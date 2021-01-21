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Британская компания разработала кухню-робота за $333 тысячи

Британская компания разработала кухню-робота за $333 тысячи (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 10:11
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Технология   видео   изобретение   кухня   робот   робот-кухня   фото   
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По словам разработчиков, робот воспроизводит движения человеческих рук и может доставать ингредиенты из «умного» холодильника, регулировать температуру плиты, использовать раковину и тарелки.

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Метки: Технология   видео   изобретение   кухня   робот   робот-кухня   фото   
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Доктор Джонс 16 минут назад
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