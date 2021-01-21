Британская компания разработала кухню-робота за $333 тысячи

Центральным элементом разработки являются роботизированные руки, которые благодаря встроенной в потолок рельсовой системе в состоянии передвигаться по кухне. Эти так называемые руки способны взаимодействовать с сенсорной индукционной плитой, управляться с кастрюлями, сковородками и умными приборами Moley Robotics, сделанными под заказ, наливать и смешивать ингредиенты, а также подавать блюда и убирать. Понять, какие именно продукты или посуду следует использовать, роборукам помогают оптические камеры и датчики.



Чтобы механизм мог не просто миксовать ингредиенты, а готовить полноценные блюда, Moley Robotics объединился с профессиональными шеф-поварами: они ввели в компьютер пошаговые инструкции и записали процесс готовки в реальном времени в 3D-формате. Авторы проекта планируют сохранить в систему более 5 тысяч рецептов.