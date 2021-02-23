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Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири

Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири (4 фото)

Автор:
23 февраля 2021 09:51
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   кратер   природа   сибирь   факты   фото   
1160
4
Благодаря исследованиям и результатам, опубликованным в геологияТеперь мы знаем, как и почему образуются ямы.

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Метки: в мире   интересно   кратер   природа   сибирь   факты   фото   
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30k
Азат Баширов Час назад
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112
Roman Sh 3 минуты назад
гравиболид
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11k
alexis 5 минут назад
И откуда метан? Тайна покрытая мраком.
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1k
Sneg 8 минут назад
Можно мусор со свалок захоронить там
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2k
Frank Borman 10 минут назад
Кто то очень сильно пукает под землей. А может, это гномы, которые живут в глубоких пещерах под землей?
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1k
Влад Чернов 16 минут назад
да это мы от тещи ящик водяры прятали и забыли где . тесть потом всю ночь копал
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2k
Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Аффтырь, ты безграмотная скотина
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38k
Элек Мек 42 минуты назад
Карстовый провал.
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14k
Alex 45 минут назад
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2k
RoseM Час назад
Весь пост - [мат] е ж ь.

1) Пишут про взрыв в Арктике, на фото - никуя не Арктика

Если это не только в Арктике - напишите где.

2) При взрыве образуется совсем другая воронка. Посмотрите хотя бы на воронки вулканов и сравните с этой.

3) Внутри образовалась полость, что со временем привело к обрушению.
Таких полостей в толще земной - множество.
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30k
Азат Баширов Час назад
Гипотеза о криовулкане

Схема криовулканизма на Земле
В сентябре 2018 года группа исследователей из МГУ опубликовала статью в журнале Scientific Reports[en], в которой утверждается, что Ямальский кратер первый обнаруженный на Земле криовулкан. В условиях низких температур вместо расплавленных скальных пород криовулканы извергают воду, аммиак, метан как в жидком состоянии (криолаву), так и в газообразном. В земной криолитозоне главным породообразующим веществом является лед. Согласно гипотезе учёных, подобные кратеры образуются следующим образом: в глубоком талике под термокарстовым озером накапливается газ биогенного происхождения так появляется бугор пучения. Затем под действием гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда мерзлоты углекислый газ взрывается, и начинается извержение воды и талых пород, которое может длиться до суток. После взрыва образуется кратер, окружённый валом. Похожие объекты известны на Церере, где криовулканом считается самая большая гора, Энцеладе, Плутоне и других небесных телах. Ранее криовулканы ещё не были обнаружены на Земле, но специалисты не исключают, что они могут быть не только в Арктике, но и по всей планете[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямальский_кратерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Ямальский_кратер
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10k
Roy Batty 2 часа назад
удалось сделать полный снимок кратера, зафиксировать полости и пещеры, а затем воссоздать его на компьютере

Ну и где это всё, афтырь?
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1k
lekha-fil Roy Batty Час назад
Вот ты какой нудный: ну сделали, зафиксировали, воссоздали. Разве нельзя упиваться тлько этими фактами? Подавай тебе докУменты.
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2k
RoseM Roy Batty Час назад
Это вообще не кратер и на кратер совсем не похож.
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2k
ых 2 часа назад
Ссылка на источник, который в свою очередь ни на что не ссылается, сомнительная истина.
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