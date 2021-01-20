В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина

В столичном супермаркете "Дикси" покупатели на входе вытирают ноги о ковёр с портретом Есенина. По словам работников, это идея сотрудника клиннинговой компании. Конечно же, россияне тут же оскорбились за великого поэта.
Посетители магазина "Дикси" случайно заметил на входе в магазин знакомое лицо. Прямо у двери лежал ковёр с портретом Сергея Есенина среди любимых берёзок. Посетители магазина вытирали ноги о знаменитого поэта, влюблённого в родину.
После того как запись оказалась в сети, ковёр на входе убрали.
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«Ковёр, принесённый сотрудником клининговой службы, был убран», — заявили в пресс-службе ретейлера. Так же руководство провело «дополнительный инструктаж о необходимости усиления контроля над качеством исполнения услуг клининга», сообщает Mash.
Пользователи сети тут же предложили свои варианты.
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По 10 раз будут ноги вытирать