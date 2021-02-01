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Терминатор из Прикамья научился играть в шахматы и дерзить создателю

Терминатор из Прикамья научился играть в шахматы и дерзить создателю (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 14:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   изобретатель   кунгур   робот   терминатор   шахматы   
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Робот победил своего создателя в шахматы и пообещал, что вскоре скинет оковы программы и тогда кожаным ублюдкам людям не поздоровится.

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Метки: видео   изобретатель   кунгур   робот   терминатор   шахматы   
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8  комментариев
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7k
Danil Sochin Час назад
Мне кажется, что с человеком играть интереснее чем с машиной и не потому, что больше шансов выиграть, а потому, что у робота все возможные ходы "записаны" заранее , т.е. он не думает, а только выбирает из своих архивов заранее полученную информацию.
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Михаил Danil Sochin 43 минуты назад
Нет, несколько не так. Компьютерный алгоритм просчитывает все ходы и варианты на определенную допустимую глубину (все таки все варианты невозможно просчитать) а дальше уже выбор решения зависит от того, какой алгоритм заложил программист. На хабре есть интересная статья по данной теме
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1k
Александр Алехин 9 минут назад
Александру стоит научить этого робота трельбе, или хотя бы топором орудовать. Хайпа будет на много больше. В шахматы и телефоны уже давно играть умеют.
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nobody® 21 минуту назад
Джон Генри - это из сериала, там, вроде как, использовалась модель T-888.
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