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Китайские археологи нашли золотую маску

Китайские археологи нашли золотую маску (3 фото)

Автор:
23 марта 2021 09:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: археологи   в мире   золотая маска   интересно   находка   фото   
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В китайской провинции Сычуань, неподалёку от города Чэнду, археологи наткнулись на 500 культурных реликвий, возраст которых 3,2 тысячи лет.

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Метки: археологи   в мире   золотая маска   интересно   находка   фото   
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Серый Мех 45 минут назад
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