Китайские археологи нашли золотую маску

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В китайской провинции Сычуань, неподалёку от города Чэнду, археологи наткнулись на 500 культурных реликвий, возраст которых 3,2 тысячи лет.
Среди находок — маски из золота и бронзы, более 100 бивней из слоновой кости, ткани, нефрит и бронзовая посуда.
По мнению учёных, найденные в ямах артефакты служили для жертвоприношений. Об этом свидетельствует тот факт, что перед погребением многие из найденных предметов были повреждены и сожжены.
По мнению учёных, найденные в ямах артефакты служили для жертвоприношений. Об этом свидетельствует тот факт, что перед погребением многие из найденных предметов были повреждены и сожжены.
Добавим, что находка была сделана на месте раскопок древних руин Саньсиндуй. Ямы с артефактами расположены на площади около 12 квадратных километров.
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