают....
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