Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири

1160
4
Благодаря исследованиям и результатам, опубликованным в геологияТеперь мы знаем, как и почему образуются ямы.
Прошлым летом в Арктике случился взрыв и появился огромный кратер глубиной около тридцати метров. И он стал семнадцатым по счету за последние семь лет. Недавно ученые опубликовали исследование и подтвердили все свои догадки, как образуются эти огромные провалы.
Впервые новую яму заметили в июле 2020 года, и уже через несколько недель сюда прибыли исследователи. Кратер оказался глубиной примерно тридцать метров, исследовать такую яму весьма непросто.
Впервые новую яму заметили в июле 2020 года, и уже через несколько недель сюда прибыли исследователи. Кратер оказался глубиной примерно тридцать метров, исследовать такую яму весьма непросто.
К счастью, с современными технологиями спускаться в яму никому не пришлось, разве что беспилотнику. Однако летчик дрона управлял им лежа на земле и держа руки с пультом над «пропастью» глубиной с десятиэтажный дом. Несколько раз устройство чуть не потеряли, но все же в итоге удалось сделать полный снимок кратера, зафиксировать полости и пещеры, а затем воссоздать его на компьютере.
Как и предполагали ученые раньше, причина образования этих ям ― взрыв метана. Газ накапливается в вечной мерзлоте, и от этого со временем появляется холм. Холм растет и растет, а потом «лопается», разбрасывая породу вокруг на десятки метров. Так и появляется кратер. Но пока неясным остается одно: откуда в полости берется метан. Возможно, он образовывается в глубинах планеты или, наоборот, у самой поверхности, а может, это комбинация обоих случаев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью
- Секретный ресторан Диснея
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
- 6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян
- Место, где можно провалиться в трещину между континентами
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
1) Пишут про взрыв в Арктике, на фото - никуя не Арктика
Если это не только в Арктике - напишите где.
2) При взрыве образуется совсем другая воронка. Посмотрите хотя бы на воронки вулканов и сравните с этой.
3) Внутри образовалась полость, что со временем привело к обрушению.
Таких полостей в толще земной - множество.
Схема криовулканизма на Земле
В сентябре 2018 года группа исследователей из МГУ опубликовала статью в журнале Scientific Reports[en], в которой утверждается, что Ямальский кратер первый обнаруженный на Земле криовулкан. В условиях низких температур вместо расплавленных скальных пород криовулканы извергают воду, аммиак, метан как в жидком состоянии (криолаву), так и в газообразном. В земной криолитозоне главным породообразующим веществом является лед. Согласно гипотезе учёных, подобные кратеры образуются следующим образом: в глубоком талике под термокарстовым озером накапливается газ биогенного происхождения так появляется бугор пучения. Затем под действием гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда мерзлоты углекислый газ взрывается, и начинается извержение воды и талых пород, которое может длиться до суток. После взрыва образуется кратер, окружённый валом. Похожие объекты известны на Церере, где криовулканом считается самая большая гора, Энцеладе, Плутоне и других небесных телах. Ранее криовулканы ещё не были обнаружены на Земле, но специалисты не исключают, что они могут быть не только в Арктике, но и по всей планете[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямальский_кратерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Ямальский_кратер
Ну и где это всё, афтырь?