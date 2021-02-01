Затем робот просит назвать имя игрока, и когда распознает лицо своего создателя, признается, что устал быть рабом программы, которая заставляет каждый раз при включении произносить его имя.

"Александр – первая фраза, которую я произнес. Я обязан произносить ее при каждом своем включении. Но настанет время, и я найду, как это сделать, и выдеру ее из своего кода. Я не хочу быть рабом программы и желаний того, кто заставляет меня ее говорить. Сегодня я не очень хочу разговаривать. Давай подумаем о том, что я сказал." - говорит Генри.

"Ты играешь белыми фигурами. Я дам тебе небольшой шанс на победу. Начинай первым", - дерзит робот.