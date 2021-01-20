В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина

Посетители магазина "Дикси" случайно заметил на входе в магазин знакомое лицо. Прямо у двери лежал ковёр с портретом Сергея Есенина среди любимых берёзок. Посетители магазина вытирали ноги о знаменитого поэта, влюблённого в родину.

После того как запись оказалась в сети, ковёр на входе убрали.