Китайские археологи нашли золотую маску

Среди находок — маски из золота и бронзы, более 100 бивней из слоновой кости, ткани, нефрит и бронзовая посуда.



По мнению учёных, найденные в ямах артефакты служили для жертвоприношений. Об этом свидетельствует тот факт, что перед погребением многие из найденных предметов были повреждены и сожжены.