Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири

Как и предполагали ученые раньше, причина образования этих ям ― взрыв метана. Газ накапливается в вечной мерзлоте, и от этого со временем появляется холм. Холм растет и растет, а потом «лопается», разбрасывая породу вокруг на десятки метров. Так и появляется кратер. Но пока неясным остается одно: откуда в полости берется метан. Возможно, он образовывается в глубинах планеты или, наоборот, у самой поверхности, а может, это комбинация обоих случаев.