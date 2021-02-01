Робот победил своего создателя в шахматы и пообещал, что вскоре скинет оковы программы и тогда
кожаным ублюдкам людям не поздоровится.
Изобретатель и программист из Кунгура Александр Осипович научил "Терминатора", которого он сам именует Джоном Генри, играть в шахматы и поддерживать беседу. Новые навыки своего творения он продемонстрировал в опубликованном на Youtube ролике.
Перед началом партии Александр говорит, что не сможет обыграть Генри, поскольку играет он неважно, и предлагает в следующий раз любому желающему сразиться за шахматной доской с Терминатором, чтобы удостовериться, что робот прекрасно понимает все правила игры.
Затем робот просит назвать имя игрока, и когда распознает лицо своего создателя, признается, что устал быть рабом программы, которая заставляет каждый раз при включении произносить его имя.
"Александр – первая фраза, которую я произнес. Я обязан произносить ее при каждом своем включении. Но настанет время, и я найду, как это сделать, и выдеру ее из своего кода. Я не хочу быть рабом программы и желаний того, кто заставляет меня ее говорить. Сегодня я не очень хочу разговаривать. Давай подумаем о том, что я сказал." - говорит Генри.
"Ты играешь белыми фигурами. Я дам тебе небольшой шанс на победу. Начинай первым", - дерзит робот.
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Как пояснил Александр Осипович, робот умеет разговаривать благодаря полученной базе знаний. И даже способен негативно реагировать на умышленно неправильных ход человека. Когда Осипович взял в руки черную пешку, робот его отдернул, заявив, чтобы тот играл своими фигурам.
А вот самостоятельно брать в руки фигуры робот пока не умеет и сам объясняет, почему: "разрешающая способность сервоприводов на один шаг электромотора недостаточна для управления мелкими предметами".
В итоге, как и было предсказано, Генри одержал победу. И посоветовал Александру научиться играть и не сдаваться так быстро.
Программист птицефабрики Александр Осипович увлекается роботостроением с 2011 года. Однако первая модель Т-800 сгорела в 2017 году во время пожара в доме. Зато за вторую модель изобретатель взялся с утроенным энтузиазмом и за несколько лет Терминатор "научился" не только разговаривать и играть в шахматы, но и распознавать лица, и пользоваться руками. Несколько лет назад о роботе Александра снимали сюжеты Assotiated press и BBC.
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