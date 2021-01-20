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В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина

В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 13:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   вытирают ноги   есенин   интересное   супермаркет   фото   
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В столичном супермаркете "Дикси" покупатели на входе вытирают ноги о ковёр с портретом Есенина. По словам работников, это идея сотрудника клиннинговой компании. Конечно же, россияне тут же оскорбились за великого поэта.

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Метки: Москва   видео   вытирают ноги   есенин   интересное   супермаркет   фото   
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5  комментариев
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−5
Князь Курбский Час назад
У меня об портрет Путина. Перед дверью лежит. Иногда меняю на Кадырова.
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45
Племянник Путина Князь Курбский Час назад
сдаётся мне, что вы сударь, балабол.
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Князь Курбский 13 минут назад
Постелите Путина, Гундяева или Кадырова
По 10 раз будут ноги вытирать
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−5
Князь Курбский 18 минут назад
Не прикрепился
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Taximaxi 38 минут назад
Постелите Навального и от клиентов отбоя не будет.
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