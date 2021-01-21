Британская компания разработала кухню-робота за $333 тысячи

По словам разработчиков, робот воспроизводит движения человеческих рук и может доставать ингредиенты из «умного» холодильника, регулировать температуру плиты, использовать раковину и тарелки.
Стартап Moley Robotics из Великобритании разработал прототип полностью роботизированной кухни, которая самостоятельно контролирует процесс приготовления пищи, выйдя далеко за рамки умных холодильников и миксеров на дистанционном управлении.
Над своим детищем команда стартапа трудилась целых 6 лет, теперь же их автоматизированная кухня полностью готова к установке в обычных жилых домах.
Над своим детищем команда стартапа трудилась целых 6 лет, теперь же их автоматизированная кухня полностью готова к установке в обычных жилых домах.
Центральным элементом разработки являются роботизированные руки, которые благодаря встроенной в потолок рельсовой системе в состоянии передвигаться по кухне. Эти так называемые руки способны взаимодействовать с сенсорной индукционной плитой, управляться с кастрюлями, сковородками и умными приборами Moley Robotics, сделанными под заказ, наливать и смешивать ингредиенты, а также подавать блюда и убирать. Понять, какие именно продукты или посуду следует использовать, роборукам помогают оптические камеры и датчики.
Чтобы механизм мог не просто миксовать ингредиенты, а готовить полноценные блюда, Moley Robotics объединился с профессиональными шеф-поварами: они ввели в компьютер пошаговые инструкции и записали процесс готовки в реальном времени в 3D-формате. Авторы проекта планируют сохранить в систему более 5 тысяч рецептов.
Чтобы механизм мог не просто миксовать ингредиенты, а готовить полноценные блюда, Moley Robotics объединился с профессиональными шеф-поварами: они ввели в компьютер пошаговые инструкции и записали процесс готовки в реальном времени в 3D-формате. Авторы проекта планируют сохранить в систему более 5 тысяч рецептов.
Управлять роботизированной кухней можно с помощью большого сенсорного экрана — так владелец способен составить себе личное меню с учётом того, соблюдает ли он диету и какие блюда предпочитает. Хозяин сего чуда также может записать авторские рецепты и сохранить их в память системы.
Помимо роботизированных рук в комплект Moley Robotics входит бытовая техника, кухонные шкафы и различная посуда. Подобрать отделку и дизайн клиент может индивидуально под свой интерьер. Цены на разработку Moley Robotics, которая уже поступила в продажу, варьируются в зависимости от материалов и комплектации — например, система премиум-класса клиенту обойдётся примерно в $338 тысяч.
Помимо роботизированных рук в комплект Moley Robotics входит бытовая техника, кухонные шкафы и различная посуда. Подобрать отделку и дизайн клиент может индивидуально под свой интерьер. Цены на разработку Moley Robotics, которая уже поступила в продажу, варьируются в зависимости от материалов и комплектации — например, система премиум-класса клиенту обойдётся примерно в $338 тысяч.
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Метки: Технология видео изобретение кухня робот робот-кухня фото
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